Zur kleinen "Feierhalbenstunde" angesichts der Wiedereröffnung der renovierten Stadtbücherei kamen natürlich die Mitarbeiterinnen Tina Sänger (von links) und Susanne Tietje sowie Hermann Karnebogen von der Avacon, Bürgermeister Christian Porsch und Maik Bandorski von der Volksbank Bassum. (Tobias Denne)

Sofort fällt die frische Wandfarbe auf. Und die grüne Ecke weiter hinten in der Stadtbücherei Bassum sowieso. In der Kinderecke stehen außerdem Figuren zum Thema Bauernhof. Ein Traktor, ein Schwein, ein Schaf - Spielmöbel, wie Susanne Tietje berichtet. Die Leiterin der Bücherei an der Alten Poststraße konnte es wie auch ihre Kollegin Tina Sänger nicht erwarten, dass die Einrichtung nach Wochen des Lockdown endlich wieder öffnen durfte. „Es kommen viele Weihnachtsbücher zurück“, erzählt Sänger über die ersten Besucher. Tietje betont: „Wir freuen uns über jeden Tag, den wir offen sind.“

Die, die nun wieder stöbern wollen nach der neuesten Literatur, und diejenigen, die vielleicht noch ein ausgeliehenes Buch zu Hause wiedergefunden haben, können nun wieder zur Alten Poststraße kommen. Hell, freundlich kommt die renovierte Stadtbücherei daher. Die Zeit der Schließung haben Tietje und Sänger aber genutzt, um dem Raum einen neuen Anstrich zu verpassen. Aber nicht nur frische Farbe landete an den Wänden, auch ein neuer Teppich wurde angeschafft. Ebenso wie neue Stühle für die Bücherei. Ein paar stehen schon um die neuen und kleineren Tische in der Bücherei, „einige haben wir noch im Keller“, sagt Tietje. Die werden hochgeholt, wenn es eine Veranstaltung gibt. Das war vor der Pandemie schon ein beliebter Rahmen, soll es nach den Beschränkungen auch wieder sein. Bis dato mussten Sänger und Tietje aber die großen Tische verschieben, damit die Besucher Platz finden, die kleineren sind leichter an die Seite zu räumen. „Wir haben uns für Stühle entschieden, die für Schulklassen und für den täglichen Nutzer geeignet sind“, erzählt Tietje.

Die Idee einer Renovierung kam schon während der ersten Zeit der Pandemie. Im Mai bekam Susanne Tietje ein Angebot für einen Antrag auf Förderung vom Deutschen Bibliotheksverband auf den Tisch. So sollen Büchereien im ländlichen Raum (bis 20.000 Einwohner) gefördert werden, um einen „Ort für alle“ zu schaffen. Vor allem die digitale Ausstattung soll damit gekauft werden. Tietje und Sänger haben sich für einen Beamer, Laptop, Leinwand, Projektionstisch und Besucherzählgerät entschieden. „Wir können nun Bilderbuchkinos regelmäßig anbieten“, freut sich Sänger über eine Einsatzmöglichkeit. Volksbank und der Avacon übernahmen die optischen Veränderungen wie Farbe und Teppich, da die nicht gefördert wurden. „Dafür sind wir dankbar, wir wollten alles in einem Abwasch machen“, gibt Tietje zu.

Auch ein Grund dafür ist: Der Trend geht immer stärker in Richtung Aufenthaltsraum. In einer Bücherei soll nicht - so wie früher - einfach nur Literatur aufbewahrt werden, „sie soll ein Wohlfühlort sein, an dem man zwanglos und kostenlos Zeit verbringen kann“, sagt Tietje. Und diesen Weg soll die Bassumer Bücherei weitergehen. Wobei auch wieder Veranstaltungen auf dem Programm stehen sollen. Die erste - wie Tietje zugibt - hoffnungsvolle Planung richtet sich auf Oktober. Dann steht wieder eine Lesung in den Räumlichkeiten der Bücherei an.

Auf eine Sache müssen die Besucher aber verzichten: Kunst und Geschichte kamen bei den Bassumern mal so gar nicht an. „Es ist wirklich schade um die hochwertigen Bände“, bedauert Tietje. Die Bücher wurden nun aussortiert.

Zur Sache

Gewinnspiel zur Eröffnung

Zur Feier der Eröffnung der Stadtbücherei Bassum haben sich die Mitarbeiterinnen ein Gewinnspiel ausgedacht. Zu gewinnen gibt es Buchgutscheine in Höhe von zehn (dritter Platz) bis 30 (erster Platz) Euro. Die Plätze vier bis zehn bekommen das Buch „Bassum für Kinder“. „Kinder sind aufmerksame Besucher, die genau gucken“, weiß Tietje. Und das müssen sie auch, denn es gilt, verschiedene Fragen zu beantworten. Alle weiteren Infos gibt es vor Ort, Alte Poststraße 10. Einsendeschluss ist der 14. Mai. Die entsprechende Box steht in der Bücherei.