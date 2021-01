Hat schon viele FSJler kommen und gehen sehen: Corinna Peth, Leiterin des Kindergartens in Haendorf. (Michael Galian)

Asendorf-Haendorf. Das sind normalerweise Stellen, die Anfang August besetzt werden. Für ein Jahr. Nur: Bei der Asendorfer Einrichtung ist kürzlich ein FSJler abgesprungen. Deswegen könnte ein Interessent auch sofort einsteigen – und gerne auch für eineinhalb Jahre bleiben. Einstellungsvoraussetzung, so Kita-Leiterin Corinna Peth: „Ganz viel Herz und Liebe zum Detail.“ Wobei: Da gibt es auch noch anderes, das es zu bedenken gilt. Das Alter beispielsweise. Ein FSJler sollte zwischen 16 und 26 Jahre alt sein.

Die Gegenleistung ist ordentlich. Ein freiwilliges Soziales Jahr ist gut für Menschen, die sich beruflich noch nicht festgelegt haben. Es ist gut, um erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln, etwas Neues auszuprobieren und einen sozialen Beruf kennenzulernen. Man kann damit auch sinnvoll eine Wartezeit überbrücken. Außerdem geht man finanziell nicht ganz leer aus: Es wird ein Taschengeld von fast 150 Euro gezahlt, dazu kommen etwa 250 Euro Verpflegungspauschale. Und: Der FSJler ist selbst versichert und erhält Urlaub wie alle Angestellten auch.

Fortbildungen sind möglich

Konkret in der Kita Haendorf gibt es noch ein paar Möglichkeiten obendrauf. Ein Juleica-Schein ist beispielsweise möglich. Teilnehmer können einen Erste-Hilfe-Schein machen oder einen Rechte-und-Pflichten-Kursus. Fünfmal im Jahr hat ein FSJler die Gelegenheit, sich – im Falle der Kita Haendorf über das Deutsche Rote Kreuz (DRK) – weiterzubilden. „So erhalten sie einen Eindruck über die Theorie, die hinter unserer Arbeit steckt“, erklärt Corinna Peth. Zudem gebe es über das DRK immer einen kompetenten Ansprechpartner für den FSJler.

Corinna Peth erinnert sich gerne zurück an die FSJler, die die von ihr geleitete Institution durchlaufen haben. Besonders im Kopf behalten hat sie eine Russin namens Yeva. „Total liebenswert, ganz penibel und sehr lernfähig“, beschreibt sie die junge Dame. Die hatte zum Beispiel die Aufgabe, sich um das Frühstück zu kümmern: Tee kochen, Milch aufs Tablett stellen, Obst schneiden und auf Tellern platzieren, für ausreichend Teller sorgen. Stand alles auf einem Zettel, der ans Tablett geklebt war. Dennoch blieb das Teewasser immer kalt – Yeva hatte vergessen, den Wasserkocher zu aktivieren.

Nun, Yeva entschied sich am Ende gegen eine Ausbildung zur Erzieherin. „Sie hat gemerkt, dass Kinder nicht immer nett sind.“ Aber: Die Russin blieb in Kontakt mit der Kita, mit Corinna Peth. Inzwischen macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester in Sulingen. „Auch das kann das Ergebnis eines Freiwilligen Sozialen Jahres sein: Man merkt, dass das, was man gerade tut, nichts für einen ist“, sagt die Kita-Leiterin. Die FSJlerin, die jüngst kündigte, habe die Erfahrung gemacht, dass der Erzieherinnen-Beruf nichts für sie ist. „Sie hat kein Bein an den Boden gekriegt.“

Im Kindergarten Haendorf wird der FSJler immer einer von vier Gruppen fest zugeordnet. Es gibt eine Krippengruppe mit drei Erzieherinnen, eine Integrationsgruppe, in der vier Betreuerinnen sich um 18 Knirpse kümmern, und zwei Regelgruppen. In eine der Regelgruppen wird der FSJler eingegliedert. „Man merkt schnell, wenn die Leute fit sind“, findet Corinna Peth. Diese würden oft Spezialaufgaben aufgetragen bekommen. Peth wirbt übrigens ausdrücklich um am Erzieherberuf interessierte Männer. „Die sind klar im Vorteil“, weiß sie zu berichten. Erst recht, wenn sie mit den Jungen zusammen Fußball spielen würden. „Außerdem haben Männer oft einen anderen Blick auf das Geschehen.“

Die Kindertagesstätte in Haendorf, Haendorfer Weg 10 in Asendorf, ist laut Corinna Peth eine typische Dorf-Kita. Viel Natur, viel Platz, mit riesengroßem Außengelände und Bäumen und Büschen. Als sie 2013 in Haendorf angefangen hatte, schoss der Kita-Leiterin sofort ein Vergleich durch den Kopf: „Eigentlich ist das hier Bullerbü.“

Wer nun ein Freiwilliges Soziales Jahr in Bullerbü – Entschuldigung: in Haendorf – machen möchte, kann sich bewerben, indem er eine E-Mail an die Adresse info@kindergarten-haendorf-asendorf.de schickt. Auch Sandra Jendrijewski aus der Verwaltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wäre eine geeignete Ansprechpartnerin. Sie ist telefonisch unter 0 42 52 / 39 13 06 oder per E-Mail an sandra.jendrijewski@bruchhausen-vilsen.de zu erreichen. Eins muss dem Bewerber aber vorab klar sein, so Corinna Peth: „Wer Kinder nicht mag, der hat hier nichts zu suchen.“