Bruchhausen-Vilsen. Einmal Sparkasse, immer Sparkasse – das gilt sowohl für Uwe Ohlendieck als auch für Linda Zabel. Sie sind das neue Führungs-Duo der Sparkasse in Vilsen. Der Filialleiter Herbert Fritzsche hat den Gang in den wohlverdienten Ruhestand angetreten (wir berichteten), Ohlendieck ist ab dem 1. Juni sein Nachfolger, Zabel die neue Stellvertreterin. Größere Änderungen hat die Kundschaft durch diesen Wechsel allerdings nicht zu befürchten. „Es geht so weiter, wie es war“, kündigt der neue Chef an. Nur: „Ein Gesicht fehlt.“ Das von Herbert Fritzsche.

Der berufliche Weg ins Finanzwesen war bei Uwe Ohlendieck nicht zwangsläufig vorgezeichnet. „Ich bin immer gut mit Zahlen klargekommen“, erinnert sich der 54-Jährige an seine Schulzeit. Als Kind aber wollte er zunächst Landwirt werden, inspiriert durch die Mithilfe auf einem Hof.

Seine Entscheidung für die Sparkasse kann man abschließend als pragmatisch bezeichnen. Der gebürtige Bassumer wollte in der Lindenstadt bleiben, also fragte er sich: „Was hat man so vor Ort?“ Er bewarb sich bei der AOK, er bewarb sich beim Finanzamt, und er bewarb sich bei der Sparkasse. Dort erhielt er auch den Zuschlag. Heute sagt er: „Es hätte nicht besser kommen können. Ich habe es nie bereut.“

1982 begann Uwe Ohlendieck bei der Sparkasse. Wie üblich wurde er anfangs durch alle Abteilungen geschickt. Anschließend kam er nach Bassum, dann in die Innenrevision in der Syker Hauptstelle. Es folgte: die Bundeswehr. Drei Monate Grundausbildung absolvierte der heute 54-Jährige in den Niederlanden, anschließend wurde er in Diepholz bei der Luftwaffe stationiert. Nach dem Wehrdienst schickte die Sparkasse ihn zur Fortbildung nach Berlin, „im Jahr der Wiedervereinigung“. Während die ganze Nation glückselig vor dem Fernseher hockte, war Ohlendieck mittendrin im Trubel.

Es folgte wieder die Innenrevision in Syke, ehe in Vilsen die Stelle des stellvertretenden Filialleiters frei wurde. Uwe Ohlendieck bekam diesen Job. Und er machte ihn 29 Jahre lang. Er habe zwar „immer mal wieder geguckt“, ob es nicht irgendwo anders die Karriereleiter hinauf gehen könnte, blieb aber letztlich in der Filiale an der Bahnhofstraße. „Es hat sich immer etwas entwickelt“, schaut er zurück. Regulatorik, Beratungspflicht, Dokumentation – „dadurch ist es nicht unkomplizierter geworden“. Es galt, EU-Recht zu beachten, einen neue Währung einzuführen, die Digitalisierung voranzutreiben.

„Die meiste Zeit bin ich hier“, sagt Uwe Ohlendieck und weist auf sein Büro. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahrrad und kloppt Karten. Und auch ein schönes Fußballspiel vor dem heimischen Fernsehgerät lässt er sich nicht entgehen.

Mehrere Gemeinsamkeiten

Da beginnen auch schon die Gemeinsamkeiten mit seiner Nachfolgerin und Stellvertreterin. Linda Zabel ist ein Fußball-Fan. Ihr Mann hat höherklassig gespielt, ihr Sohn kickt in der Landesliga, und ihre Tochter lief gar für Werder Bremen auf. „Ich bin die typische Soccer-Mum“, erzählt die 52-Jährige. Und eben auch ein Kind der Landwirtschaft. Nur, dass es 1983, als Zabel sich auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle machte, „nicht gut aussah in der Landwirtschaft“. Grundsätzlich hätte sie als einziges Kind den elterlichen Hof übernehmen können. Doch dann entschieden die Eltern: „Lern erstmal etwas Kaufmännisches.“

Reiseverkehrskauffrau hätte sich die Schwarmerin vorstellen können, auch Bürokauffrau. Letztlich wurde sie Sparkassenkauffrau. 1984 begann sie in Martfeld, arbeitete auch in Bruchhausen-Vilsen und Hoya. Sie bekam zwei Kinder, reduzierte nach der Elternzeit auf Teilzeit und landete 1997 in Vilsen. „Dort habe ich mich peu à peu weiterentwickelt“, meint sie. Sie wechselte in die Kundenberatung, stockte die Stundenzahl wieder auf und brachte es bis zur stellvertretenden Filialleiterin, die sie ab dem 1. Juni offiziell ist. Kein Wunder, dass Zabel resümiert: „Die Sparkasse ist das Beste, was mir passieren konnte. Zahlen sind genau mein Ding.“ Den Bauernhof ihrer Eltern hat sie vor einigen Jahren trotzdem übernommen und die Flächen verpachtet.