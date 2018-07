Hoppla, jetzt komm' ich: Sandra Stein sorgt am Nikolaustag für Belustigung. (Sandra Stein)

Syke-Barrien. "Wir haben Frisches und Bekanntes im neuen Programm, bei einigen Künstlern sind Jahre vergangen, aber dann können sie auch gerne wiederkommen", macht Christiane Palm-Hoffmeister neugierig auf das Herbst-Winter-Programm der Kulturinitiative Rüttelschuh. Mit ihren Mitstreiterinnen Monika Schröder, Elke Hoffmeister-Röpke und Christiane Decke hat sie wieder einen Spielplan zusammengestellt, der viele künstlerische Höhepunkte enthält. "Bei uns bewerben sich viele Künstler selbst, und wir sind darüber froh, dass es so viele gibt, die mit unserer kleinen Gage zufrieden sind", freuen sich die Macherinnen zusammen mit Peter Joppig, der beim Verschicken der Programmbroschüren hilft.

Den Anfang macht am 31. August ein Bekannter: Jens Kommnick mit Iontach, was auf Irisch so viel heißt wie wunderbar, hervorragend und bisweilen auch eigenartig oder merkwürdig. Mit Siobhan Kennedy und Nick Wiseman-Ellis macht er seit 2016 "Irish Music Unlimited". Sie sind bekannt für ihren sensiblen mehrstimmigen Harmoniegesang, ihre feinen Arrangements schwungvoller Tanzmusik und lyrischen Melodien. Flöten, Geigen, Akkordeon, Concertina, Gitarre, Bouzouki, Cello, Piano – die Vielfalt ihrer Instrumente und ihre sympathische und humorvolle Bühnenpräsentation macht sie zu einer der beliebtesten Formationen der traditionell irischen Musikszene.

Frank Zappa und Ukulele: Diese Mischung beschert den Gästen am 14. September einen jazzig-rockigen Zappa-Abend mit einem Schuss Tom Waits, eine Mini-Zappanale sozusagen, vorgetragen vom Projekt "Okulele Overnite". Kiki Schmidt als begeisterte Ukele-Spielerin hat Frank Zappas Musik für ihr Instrument bearbeitet. Im Frühjahr 2017 fand sich die aktuelle Live-Besetzung mit Wolfgang Schmidt (Bassukulele), den Bremer Jazz-Musikern Eckhard Petri (Saxofon) und Marc Prietzel (Drums) und natürlich Kiki Schmidt (Ukulele und Gesang).

"Den wollen wir bei uns hören, solange wir ihn noch bezahlen können", war der einhellige Wunsch, der am 28. September in Erfüllung geht. Dann spielt und singt das Duo Finner in der Wassermühle, ein junger Singer/Songwriter, der an der Gitarre zusammen mit Jochen Kaiser an der Wurlitzer-Orgel ein kongeniales Duo abgibt. Von den Rüttelschuhmacherinnen wurden die beiden in der Leester Marienkirche entdeckt. Palm-Hoffmeister & Co. erlebten dort das Konzert von Thorsten Finner, der mit seinen eigenen Songs musikalisch und inhaltlich etwas zu sagen hat, dabei mit charismatischem Timbre und mitreißendem Gitarrenspiel überzeugte. In der Kombination mit der Wurlitzer von Jochen Kaiser ein echter Hinhörer, meinen die Veranstalterinnen.

Neu in dieser Wintersaison ist die Kombination aus Musik und Kunstausstellung. "Als ich die Bilder zum neuen Album von Sibylle Kynast gesehen habe, war ich davon so angetan, dass ich die spontane Idee hatte, die Bilder der ukrainischen Künstlerin Vira Vaysberg bei uns und in der Kreissparkasse auszustellen. Diese Ausstellung beginnt zusammen mit dem Konzert von Kynast am 11. Oktober. Unter dem Titel ,Wenn ich mir was wünschen dürfte'", erinnern Kynast und Tilman Hübner an die in Polen geborene jüdische Sängerin Belina und ihren Begleiter Siegfried Behrend. Mit Liedern aus aller Welt werden sie den bewegenden Lebensweg Belinas nachzeichnen, ihre Lieder singen, für die sie in den 1960er-Jahren weltweit gefeiert wurde.

Mit Susanne Menzel und Klaus Ignatzek gastieren am 19. Oktober zwei Wiederholungstäter in der Wassermühle, in der Broschüre angekündigt als Tastenteufel mit schwebendem Jazzgesang. Intensives Zusammenspiel, interessante Rhythmen, waghalsige Improvisationen und immense Spielfreude sind besondere Markenzeichen der beiden Musiker, verspricht das Programm.

Auch Gorason sind alte Bekannte, haben allerdings in dieser Formation noch nicht in der Wassermühle gespielt. Karin Christoph und Reinhard Röhrs haben mit Miroslav Grahovac einen virtuosen Akkordeonisten gefunden, der sie auf ihrer energiegeladenen Reise durch die vielschichtige Musik Osteuropas bis hin zu den lateinamerikanischen Klängen Piazzollas begleitet. Diese "Musik mit Feuer und Herz" können die Zuhörer am 2. November erleben.

Ein absoluter Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist der Auftritt von Malte Vief und Reentko. "Gäste hatten Vief als Gitarristen, als sie hier ihren 60. Geburtstag gefeiert haben, dadurch ist ein erneuter Kontakt zustandegekommen", ist Palm-Hoffmeister noch immer hoch erfreut, das Vief gerne noch einmal ein Konzert in der Wassermühle spielen wollte.

Als Vief dann noch Reentko als Dreingabe mit angeboten hat, war ein großartiges Konzertereignis unter Dach und Fach, denn die beiden sind Gitarrenvirtuosen der Spitzenklasse. Reentko hat mit so renommierten Künstlern wie Ksenija Sidorova, Peter Bruns in der Klassik und Künstlern wie Tim Bendzko und Andreas Bourani in der Popmusik gespielt. Vief verspricht "Heavy Classic, konzertante Musik, die rockt". Auch er ist Preisträger und Finalist internationaler Wettbewerbe.

Schon Tradition hat das alternative Nikolauskonzert am 6. Dezember. In diesem Jahr mit Eva Eiselt: "Eine Frau spielt sich um Kopf und Fragen – Fragen wie: Brauchen wir eigentlich, was wir suchen? Wäre weniger viel nicht viel mehr? Das Kölner Energiebündel gewinnt in einer atemberaubenden kabarettistischen Revue Herz und Hirn des Publikums, verspricht die Ankündigung. Zwischen deutscher Eiche und Selfie-Stange, zwischen Sauna-Aufguss und Grillfesten, zwischen Kulturmanagement und Kinderspielplatz bleibe kein Thema vor Eva Eiselt und ihren zahlreichen Egos sicher.