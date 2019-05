Zeigen, was sie gemacht haben: Beim Ferienspaß können Kinder auch in diesem Jahr wieder Handpuppen basteln. (Brigitta Wortmann)

Bassum. Noch ist der Sommer in weiter Ferne. Grade der Frühling traut sich erst langsam aber sicher so richtig raus. Die Sonnenstrahlen dringen zwar immer wieder durch die Wolkendecke, aber die Temperaturen machen da noch nicht mit. Die Jungen und Mädchen drücken die Schulbank und freuen sich auf die letzten Wochen des Schuljahres. Wenn endlich die Sommerferien vor der Tür stehen, kommt die Frage auf, was man mit den sechs freien Wochen anfangen möchte. Dafür schafft Bassum seit Jahrzehnten in Form der Ferienkiste Abhilfe. „Man kann sich die sechs Wochen komplett vollpacken“, freut sich Brigitta Wortmann jetzt schon. Und das geht ab diesem Jahr mit einem neuen und einfachen System.

Denn ab dem 20. Mai, wenn die Seite der Ferienkiste freigeschaltet wird, können sich Eltern und Kinder nicht nur die Programmliste anschauen, sondern sich auch für die einzelnen Angebote anmelden. Früher ging das nur analog. „Ich habe damit offene Türen eingerannt“, erzählt Wortmann freudig darüber, dass auch die Stadtverwaltung sofort von der Idee überzeugt war. Schließlich gibt es in den Nachbarkommunen schon Erfahrungen, die Mut machen. „In Weyhe gab es nach der Umstellung fast doppelt so viele Anmeldungen wie vorher“, versichert Wortmann, die seit 17 Jahren die Ferienkiste ehrenamtlich organisiert. Auch für die Veranstalter ist das neue System einfacher. So können sie Zusatzinfos an die Teilnehmer ohne großen Aufwand verschicken. Auch An- und Abmeldungen sind deutlich schneller und flexibler als vorher möglich, als Eltern und Kinder noch einen Anmeldebogen ausfüllen mussten.

Dieses Jahr haben 46 Veranstalter ihre Angebote der Ferienkiste eingetragen und warten gespannt auf die Anmeldungen des Bassumer Nachwuchses. „Es braucht einfach Leute, die mitmachen. Alleine geht das nicht“, weiß Wortmann. Daher freut sie sich darüber, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gute Mischung für die Jungs und Mädchen gibt. Von Kochen über Sport bis hin zu kreativen Aktionen ist fast alles dabei. „Es fehlt noch etwas musisches“, verrät Wortmann.

Aber: Auch ohne Musik gibt‘s für Kinder und Jugendliche ordentlich was zu tun in den Ferien. Neu dabei sind Angebote wie „Wilde Wolfswelpen“, bei dem mutige Teilnehmer am 12. Juli von 9 bis 13 Uhr ein Wildnistraining in der Westermark mit Björn Hombergs von der Wildnis- und Survivalschule Schattenwolf absolvieren.

Aber auch alte Bekannte haben erneut für die Ferien etwas in petto. So bietet die CDU wieder eine Tagesfahrt an. Allerdings geht es diesmal nicht nach Verden in den Magic-Park, sondern nach Münchehagen in den Dino-Park. Die Teilnehmer sind am 31. Juli von 8.30 bis 15.30 Uhr unterwegs. Die SPD nutzt die Gunst der Dunkelheit und wandert am 9. August von 19 bis 22 Uhr durch die Nacht. „Letztes Jahr war es eine regelrechte Völkerwanderung mit 60 Anmeldungen“, erinnert sich Wortmann genau. Aber auch andere Vereine oder Privatpersonen wollen den Kindern und Jugendlichen wieder die Zeit in den Ferien versüßen.

Wer lieber in Bassum und umzu bleiben möchte, kann auch beim Workshop auch Zaubern lernen, seinen eigenen Trickfilm kreieren, eine Radiosendung machen oder auf Monsterjagd gehen. Ab Montag, 20. Mai, wird die Anmeldung für die Ferienkiste freigeschaltet. Bis Sonntag, 16. Juni, kann man sich im Internet auf der Seite www.unser-ferienprogramm.de/bassum für seine Wunschangebote anmelden. Alternativ hat auch die Stadt Bassum eine Weiterleitung auf der Homepage www.bassum.de eingerichtet.

Nach dem Anmeldeschluss geht es dann für Brigitta Wortmann ans Verteilen der Kinder auf die Kurse: „Wir werten die Anmeldungen aus, aber bisher hat jeder seinen Kurs bekommen.“