Vier Frauen betreuen den neuen offenen Bücherschrank auf dem Platz vor der St.-Cyriakus-Kirche in Bruchhausen-Vilsen, (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Seit kurzer Zeit steht am Seiteneingang der St.-Cyriacus-Kirche in Bruchhausen-Vilsen ein mannshoher, schmaler Schrank, dessen bunte Buchstaben darauf hinweisen, es handelt sich um einen offenen Bücherschrank. Bücher nehmen, geben, tauschen, so die Information auf der Innenseite der Tür. Wer möchte, kann sich an den gut 80 Büchern bedienen. Kostenlos, jederzeit verfügbar, gern auch tauschbar gegen ein Buch, das mitgebracht wurde, und nach der Manier mancher Kaffeetrinker, die ihr Getränk „to go“ genießen, es vom Regal zu nehmen und seines Weges zu gehen.

„Seit mehreren Jahren trugen wir uns schon mit dem Gedanken, einen solchen Bücherschrank zu realisieren“, sagt Angelika Karting, eine der Initiatorinnen. „Wir mussten aber erst sicherstellen, wer uns mit dieser Idee unterstützt. Jetzt fanden wir diesen Platz dank der Erlaubnis der Kirchengemeinde." Kartings drei Mitstreiterinnen sind ebenfalls der Gemeinde zugehörig: Kirchenvorsteherin Hanna Klautmann, Katrin Galipp-Bolte und Esther Roppel-Lettermann werden mit der Bibliothekarin und gelernten Buchhändlerin Karting im Wochenwechsel ein Auge auf die Freiluft-Bibliothek haben.

Neues und Altes

„Von Zeit zu Zeit muss aussortiert werden, was vielleicht nicht mehr in Ordnung ist. Es sollten immer mal wieder Neuzugänge dazu kommen, oder aufgestockt werden“, haben sich die vier Damen vorgenommen. „Es darf gern auch Literatur mit christlichem Inhalt eingestellt werden." Als Entsorgung für unansehnliche Bücher solle der Schrank allerdings nicht verstanden werden. „Vielleicht findet aber jemand den Titel eines alten Buches hier, das er lange vergeblich suchte. Alt ist kein Ausschlusskriterium, nur ansehnlich muss das Buch sein“, bringt Katrin Galipp-Bolte vor.

Die Idee, mit öffentlichen Bücherschränken den Austausch von Literatur zu fördern, kam in Deutschland Ende der 1990er-Jahre in Darmstadt und Hannover auf. Inzwischen gibt ist sie bundesweit verbreitet. Manchmal sind es – wie beispielsweise in Syke – alte Telefonzellen, aber auch Gartenhäuser, Bauwagen, Stahlschränke und umgebaute Wohnwagen, die Bücher beherbergen. Ein Kölner Architekt entwarf sogar eigens ein Modell aus Stahl und Acrylglas. Schon um die 400 seiner wetterfesten Exemplare stehen inzwischen in Deutschland. Wie sich der hölzerne Schrank an der Vilser Kirche bei Wind, Regen, Sonne oder winterlichem Einfluss verhält, wird sich zeigen.

„Unser Schrank mit wetterfestem Dach stammt aus der Gartenabteilung eines Baumarktes, gedacht für Harken und Schaufeln. Ein Tischler hat ihn mit Regalen bestückt. Die Bücher wurden gespendet“, erzählt Karting. Die Auswahl umfasst Romane, Kochbücher, Historisches, Reiseberichte, Krimis. Auch Kinderbücher warten auf Leserinnen und Leser. „Es ist erstaunlich, dass manche Kinder keine Bücher haben, außer vielleicht welche von McDonalds", sagt Esther Roppel-Lettermann. „Im nächsten Gemeindebrief wird es einen Hinweis auf diesen kostenlosen Service geben“, weiß Angelika Karting und stapelt noch schnell ein paar Exemplare mit den Buchrücken nach vorn aufeinander, damit die Titel gut zu lesen sind.