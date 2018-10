Das Eigengewächs: Die 25-Jährige Sarah Stubbe hat schon im Syker Rathaus Verwaltungsfachangestellte gelernt. (Michael Braunschädel)

Syke. Angefangen hat alles mit der beruflichen Neuorientierung von Jantje Jürgens. Seitdem sie nach Oldenburg gegangen ist, war die Stelle der Standesbeamtin vakant. „Das wurde aufgefangen“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. „Alle, die trauen durften, haben auch getraut.“ Sie unter anderem. Horst Meyer, der inzwischen in Rente ist, und auch Heinrich Sievers. Claudia Prößler ist sogar lehrberechtigt für dieses Berufsfeld. Aber dennoch nur eine Aushilfe. Jetzt ist die Lücke gefüllt: Die neue Standesbeamtin heißt Sarah Stubbe.

„Sie ist ein Eigengewächs“, erzählt die Verwaltungs-Chefin. „Und sie ist gut gewachsen.“ Die 25-Jährige hat im Syker Rathaus Verwaltungsfachangestellte gelernt. Danach hat sie im Bürgerbüro gearbeitet, zwei Jahre lang berufsbegleitend den Angestelltenlehrgang II für den gehobenen Dienst absolviert. Auch sonnabends. „Das war eine harte Zeit“, erinnert sich Sarah Stubbe. Aber erfolgreich. „Sie hat sehr erfolgreich angeschlossen“, freut sich Suse Laue. Stubbe spielt diesen Ball verbal zurück: „Ich habe immer Unterstützung erhalten. Brauchte ich frei, um zu lernen, war das nie ein Problem.“

Als dann rathausintern die Standesbeamtenstelle ausgeschrieben wurde, zögerte Sarah Stubbe keinen Moment. Sie bewarb sich auf diesen Posten, glänzte beim Bewerbungsgespräch und machte klar, das sie die Richtige für diesen Job ist. Nur: Ihr fehlte die richtige Ausbildung. Hieß: Noch einmal ran an die Bücher. 14 Tage dauerte der erforderliche Lehrgang in Bad Salzschlirf, etwa 25 Kilometer nordwestlich von Fulda. In dieser Zeit war die 1,80-Meter-Frau schon im Standesamt aktiv, „aber ich konnte nichts abschließen oder unterschreiben und auch keine Trauung vornehmen“.

Die Zeiten sind jetzt vorbei. Seit Mitte August ist das Standesamt im Syker Rathaus mit Sarah Stubbe wieder komplett besetzt. Am 29. September hat die gebürtige Barrierin – sie ist die Enkeltochter des ehemaligen Ortsbürgermeisters Fritz Stubbe – ihre erste Trauung vorgenommen. „Aufregend“ fand sie das. „Ich habe zum Paar gesagt: Das ist meine erste Trauung, ich bin genau so nervös wie ihr.“ Doch das Brautpaar selbst war im höchsten Maße entspannt und antwortete: „Wie schön, dann ist dieser Tag ja nicht nur für uns etwas Besonderes.“ Womit das Eis gebrochen war.

Inzwischen hat Sarah Stubbe bereits fünf Trauungen hinter sich. „Doch die Trauungen sind ja nur ein schöner Teil der Arbeit als Standesbeamtin“, sagt sie. Der Hauptteil ihrer Arbeit bestehe aus dem sogenannten Personenstandswesen. Sterbefälle, Geburten, Namensänderungen, Kirchenaustritte – das alles und noch viel mehr läuft über das Standesamt. „Sie muss Register pflegen und Urkunden aus dem Jahre 1928 heraussuchen“, schildert Suse Laue. Stubbe habe jedes Leben, das auch nur einen Teil seiner Zeit in Syke verbracht habe, in ihrem Register.

War das der Reiz, der sie dazu bewog, Standesbeamtin zu werden? Nein! „Ich wollte immer mit Menschen zu tun gaben“, erläutert Sarah Stubbe ihre Wahl. Das habe im Bürgerbüro ja schon gut funktioniert. „Es sind die unterschiedlichen Geschichten, die ich spannend finde, das Vielseitige an der Arbeit.“

Dazu gehört für sie neben Aktenarbeiten und Eheschließungen auch die Umgestaltung des städtischen Standesamtes. Die alten Plastikblumen sind schon herausgeflogen aus dem Trauzimmer im Syker Rathaus. Dekoration, Kerzenensembles, „das will ich alles anders gestalten“. So stehen seit dem Amtsanritt von Sarah Stubbe immer frische Blumen bereit – mit Genehmigung der Bürgermeisterin. Auch die Glasvitrine mit den Stammbüchern soll weg und durch „lockere Regale“ ersetzt werden. Ein weiteres Ziel von Sarah Stubbe: bessere Vermarktung der Außenorte. Sprich: Vorwerk, Kreismuseum, Spieker, Hansa-Kino und Barrier Wassermühle. Dort überall darf geheiratet werden. Was viele nicht wissen. Deshalb werden zurzeit Fotos erstellt von diesen gewidmeten Orten, um anschließend auf der stadteigenen Internetseite besser dafür werben zu können.

Sarah Stubbe hat ein Herz für die Außenorte. Sie kann sich durchaus vorstellen, einmal im Syker Vorwerk zu heiraten. Doch wer soll's machen, wenn nicht sie selbst? Die 25-Jährige wirft einen schelmischen Blick auf ihre Vorgesetzte. Die grinst und antwortet, ohne gefragt worden zu sein: „Wenn Sie das gerne möchten, übernehme ich das.“