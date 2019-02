Kämpfer für die deutsche Sprache: Bastian Sick eröffnet den Kultur-März in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. (bastiansick.de/Till Gläser)

Bruchhausen-Vilsen. Noch drei Wochen, dann erwacht mit dem März der Frühling. Angeregt durch mehr Grün und mehr Sonnenlicht verschwindet dann auch die oftmals bleierne Müdigkeit. Damit zieht es die kulturbeflissenen Menschen wieder hinaus in die Galerien, Kneipen und Säle, um Musik zu lauschen, über Kabarettisten zu lachen oder ein Theaterstücke zu genießen. Zu Vorbereitung an dieser Stelle ein kleiner Überblick quer durch die Gemeinden.

Der März beginnt mit gutem Deutsch. Bastian Sick füllt am Sonnabend, 2. März, ab 20 Uhr das Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5. Der Wortakrobat aus dem hohen Norden ist bundesweit bekannt geworden durch seine Kolumne „Zwiebelfisch“ sowie seinen Bücherreihen „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ und „Happy Aua“. In Bruchhausen-Vilsen stellt der 53-Jährige sein neues Werk „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“ vor. Und in der Tat gibt es für diese Veranstaltung mit dem gelernten Journalisten noch Karten. Am Donnerstagmittag waren es noch 13, Eile ist also geboten. Tickets gibt es im Bremer Pressehaus und in allen regionalen Geschäftsstellen für 20 bis 22 Euro.

Drei Theatertermine hat Asendorf im März vorzuweisen. Am 3., 9. und 16. März stellt die Asendorfer Truppe De Spektaklers im Gasthaus Uhlhorn ihr neues Stück „Leger geiht nich“ vor, eine plattdeutsche Krimikomödie in drei Akten von Rüdiger Kramer. Kurz zum Inhalt: Die Polizisten Silvia Friedrich und Robert Harmann werden wegen ihrer Verfehlungen in eine kleine Außendienststelle in Kaltenkirchen strafversetzt. Doch mit Ruhe ist nicht viel: Liselotte Wagner bringt ständig etwas zur Anzeige, der kleinen Ganove Paul Bremer würde den Winter gern im Gefängnis verbringen. Es wird immer turbulenter auf der Wache, bis sich alle in einem wilden Geiseldrama wieder finden. Wer nicht bis März warten will: Es gibt schon vier Termine im Februar, die Premiere steigt am Sonntag, 10. Februar. Eintrittskarten gibt es donnerstags von 17 bis 20 Uhr im Gasthaus Uhlhorn.

Das Wochenende 16./17. März scheint dann so viel Vielfalt zu bieten, dass man sich kaum entscheiden kann. Ein Beispiel: Die Kastanie in Martfeld hat am Sonnabend Gerrit Hoss zu Gast. Laut der Agentur Elbe Entertainment ist er der Songwriter, der Hamburg eine Liebeshymne geschrieben hat. Zudem sei er der Sänger, der der „plattdeutschen Musik den Staub von den Schultern klopft“. Viele Festivalgänger dürften ihn aus Wacken kennen oder vom Werner-Rennen in Hartenholm. „Dort ließ er ausnahmslos begeisterte Menschen zurück“, heißt es in seiner Internet-Vita. Mit seiner aktuellen Single „Aufs Meer“ will Hoss für Aufbruchsstimmung in stürmischen Zeiten sorgen. Tickets sind im Vorverkauf in der Kastanie, Hollen 30 in Martfeld, für 15 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.

Zeitgleich entert das Piet-Gorecki-Trio die Bühne in der Nolteschen Scheune in Süstedt. Blues, Jazz, Soul und Funk stehen auf dem Programm. Piet Gorecki (Piano, Hammond, Gesang), Milroy Peter (Bass) und Till Simon (Schlagzeug) sind seit 2015 live unterwegs. Das Trio bietet sowohl neueres Material als auch Stücke des Debütalbums „Second Life“. Bandleader Gorecki ist als Barpianist erfolgreich unterwegs. Darüber hinaus hat er Auftritte als gebuchter Gastmusiker und Vertretungskeyboarder bei diversen Soul-, Funk-, Blues oder Rock-Coverbands. Karten für dieses Konzert kosten zwölf Euro. Es gibt sie vorab beim Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen, Reservierungen sind unter Telefon 0 42 52 / 93 00 50 möglich.

Tags darauf, am Sonntag, 17. März, wird in der Vilser St.-Cyriakuskirche Geburtstag gefeiert. Genauer: Orgelgeburtstag. Ab 18 Uhr geben sich Chöre und Solisten ein Stelldichein, wenn die Orgel des Gotteshauses 60 Jahre alt wird. Hausorganist Dietrich Wimmer wird dabei den Nachweis erbringen, dass die Königin der Instrumente durchaus in der Lage ist, Jazz, Rock oder Gospelklänge hervorzubringen. Und auch als einfühlsames Begleitinstrument ist die Orgel unschlagbar, denn sie hat alle dynamischen Abstufungen parat: vom säuselnden Pianissimo bis zum Tutti, das die Kirche in ihren Grundfesten erzittern lassen kann.