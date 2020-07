Eine Frau ist bei einem Unfall in Stuhr leicht verletzt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Stuhr ist eine 59 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Und es entstand hoher Sachschaden. Dabei ist eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Stuhr mit ihrem Auto gegen 7.25 Uhr auf der Ristedter Straße in Richtung Fahrenhorst gefahren, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur Warwer Straße übersah sie beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 59-jährige Autofahrerin und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Dabei erlitt sie laut der Polizei leichte Verletzungen. An den beiden, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro. Da an der Unfallstelle eine größere Menge von unter anderem Motoröl ausgelaufen war, musste zu dessen Beseitigung eine Firma mit einem entsprechenden Spezialfahrzeug aus Stuhr hinzugezogen werden, hieß es weiter.