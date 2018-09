Bonfire gibt ein Konzert in der nicht ausverkauften Gildefesthalle in Bassum. (Viola Heinzen)

Bassum. Schon um kurz nach 20 Uhr brachten sich die Fans von Bonfire in Stimmung. Als schließlich die Band die Bühne mit ihrem beeindruckenden Bandlabel betrat, wurden Johlen und Klatschen noch lauter. „Habt ihr Bock auf Achtziger-Hardrock? Bonfire sind hart geblieben seit 30 Jahren“, rief Lead-Sänger Alexx Stahl ins Publikum. Hart, laut und schnell wünschen sich Hardrockfans ihre Bands und Bonfire erfüllte an diesem Abend diese Wünsche mit Stücken wie „Under Blue Skies oder „Praying Of Wako“, sehr zur Freude ihrer Fans, die ihrer Band sehr nahe kommen konnten: „Ich habe lange im Aladin gearbeitet und dort sind sie häufig aufgetreten, aber es war immer so voll, dass man so nah gar nicht herankam“, erzählte eine Besucherin, die aus Bremen nach Bassum gekommen war.

Auf der Bühne ging es nach harten Anfängen mit einer Ballade weiter: „Give Me A Chance For A Second Time“. Das Publikum rückte noch näher an die Bühne, um den Refrain mitzusingen und eigentlich fehlten nur noch die Feuerzeuge. „Das ist total meine Mucke“, meinte ein Besucher und konnte es gar nicht erwarten, wieder nach vorne zu stürzen zum Headbanging, während andere hinten blieben, um in Ruhe tanzen zu können.

1972 von Hans Ziller gegründet, lautete der Bandname erst ab 1986 Bonfire, was mit Freudenfeuer oder Leuchtfeuer übersetzt werden kann. Gleich ihr erstes Debütalbum „Don´t Touch The Light“ war erfolgreich und Kompositionen wie „Hot To Rock“, „SDI“ sowie die Gänsehautballade „You Make Me Feel“ durften auch in der Gildehalle nicht fehlen bei der Band, die mit ZZ-Top oder Judas Priest aufgetreten ist. Trotzdem stand die Band Anfang der Neunziger vor der Zerreißprobe, aber mit der Rückkehr von Bandgründer Ziller ging es wieder bergauf.

„Hans ist sozusagen der einzige Überlebende aus der Geschichte“, wurde dieser an der Leadgitarre vorgestellt von Alexx Stahl, der selbst erst 2016 zur Band kam. Frank Pané an der Gitarre und Ronnie Parks am Bass komplettierten die Band, nicht zu vergessen Schlagzeuger Tim Breitband. Demnächst werde die Band mit „A Night With Rock-Legends“ auf Tour gehen, vergaß Stahl auch nicht den Werbeblock, denn bei Bonfire und Friends wirken immerhin die Originalsänger von Survivor, Deep Purple und den Puhdys mit. Außerdem spiele man am 7. November wieder im Aladin.

Publikum singt Refrain mit

Dann ging es weiter mit schönstem Hardrock: „Wer kennt unseren Song, der nur drei Buchstaben hat“. „SDI“ lautete die lautstarke Antwort aus dem Publikum, das den Refrain mitsang. Dann kündigte Stahl auch schon den letzten Song an, aber die Fans wollten mehr und bekamen auch ihre Zugaben. „Seit 2000 fahre ich nach Wacken, um solche Bands zu hören, jetzt ist das einmal hier in Bassum und die Leute kommen nicht, das kann man nun echt nicht verstehen“, kommentierte Wackenbesucher Matthias und sprach damit auch anderen Gästen und Veranstalter Oliver Launer aus der Seele, denn es waren nicht einmal hundert Gäste, die in die Gildehalle gekommen waren: „Bei so einer Resonanz werde ich so eine Veranstaltung nicht wiederholen, die Bassumer haben offensichtlich kein Interesse daran, dabei ist die Band wirklich klasse“, so der Veranstalter. Von acht Konzerten, die er veranstaltet habe, waren drei wirklich erfolgreich, darunter natürlich das Patrick-Kelly-Konzert, aber auch deshalb, weil die meisten Gäste von auswärts kamen, lautete das enttäuschte Resümee von Oliver Launer.