Markus Klenke hat neue Schilder für den Hachepadd angebracht. Kathrin Wilken (links) und Ilsemarie Hische haben die Wanderwege der Stadt aufgefrischt. (Sarah Essing)

Syke. Wandern, radfahren, das liegt voll im Trend. Die Stadt Syke hat dabei mit einigen Pfunden zu wuchern, sowohl innerhalb der Stadt als auch in den Ortsteilen. Die lokalen Möglichkeiten sollen nun sowohl für Einheimische als auch Gäste von außerhalb besser sichtbar werden. Dafür gibt es nun neue Schilder und eine Überarbeitung der vorhandenen Wanderkarten, kündigen Kathrin Wilken und Ilsemarie Hische vom Stadtmarketing an.

„Die Vor-Ort-Erholung hat durch Corona noch mal an Bedeutung gewonnen“, ist sich Kathrin Wilken sicher. Auch dem soll mit dieser neuen Initiative nun Rechnung getragen werden. „Ich denke, wir haben eine gute Mischung gefunden“, findet Kathrin Wilken. Alle Wege wurden dafür eigens abgegangen.

Zwei, drei Wanderwege stechen in diesem Plan besonders hervor. Sie bestehen bereits und sollen nun als „Zugpferde“ auch Gäste von außerhalb nach Syke locken. Dieses sind der Hachepadd, ein Rundwanderweg von etwa sechs Kilometern, der dem Lauf des Flusses durch die Stadt folgt. „Wir haben die Beschilderung überarbeitet“, sagt Kathrin Wilken und weist auf die neuen Schilder, die frisch und in neuen Farben erstrahlen. Markus Klenke vom Bauhof war in den letzten Tagen damit beschäftigt, sie anzubringen. Der zweite ist der Hachetalpadd, auf dem interessierte Wanderfreunde auf rund zwölf Kilometern dem weiteren Flusslauf durch die Ortsteile Henstedt, Heligenfelde und Jardinghausen folgen können. Und schließlich soll es auch noch einen neuen Goldhort-Weg geben. „Oder auch Goldschatz-Weg, da sind wir noch nicht ganz sicher“, sagt Kathrin Wilken und lacht. Fest steht nur, dass dieser Weg vom Goldhort-Fund in Gessel inspiriert ist. Anfang Oktober soll der eigens dafür errichtete Anbau am Kreismuseum eröffnet werden (wir berichteten). Teile des Goldhorts werden dann in Syke zu sehen sein. Der Wanderweg beginnt am Kreismuseum und richtet sich an interessierte Besucher, die mehr über den Fund, Fundort und die Umgebung erfahren möchten, kündigt Kathrin Wilken an.

Weitere Wanderwege in Syke und Umgebung führen durch die Westermark, die Barrier Schweiz oder zum Hohen Berg. Auch der kleine Geestweg, der Krendelweg oder der Höhenweg bleiben natürlich erhalten, versichert Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Kein Wanderweg soll abgeschafft werden“, betont er. Im Gegenteil. Mit dieser neuen Offensive sollen auch kleinere Wege und Rundtouren „mehr ins Zentrum rücken“, wie Kathrin Wilken sagt. Deshalb werden auch die Karten überarbeitet und neue Informations-Stelen aufgestellt. Die Info-Tafel am Syker Bahnhof hat sogar eigens ein Hinweisschild erhalten, damit ankommende Gäste sie besser finden. Jeder Weg erhält künftig zudem seine eigene Karte. „Diese kann man sich dann einzeln oder gleich allesamt auf einmal holen“, kündigt Kathrin Wilken an. Gesammelt werden sie in einem entsprechenden Mäppchen, einer „Sammelmappe“. Auch für die Gesamtkarte, auf der alle Wanderwege aufgeführt sind, gibt es eine Neuauflage.

Alle Unterlagen sind im Bürgerbüro der Stadt Syke erhältlich und können dort abgeholt werden. „Auf Wunsch schicken wir sie aber auch zu“, versichert Kathrin Wilken. Das Bürgerbüro ist unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 43 14 oder per E-Mail an buergerbuero@syke.de zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar. Weitere Informationen finden sich zudem auf der Homepage der Stadt unter www.syke.de.