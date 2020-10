Martin Freye, FSJlerin Mara Schierenbeck und Kulturfrau Claudia Voss (von links) haben sich einiges einfallen lassen für den französischen Abend im Gasthaus Freye in Osterbinde. (Tobias Denne)

Claudia Voss kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Es ist so schön, was man hört und sieht“, sagt die Kulturbeauftragte der Stadt Bassum über die Auftritte der Band. Und das, obwohl sie die Gruppe Moi et les Autres live noch gar nicht gesehen hat. In der heutigen Zeit ja gar kein Problem mehr, schließlich gibt es zahlreiche Liveauftritte im Internet zu sehen. Voss freut sich, dass das Quintett nun auch in Bassum seinen Esprit mit- und rüberbringt. Im Gasthaus Freye in Osterbinde präsentiert die Band am Sonnabend, 24. Oktober, französische Chansons. „Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt“, gibt Voss zu.

Inhaltlich geht es um Swing. Mit Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug präsentiert Moi et les Autres das mittlerweile vierte Programm „Départ“ (deutsch: Aufbruch). Sängerin Juliette Brousset stammt aus dem Elsass und bringt, wie auch die anderen Bandmitglieder, die ganz eigene Biografie mit. Seien es die warmen Rhythmen der französischen Antillen über den Manouche bis zum amerikanischen Elektroswing. „Der typische Sound der Band mit einer Mischung aus Jazz und Chanson ist dabei immer noch spürbar“, kündigt Voss an und fügt hinzu: „Brousset kommt zwar aus Frankreich, spricht aber fast perfekt Deutsch.“ Die Gäste müssen also nicht befürchten, dass sie nichts verstehen. Sie ist überzeugt, dass die Musiker auch einen großen Saal vollbekommen würden.

Wegen des Coronavirus stehen derweil aber lediglich 50 Plätze zur Verfügung. „Eigentlich war das Konzert im Vorwerk im Mai geplant“, erzählt die Kulturbeauftragte. Durch den begrenzten Raum fiel der Ort schnell weg, ebenso die Kulturbühne, „weil wir wegen der festen Stuhlreihen sehr, sehr unflexibel sind“, begründet Voss. Und es hätten nur 30 Menschen Platz gefunden. Also ab ins Gasthaus Freye, Osterbinde 6. Dort stehen Stühle und Tische für die Gäste bereit. „Wir wollten auch die örtlichen Gastronomen unterstützen“, sagt Voss über den Veranstaltungsort.

Kulinarisches zur Einstimmung

Natürlich hofft sie darauf, dass die Plätze für das erste Indoor-Konzert in der Coronazeit in Bassum schnell vergriffen sind. Sie ist aber überzeugt, damit den Geschmack der Bassumer zu treffen. Und dafür soll es auch kulinarische Highlights geben. Denn es gibt nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was vor die Gabel: Französische Spezialitäten werden von Martin Freye und seinem Team vor dem Konzert gereicht. So eine Crème brûlée isst man ja schon hin und wieder, aber ein Coq au Vin? Weniger. Und das sind nur zwei Beispiele für das Angebot, das Freye macht. Die Speisekarte gibt es unter anderem beim Bürgerservice an der Alten Poststraße 10.

Bei der Anmeldung, die mittlerweile Standard ist, sollten Interessierte aber angeben, dass sie auch essen wollen. „Die Karten sind nicht an das Essen gekoppelt“, betont Voss. Man kann also auch erst zum Konzert (Start um 20 Uhr) ins Gasthaus kommen oder vorher den Abend bei einem Wein einläuten. Einlass ist jedenfalls ab 18.30 Uhr. „Die Logistik kennen wir aus dem Sommer“, erzählt Voss von den guten Erfahrungen durch den Auftritt von Mischenmeister. Voss ist zuversichtlich, dass auch nun wieder alles klappt: „Ich hoffe, dass die Leute honorieren, dass etwas stattfindet, und dass sie Lust haben.“



Die Karten gibt es für 18 Euro im Bürgerservice der Stadt an der Alten Poststraße 10 (Telefonnummer: 0 42 41 / 8 40) und im Gasthaus Freye, Osterbinde 6 (0 42 41 / 26 28). Bei der Anmeldung müssen die Kontaktdaten angegeben werden. Weitere Infos zur Band gibt es unter www.moietlesautres.de.