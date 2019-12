Damals wie heute: Carola Damm-Heuser und Michael Lux stellen die Wunschbaumaktion der Syker Bürgerstiftung vor. (Tammo Ernst)

Syke. 248 Kinder haben im vergangenen Jahr ein Weihnachtsgeschenk bekommen, weil es den Wunschbaum der Syker Bürgerstiftung gab. 248 strahlende Augenpaare. Aber eben auch ein gewaltiger finanzieller Aufwand, denn an den Tannenbaum, der an den Weihnachtlichen Kulturtagen in der Sparkasse am Mühlendamm steht, passen nur 100 Wunschzettel. Für den Rest besorgt die Bürgerstiftung Präsente. Auf eigene Kosten. Ein Problem, das in diesem Jahr deutlich kleiner wird, denn es haben „nur“ 154 Lütte einen Wunsch abgegeben. Für deren Sehnsüchte werden am Wochenende 8./9. Dezember Erfüller gesucht.

Der Weihnachtswunschbaum – ein Nadelbaum, an dem Umschläge hängen, auf denen nur das Geschlecht und das Alter (maximal 14 Jahre) des wünschenden Kindes vermerkt ist. Eine Karte mit dem Namen und der erstmals von der Bürgerstiftung vorgegebene Wunschzettel warten im Kuvert auf den Schenkenden. Bisher haben die Kinder den Wunschzettel immer selbst gestaltet. Das barg für die Bürgerstiftung allerdings folgendes Problem: Jedes Kind, das auch außerhalb der angedachten Nachrichtenkette vom Weihnachtswunschbaum erfuhr, konnte einen Wunsch äußern. Für die Damen und Herren der Bürgerstiftung war es so unmöglich zu kontrollieren, ob wirklich alle teilnehmenden Kinder auch bedürftig sind. Carola Damm-Heuser aus dem Stiftungsvorstand vermutet, dass der Rückgang der Wunschzettel auch mit dieser Neuerung zu tun hat.

„Es gibt schwarze Schafe“

Die Bürgerstiftung informiert Kindertagesstätten und Schulen Jahr für Jahr über ihre Aktion. Schulen und Kitas geben dann die Wunschzettel an die Kinder finanzschwacher Eltern weiter. Gezielt. Doch bisher scheint es Informationen an dieser Nachrichtenkette vorbei gegeben zu haben. Briefe, die nicht aus Syke und den angeschlossenen Ortschaften kommen, werden ebenso zurückgeschickt wie Wünsche von Jugendlichen ab 15 Jahre. Auch darüber hinaus gebe es „schon schwarze Schafe“, hat auch Michael Lux von der Syker Werbegemeinschaft beobachtet. „Da hat eine vierköpfige Familie dann plötzlich neun Kinder.“ Oder der Sprössling wünscht sich eine Tasche und Schuhe von der Designermarke Gucci. Der Kostenpunkt hierfür: etwa 1500 Euro. Der Großteil der Einsender sei allerdings dankbar. „Es sind teilweise auch wirklich niedliche Wünsche.“

Dennoch sorgt die Bürgerstiftung für totale Anonymität. Niemand soll schon über den Umschlag erfahren, ob das zu beschenkende Kind möglicherweise einen Migrationshintergrund hat. Niemand soll nach solchen Kriterien seine Auswahl treffen. Lediglich Geschlecht und Alter sind den Spendern über das Kuvert bekannt, das, wenn einmal vom Baum gepflückt und geöffnet, nicht mehr zurückgegeben kann. Der Baum wird von Mitgliedern der Bürgerstiftung betreut, „falls jemand eine Frage hat“. Die Stiftung regt an, für ein Geschenk nicht mehr als 35 Euro auszugeben. Auch müssten die Weihnachts-Sponsoren nicht zwangsläufig dem Wunsch des Kindes nachkommen. „Es ist halt ein Wunsch“, sagt Carola Damm-Heuser. Apropos: Einen Wunsch können die Ehrenamtlichen nicht erfüllen. „Wir stellen keinen persönlichen Kontakt zwischen den Sponsoren und den Kindern her.“

Die Spender, die sich am 8. oder 9. Dezember einen Wunschzettel vom Baum im Foyer der Syker Kreissparkasse holen, werden gebeten, ihr Geschenk am 17. und 18. Dezember bei Brigitte Haase abzugeben. Die ehemalige Bürgermeisterin und CDU-Ratsfrau bleibt dafür an beiden Tagen ab 9 Uhr zu Hause, Am Amtmannsteich 2a in Syke. 30 Päckchen packt übrigens das Energieunternehmen Avacon. „Das entlastet uns natürlich sehr“, freut sich Michael Lux. Am 19. Dezember beginnt dann die Verteilung der Geschenke. Auch das gewährleistet die Bürgerstiftung. Alles, damit am Heiligabend 308 Kinderaugen mehr in Syke leuchten.