Musizieren für einen guten Zweck: David Wosch (von links), Torsten Franz, Joshua Knieriem, Maja Wosch und Jürgen Sander stellen ein Benefizkonzert auf die Beine. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Nervös? Nö, nicht die Bohne. Joshua Knieriem hat schon viele Auftritte vor Publikum hinter sich. Genau wie die Geschwister Maja Noémi und David Bence Wosch. Die drei haben im Sommer an den „Weimarer Meisterkursen Junior“ teilgenommen – mit freundlicher Unterstützung des Rotary-Clubs Bruchhausen-Vilsen. Nun hat dieser bei den drei Jugendlichen freundlich angefragt, ob sie für ein Benefizkonzert zur Verfügung stünden. Und niemand zögerte mit einer Zusage . „Da können wir etwas zurückgeben“, sagt Maja Wosch. In der Tat, das können sie – am Sonntag, 9. Februar, ab 15 Uhr im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5.

„Weimarer Meisterkurse“ – das klingt anspruchsvoll. Das war es auch, schon in der Auswahl. Aber auch vor Ort, an der Franz-Liszt-Hochschule für Musik im thüringischen Weimar. Über eine Woche wurden die aus Bassum stammenden Wosch-Geschwister und der Liebenauer Knierim von Professoren im September unterrichtet. Dreimal eine Stunde. Der Rest? Chorproben, Orchesterproben, Auftrittstraining. „Der Einzelunterricht hat am meisten gebracht“, findet nicht nur Knieriem. Man habe andere Dinge gelernt als bei den heimischen Lehrern, neue Eindrücke gesammelt und bekannte Stücke anders interpretiert.

Klavierspiel im Forum

Von den Erfahrungen können die drei Nachwuchsmusiker jetzt profitieren. Auf der großen Bühne im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen werden sie spielen, alle am Klavier. Der Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen hat diese Benefizveranstaltung zugunsten des örtlichen Schulfördervereins organisiert. Der Eintritt ist frei, das Geld für Mikrofone, Headsets und Stimmbildungskurse muss also über Spenden und den Verkauf von Getränken und Kuchen hereingeholt werden. Dafür, dass die Veranstalter keine Kosten tragen müssen, ist die Parc-Bauplanung-GmbH aus Bruchhausen-Vilsen zuständig. „Sie sorgen dafür, dass am Ende ein sichtbarer Betrag übrig bleibt“, sagt Rotary-Pressesprecher Peter Schütz.

Zurück zur Musik: Joshua Knierim kommt aus Liebenau. Er profitierte vom Angebot des Rotary-Clubs nur, weil er in Hoya aufs Johann-Beckmann-Gymnasium geht. In Weimar erhielt er Einzelunterricht am Klavier, spielt zudem Orgel, Gitarre und Ukulele. Der 19-Jährige hat mit dem Musizieren an einer Musikschule angefangen, sich zudem im Blasorchester Anemolter-Schinna engagiert. Bei Maja und David Wosch fließt die Musik quasi durch die Adern. Vater ist Kreiskantor Ralf Wosch, Mutter die Kreiskantorin Reka-Zsuzsanna Fülöp. Maja ist 14 Jahre alt, hat nach ersten häuslichen Unterrichtseinheiten die Musik- und Kunstschule in Gera besucht. Die Gymnasiastin singt auch in der Bassumer Kinder- und Jugendkantorei. Der gehört auch der kleine Bruder David an. Der Zwölfjährige lernt das Klavierspiel seit Kindergartentagen und legt jetzt noch Gitarre obendrauf. Die Wosch-Kinder haben trotz ihrer jungen Jahre schon reichlich Bühnenerfahrung.

Doch es dreht sich nicht alles nur um dieses Trio. Auch Vanessa Delekat wird aufspielen. Die junge Dame vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen hatte sich mit ihrem Altsaxofon auch für die Sommerkurse in Weimar beworben, scheiterte aber knapp an der hohen Eintrittshürde. Genau wie Bianca Neumann von der Kooperativen Gesamtschule in Leeste mit ihrer Klarinette. Ayham Fayad vom Gymnasium Diepholz singt mit Klavierbegleitung, und der Chor des Kindergartens Löwenzahn in Bruchhausen-Vilsen soll laut Peter Schütz „darstellen, wozu kleine Kinder musikalisch schon in der Lage sind“. Die Verbindung des Rotary-Clubs zur Musik ist eng. Der Wettbewerb „Rosa“ dient da als gutes Beispiel. Seit 2012 entsenden die Rotarier ausgewählte Kandidaten zu dem Weimarer Sommerkursen. „Bisher hatten wir immer genug Bewerber“, blickt Peter Schütz zurück. 2019 sei die Idee entstanden, die Absolventen der Meisterkurse vor heimischem Publikum auftreten zu lassen. „Und natürlich wollten wir dabei einen Gewinn für unser soziales Umfeld generieren“, erzählt Peter Schütz.

Gesagt, getan: Am 9. Februar steigt die Premiere von „Klaro – Junior-Music And Friends“. Was genau auf dem Programm stehen wird, vermochten die Initiatoren noch nicht zu sagen. Aber es wird sich im Bereich der klassischen und der neuen Musik bewegen. Einlass ist ab 14 Uhr.