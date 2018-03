Konzentriert bei der Sache: Carmen Klöß-Collmann (von links), Ortrud Frey und Christiane Port gestalten die Osterkerze. (Jonas Kako)

Syke. In den meisten Kirchen steht auch diesmal an Ostern die klassische Kerze: in der Mitte ein breites rotes Kreuz, die Symbole "A" und "O" in großer Schrift am Anfang, und am Ende und die aktuelle Jahreszahl umringt das Kreuz. Die Kerze in der St.-Paulus-Kirche in Syke hat optisch mehr zu bieten: Auf ihr wird ein Bild zu sehen sein, das der Acryl- und Collage-Arbeit "Kreuzüberwinder" des Künstlers Jörgen Habedank nahekommt. Das Bild zeigt den auferstandenen Jesus Christus.

Die Gemeinde-Mitglieder Ortrud Frey, Christiane Port und Carmen Klöß-Collmann haben die Kerze gestaltet. Die Idee dazu hatte Frey. Als sie der St.-Paulus-Kirche beitrat, wunderte sie sich, dass nur eine traditionelle Kerze aufgestellt wurde. Denn aus ihrer Heimatgemeinde in Bad Lauterberg im Harz wurde die Kerze jahrelang kreativ zu einem Hingucker verwandelt. Bei Port und Klöß-Collmann stieß Frey auf Begeisterung; mit ihnen denkt sie sich seit 2012 jedes Jahr neue Motive für die Kerze aus. Die Drei sind darum bei ihrer Arbeit schon ein eingespieltes Team. "Wir ergänzen und befruchten uns", sagt Frey.

Das Bild auf der Kerze für dieses Osterfest hat eine eindeutige Botschaft: Der vom Tod befreite Mensch wird von seinem Erlöser in den Himmel aufgenommen. Der Tod hat seine Macht verloren. Er kann den Menschen nicht in der dunklen Gottesferne festhalten. Die Farben unterstreichen diese Aussage: Die dunklen Farbtöne im unteren Bereich gehen in warme Rot-Töne über, später bis ins helle Gelb. Aus einem rechteckigen Block – ein Fels – auf dunklem Hintergrund sticht ein sich weitender Lichtstrahl – das Leben – hervor. Den schweren Block kreuzen zwei scharfe, blutrote Schnitte. Dieses Kreuzzeichen durchkreuzt die Macht des Todes. Durch die Auferstehung wird das zweite Kreuz zu einem hellen Heilszeichen, das die weiße Gestalt bildet. Der Betrachter kann es als Pluszeichen deuten. Der Blick des Betrachters bleibt auf der Lichtgestalt hängen, die aus dem Fels schwungvoll aufsteigt. Diese aufstrebende Bewegung betonen die beiden zentralen Kreuzzeichen. Die Intention: Nichts hält mehr fest, die Befreiung von alten Gebundenheiten bedeutet Erlösung.

Zu Beginn ihres Arbeitsprozesses verschmolzen die drei Frauen Wachsplatten im Backofen miteinander. Frey zeichnete das Bild von Habedank mit Bleistift auf weißes Papier, damit die Frauen das Motiv mit dieser Orientierungshilfe auf die Kerze malen konnten. Den Wachs, der auf die Kerze kam, modellierten sie mit der Hand; die Wärme, die die Hände abgaben, sorgten dafür, dass die verschiedenen Wachsteile bei der Feinabstimmung aneinander klebten. Den weißen Jesus gestalteten die Kreativen mit Flüssigwachs. Im Gottesdienst der Osternacht werde der Pfarrer voraussichtlich die fünf Wundmale symbolisch an die Kerze stecken, kündigt Frey an. Das bedeute: "Durch seine Wunden sind wir geheilt", sagt sie vor dem Hintergrund der Bibelgeschichte.

Jede der drei Frauen steckte etwa acht Stunden ehrenamtlicher Arbeit in die Entstehung der Kerze. Sich für die Kirche zu engagieren, macht ihnen viel Spaß. So ist Klöß-Collmann unter anderem Mitglied im Kirchenvorstand. Frey arbeitet als Küsterin, singt im Kirchenchor und gehört dem Caritas-Besuchskreis an. Port ist ebenfalls ist Caritas-Besuchskreis tätig, organisiert die Sternsinger-Aktion und den Weltgebetstag der Kirchengemeinde.