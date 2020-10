In Martfeld gibt es noch einen Hausarzt, aber die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. (Bernd Weissbrod/dpa)

Martfeld. Ärztemangel auf dem Land ist ein deutschlandweites Problem. Auch die Gemeinde Martfeld ist von dieser Unterversorgung betroffen. Bereits seit einigen Jahre mache der dortige Allgemeinmediziner Mathias Griebner laut dem lokalen SPD-Politiker Michael Albers darauf aufmerksam, „dass es äußerst schwer sein wird, eine Nachfolge für ihn in Martfeld zu bekommen“. Auch darüber hinaus suche der Ort nach Ärzten, doch „es findet sich niemand“, berichtet der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Kasper.

Deshalb lädt die SPD interessierte Bürger und alle im Gesundheitssystem tätigen Fachleute und Einrichtungen zu einer Arbeitsrunde ein. „Wir möchten das Rathaus durch eine möglichst breite Bürgerbeteiligung hier vor Ort bei der Suche nach Ideen unterstützen, wie eine nahe Versorgung durch Allgemeinmedizin in Martfeld sicherstellt werden kann“, erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Burckhard Radtke. Die erste Gruppensitzung soll am Donnerstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr stattfinden. Ein Versammlungsort steht noch nicht fest. Er werde aber noch rechtzeitig bekannt gegeben. Denn: „An dem Abend werden wir die Konstitutionen festlegen und Leute benennen“, plant der Fraktionsvorsitzende. Allgemeinmediziner Griebner und einige Bürger hätten schon ihre Mitarbeit zugesagt. Weitere Interessenten können laut Radtke auch kurzfristig vorbeikommen und sich einbringen.

„Martfeld ohne einen Hausarzt oder eine Hausärztin ist für mich schlichtweg unvorstellbar", merkt Albers an. Schließlich bedeute eine Hausarztpraxis in Martfeld ein sehr wichtiges Stück Lebensqualität für die Bürger, wie es in einer entsprechenden Presseinformation der Partei heißt. Albers sieht in der Versorgung des Ortes durch eine Arztpraxis „einen entscheidenden Baustein für die Zukunft“ Martfelds. Eine Frage ist für Radtke besonders wichtig: „Wie schaffen wir es für Ärzte interessant zu sein?“ Genau dieser Punkt macht die Situation allerdings so schwierig. Der Vorsitzende merkt an: „Als kleine Ortschaft sind wir nicht so attraktiv wie Großstädte, denn wir haben nicht das Angebot an Infrastruktur, Freizeit und Bildung.“ Deshalb müsse die Gemeinde intensiv für sich werben. „Wir haben zum Beispiel schöne Grundschulen und gute Kindergärten“, hebt er hervor.

Die Idee einer Arbeitsgruppe zur zukünftigen Ärzteversorgung hatte die SPD schon länger. 2019 und in diesem Sommer hätte die Partei im Gemeinderat bereits Anträge zur Einrichtung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe. Doch beide Male waren die Anträge von der Mehrheit im Rat abgelehnt worden. Kasper von den Grünen begründet das: „Es ist die Aufgabe der Samtgemeinde, federführend jemanden zu suchen. Deshalb sprachen wir uns gegen die Anträge der SPD aus.“ Torsten Tobeck, der Fraktionsgemeinschaftssprecher von CDU und der Unabhängigen Liste Martfeld (ULM) kritisiert etwas anderes. Laut Tobeck habe die SPD bei beiden Anträgen das Bereitstellen von 30 000 Euro gefordert. Geld, das die Gemeinde Martfeld laut Tobeck aber nicht aus dem Haushalt „bereitstellen kann“.

SPD hofft auf Kooperation aller

Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten setzt die SPD weiter auf eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. „Natürlich wünschen wir uns auch weiterhin die Beteiligung aller Fraktionen des Gemeinderates, denn die ärztliche Versorgung stellt uns alle vor eine Herausforderung“, sagt Nicole Strecker (SPD).

Einer solchen Kooperation stehe die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und ULM offen gegenüber, sagt Tobeck. Die Grünen halten hingegen angesichts der angenommenen Zuständigkeit der Samtgemeinde nichts von dem erneuten Bestreben und der geschaffenen Arbeitsgruppe der Sozialdemokraten, wie Kasper deutlich betont.Gleichzeitig ist der Fraktionsvorsitzende Kasper mit Blick auf die Zukunft alles andere als optimistisch: „Wir werden kaum jemanden bekommen und deshalb läuft es darauf hinaus, dass wir längere Wege zum Arzt in Kauf nehmen müssen.“ Und selbst in Bruchhausen-Vilsen mache sich der Ärztemangel bemerkbar, merkt Kasper an.

Auch Sozialdemokrat Radtke betont, dass Martfeld nicht die einzige Gemeinde mit solchen Schwierigkeiten sei. Ähnlich sehe es zum Beispiel in Schwarme aus. Dies bestätigt der dortige Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg. Laut dem SPD-Politiker gibt es im Ort zwar noch eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Ärzten, doch die Suche nach Nachfolgern gestalte sich schwierig. „Es gab Bewerber, doch die haben abgesagt, und es wird nicht einfach jemanden zu finden, gerade junge Ärzte“, skizziert Oldenburg. Albers kommt deshalb zu folgendem Schluss: „Ich halte eine Zusammenarbeit mit Schwarme durchaus für beide Gemeinden sinnvoll." Laut Radtke steht dahinter die Idee ein größeres und somit reizvolleres Programm für Ärzte anbieten zu können. Der Fraktionsvorsitzende bringt es auf den Punkt: „Jede Gemeinde hat ihre Stärken, gemeinsam sind wir stärker.“

Darum wurde in der Martfelder Ratssitzung am vergangenen Donnerstag von der SPD ein Antrag eingereicht, der auf die Zusammenarbeit der Gemeinden abzielt. „Das Signal der anderen Parteien war sehr positiv“, stellt Radtke fest. Tobeck bestätigt, dass der Zusammenschluss aus CDU und ULM den Antrag begrüßt.