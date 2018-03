Christin Brümmer bietet montags von 9 bis 12 Uhr eine Sprechstunde in der Freiwilligen-Agentur Syke an. (JYSCH_PHOTOGRAPHY)

Syke. Senioren sollen möglichst lange in ihrem Zuhause wohnen können – dieses Ziel verfolgen der Senioren- und Pflegestützpunkt sowie der Seniorenbeirat der Stadt Syke seit einigen Jahren. Schon da begannen sie mit der Quartiersarbeit, damit Senioren Unterstützung bekommen. Doch die Quartiersbegleitung wurde intensiver, die Fragestellungen wurden komplexer. Darum hilft der Verein Pro Dem dabei, die anspruchsvollen Ziele in den Syker Ortschaften zu erreichen. Dessen Mitarbeiterin Christin Brümmer will in den nächsten zwei Jahren dazu beitragen, dass die Quartiere in Gödestorf/Schnepke/Osterholz, Steimke und Okel ausgebaut und ein neues Quartier „Syke-Zentrum“ gebildet wird. In allen Quartieren sollen nachbarschaftliche Netzwerke geschaffen werden, die alten Menschen dauerhaft eine selbstständige Lebensführung ermöglichen.

Der Verein Pro Dem sucht Ehrenamtliche, die Anliegen und Sorgen der Senioren in den Quartieren möglichst früh erkennen. Sie sollen die Probleme bewältigen – entweder allein oder mithilfe von Institutionen, Vereinen und Verbänden. Darüber hinaus sollen Treffen in den Quartieren, Vorträge zum Thema „Alter(n)“ und Gespräche am Gartenzaun ihren Beitrag zu einem bunteren Leben im Quartier leisten.

Unter der Leitung von Pro Dem erfassen die Projektpartner in den Quartieren anonym Daten zur Einwohnerzahl, Altersstruktur und Infrastruktur. Diese werten sie danach aus. Die Ehrenamtlichen machen sich ein Bild davon, wer in dem Quartier lebt, wer dort ein „bunter Hund“ ist, wer sich stark engagiert und wer als Multiplikator agieren könnte. Zu einer Bürgerkonferenz nach den Sommerferien laden die Projektpartner alle Quartiersbewohner ein. Ihnen stellen sie dann die Ziele der Quartiersarbeit und die Aufgaben der Ehrenamtlichen vor. Senioren können mitteilen, was ihnen in ihrem Quartier fehlt, ob es seniorengerecht aufgestellt ist, welche Probleme bestehen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben.

Der Verein Pro Dem setzte das Quartiersmanagement bereits in den Gemeinden Stuhr und Weyhe um. Von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die der Verein dort seit 2009/2010 gesammelt hat, soll die Stadt Syke profitieren. Brümmer beantwortet montags von 9 bis 12 Uhr Fragen von Bürgern – in der Freiwilligen-Agentur Syke, Waldstraße 1, im ersten Obergeschoss. Dort freut sie sich vor allem über ehrenamtliche Spürnasen aus den Quartieren. Brümmer ist auch unter der Telefonnummer 0 42 42 / 16 42 50 erreichbar. Außerhalb dieser Sprechzeit können sich Interessierte an den Verein Pro Dem wenden: unter der Telefonnummer 04 21 / 8 98 33 44 oder per E-Mail an info@prodem-stuhr-weyhe.de. Durch Brümmer wird Heike Wilhelm, Mitarbeiterin des Senioren- und Pflegestützpunktes Syke, beim Quartiersmanagement entlastet. „Wir wollen das weiter ausbauen, und das ist mit einer Person nicht leistbar“, betont Sykes Bürgermeisterin Suse Laue.