„Friseurin aus Leidenschaft“

Micha Bustian

Es gibt einen neuen Friseur in Syke. Am Donnerstag, 16. Juli, eröffnet der Coiffeur Unique an der Herrlichkeit 17. Dahinter steckt Friseurmeisterin Yvonne Czaja.