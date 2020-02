Syke. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns Frau Raue klaut!“ Lautstark und mit bunten Plakaten, auf denen sie ihr „VertRAUEn“ in ihre bisher kommissarische Schulleiterin Petra Raue Ausdruck verliehen, zogen am Freitagmittag nach Schulschluss gut 75 Schülerinnen und Schüler der Luise-Chevalier-Schule durch die Stadt. Begleitet wurden sie dabei von Eltern und Lehrern, denn der Nachwuchs wie die Erwachsenen sind sich in dieser Sache einig: Petra Raue muss bleiben!

Die Pädagogin leitet die Grund- und Oberschule an der Ferdinand-Salfer-Straße seit zweieinhalb Jahren kommissarisch. Das sei eine herausfordernde Aufgabe gewesen, ist nicht nur von Seiten der Elternschaft zu hören, sondern auch von Seiten des Schulträgers, der Stadt Syke. Denn Raue trat die Leitung nicht nur in unruhigen Zeiten an, in denen das Ansehen der Schule gelitten hatte. Sie übernahm auch federführend die Umwandlung der Ganztagsschule in eine Grund- und Oberschule. Nach wie vor präge sie den Weg der Neu- und Ausgestaltung der Grund- und Oberschule entscheidend und bringe ihn beispielhaft voran, heißt es in einer Mitteilung der Elternschaft, die gemeinsam mit den Schülern zu diesem Protest aufgerufen hatte. Petra Raue genieße das uneingeschränkte Vertrauen der Schüler, der Eltern, des Kollegiums, aller nicht lehrenden Mitarbeiter sowie des Schulträgers.

Es gab daher gute Gründe, davon auszugehen, dass Petra Raue am 1. August 2020 zur offiziellen Schulleiterin wird. Doch, so heißt es in der Mitteilung der Elternschaft weiter, stehe nun zu befürchten, dass genau dies nicht passiert. „Nach derzeitigem Wissensstand fällt die Auswahl für die Schulleiterstelle nicht auf Frau Raue“, schreibt die Elternschaft in ihrer Mitteilung. Sie befürchtet, dass die Stelle tatsächlich mit einer anderen Bewerberin besetzt wird. Und nicht nur die: „Frau Raue hat über zwei Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Das nun so lange hinzuziehen und ihr jemand anderes vor die Nase zu setzen, ist link“, sagt einer der mitdemonstrierenden Lehrer.

Der erste Weg des Demonstrationszuges führte die Gegner dieser Entscheidung daher von der Ferdinand-Salfer-Straße quer durch die Stadt in die Straße Am Feuerwehrturm. Dort befindet sich eine Außenstelle der niedersächsischen Schulbehörde, die die Entscheidung trifft. Den zuständigen schulfachlichen Dezernenten für den Nordkreis, Mario Hippenstiel, trafen sie dort gestern allerdings nicht an. Stattdessen versicherte seine Kollegin Sandra Schenck, die für den Südkreis zuständige schulfachliche Dezernentin, den Schülern, dass sie gehört und ihre Wünsche bei der Besetzung der Stelle mitberücksichtigt werden. Versprechen könne sie allerdings an dieser Stelle noch nichts.„Wir kommen wieder! Wir kommen wieder!“, versprachen ihr im Gegenzug die Schüler mit Sprechchören.

Der Zug zog weiter zum Rathaus, um auch dort noch mal seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Dort rannten sie aber quasi offene Türen ein. „Von uns aus wäre Frau Raue schon längst Schulleiterin“, unterstreicht Claudia Prößler, Leiterin des Fachbereichs Bildung bei der Stadt Syke, auf Anfrage noch mal. Im Zuge des Bewerbungsverfahrens sei die Stadt als Schulträger bereits mehrfach um eine Stellungnahme gebeten worden. „In jeder haben wir uns klar für Frau Raue ausgesprochen und dies auch mit ihren bisherigen Verdiensten begründet“, so Claudia Prößler weiter.

„Es handelt sich um ein laufendes Besetzungsverfahren“, erklärte Sandra Schenck auf Anfrage des Syker Kurier. „Wir müssen alle erstmal abwarten, wie sich das entwickelt.“ Sie verwies an die Pressesprecherin der niedersächsischen Landesschulbehörde, Bianca Trogisch. Diese erteilte auch keine Auskunft, ob eine Entscheidung bereits gefallen ist. Allerdings teilte sie mit, dass bei dieser Entscheidung Einvernehmen zwischen der niedersächsischen Landesschulbehörde und dem Schulträger herrschen muss. Gefällt der Stadt Syke die Entscheidung der Landesschulbehörde nicht und es kann keine Einigung erzielt werden, kommt eine Auswahlkommission zusammen, in der Mathias Mierowski, Leiter der Regionalabteilung Hannover, Mario Hippenstiel und ein Vertreter der Stadt sitzen. Sie können ihren jeweiligen Standpunkt noch mal darlegen, ehe Mierowski seine Entscheidung trifft. Die Elternschaft will jedenfalls nicht locker lassen. „Wir werden auf jeden Fall weiter aktiv bleiben“, sagt Kathrin Zimmermann und spricht damit vielen Eltern aus der Seele.