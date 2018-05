Ab Sonnabend öffnet das Freibad in Schwarme wieder seine Tore. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Das Freibad in Schwarme eröffnet am Sonnabend, 5. Mai, um 14 Uhr die Badesaison. „Die Wassertemperatur wird am Eröffnungstag bei annähernd 20 Grad liegen“, sagt Nils Igwerks, der in der Samtgemeinde für Bildung, Sport und Bäder zuständig ist.

An Werktagen hat das Freibad bis Mitte Juni von 15 bis 20 Uhr, ab Mitte Juni von 15 bis 21 Uhr geöffnet, an Sonnabenden, Sonn-und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr und in den Sommerferien täglich ab 10 Uhr. Das Frühschwimmen ist montags bis freitags in der Zeit von 5.30 bis 9 Uhr und nur für Inhaber von Zehner- und Saisonkarten möglich. Mit den Karten kann auch das Wiehe-Bad Bruchhausen-Vilsen besucht werden. Bei extrem schlechter Witterung sind Abweichungen zu den genannten Öffnungszeiten möglich. Der Einlass endet jeweils 30 Minuten vor der jeweiligen Schließung. Igwerks bittet darum, dass Schulklassen sich unter der Telefonnummer 0 42 52 / 39 14 09 oder 0 42 52 / 39 141 11 anmelden.