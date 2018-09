Lisa Born betreut das Hühnermobil auf dem Biolandhof Steding in Bramstedt. (Jonas Kako)

Bassum-Bramstedt. Kikeriki. Ein glückliches zufriedenes Hühnerleben – das führen die 300 Hühner und 3 Hähne auf dem Biohof Steding in Bramstedt. Nicht nur, dass sie hier ganz viel Platz haben, sie wohnen auch noch in einem modernen Hühnerstall: im Hühnermobil. Lisa Born, Hühnerbetreuerin auf dem Hof Steding, hat das Hühnermobil im Wert von 75 000 Euro extra für ihre rot gefiederten Lieblinge angeschafft. Interessierten zeigt sie, wie es funktioniert.

Denn das Hühnermobil bietet viele Vorteile im Vergleich zu einem Feststall. "Wenn Sie sich hier mal umsehen, da vorne ist die Fläche komplett ausgeharkt. Die Hühner haben die Eigenschaft, sich Kuhlen zu buddeln, um ihr Gefieder zu polieren", meint die Landwirtin zu den Gästen. Für den Boden ist es deshalb schonender, wenn es ein Hühnermobil gibt, das man beliebig mit dem Schlepper umstellen kann.

Und die Hühner, die passen sich immer gern an die neue Umgebung an. Sie haben dann ja schließlich auch wieder mehr Boden zum Buddeln. Und einen ziemlich praktischen Stall. "Ich muss den Futtertank nur zwei Mal im Monat auffüllen, das Futter läuft dann automatisch in die Futterbehälter der Hühner." Das Kotband müsse sie einmal in der Woche abziehen.

Der Fuchs hat zwölf Hühner gerissen

"Und das Mobil ist auch noch komplett autark, da es solarbetrieben ist", hebt die Bramstedterin einen weiteren ökologischen Vorteil am Mobil hervor. Dennoch, das Umstellen mache mehr Arbeit als ein fixierter Stall. "Wir setzen das Mobil einmal im Monat ab." Vorgeschrieben wären nur vier Male im Jahr. Das bedeutet also jeden Monat ein Umbau. Die Gehegefläche müsse jedes Mal neu umzäunt werden. "Dafür brauche ich jeweils zwei Stunden", erzählt Lisa Born. Und das Sonnendeck, das müsse auch jedes Mal wieder aufgehängt werden. "Darunter haben sich die Hühner bei der Sommer-Hitze immer gern im Schatten entspannt."

Als sie die Klappe auf der Rückseite des Mobils öffnet, sehen ihre Zuschauer drei Legenester mit Sitzstangen und Dinkelstreu darin. Eine Henne sitzt dort, brütet und nimmt sich dafür richtig Zeit. Das tun die traditionellen Hennen heute normalerweise nicht mehr. Born erklärt: "Die Hennen haben ein sehr hohes Legevolumen. Das ist so, als wäre eine Frau einmal im Monat schwanger." Die Hühner würden 220 Eier im Jahr legen. Deshalb würden die Hühner auch nicht so alt, circa 12 Jahre. Und die Qualität ihrer Eier nehme im Alter auch immer mehr ab. "Die Schale wird dann immer dünnhäutiger", erklärt Born.

Ob man Hühner hält, sei natürlich Ansichtssache. "Wir tun aber das bestmögliche für unsere Tiere. Die haben es hier gut." So klingen sie auch, fröhlich bockernd, wenn Born in ihr Gehege kommt und die Körner streut. Dicht an ihrer Fußsohle eng aneinandergeschmiegt, purzeln sie ihrer menschlichen Hühnermama hinterher. "Ich könnte jetzt mit den Hühnern meinen Namen schreiben", amüsiert sie sich über die anhänglichen Hennen. Das Einzige, was dem glücklichen Hühnerleben jetzt noch im Wege steht, ist der Fuchs. "Ich habe durch ihn schon circa 12 Hühner verloren. Deshalb habe ich jetzt Holzlatten mit Stinkzeug aufgestellt." Das halte die Füchse fern.

Wer eine Runde über den Hof laufen möchte und die Hennen und das Hühnermobil bestaunen möchte, kann das heute um 15 Uhr tun. Dann gibt es wieder eine Führung.