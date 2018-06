Syke-Barrien. In Barrien hat sich bereits am 24. Mai gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Frau wollte in ihrem silbernen Auto aus der Straße Am Dorfrand auf die Straße An der Wassermühle einbiegen. Unmittelbar vor Erreichen des Einmündungsbereiches kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem elfjährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Gehweg der Kreuzung stand. Der Radfahrer kam zu Fall. Die Autofahrerin, bei der es sich laut Polizeiangaben um eine ältere Dame handeln soll, stieg noch kurz aus dem Wagen, setzte aber unmittelbar darauf ihre Fahrt in Richtung Barrien fort. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich unter Telefon 0 42 42 / 96 90 beim Kommissariat in Syke melden.