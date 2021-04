Michael Meisel (links) und Harms Bruns haben bereits seit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Fass-Saunen. (Michael Galian)

Die könnten schon Ideen oder Wünsche wecken, die großen, runden Saunen aus Holz auf Anhängern, die man immer mal wieder an der Bundesstraße 6 in Barrien sehen kann, auf dem Grundstück der Hersteller Meisel und Gerken. Gerade jetzt zu diesen Zeiten, in denen das Zuhause-Bleiben quasi vorgeschrieben ist, denkt sicherlich mancher darüber nach, so eine Gartensauna bei sich zu installieren. Und damit richtig Entspannung zu finden.

„Bei über 95 Prozent unserer Kunden bauen wir die Sauna mit eigenem Personal im Garten auf. Auf Wunsch können wir sie aber auch im aufgebauten Zustand mit unserem Fahrzeug und Anhänger liefern“, erklärt Geschäftsführer Harm Bruns. Da die Riesenfässer auf praktischen Hartholzfüßen stehen, bleiben sie mobil und können je nach Bedarf im Garten umgestellt werden. Sogar ein eigener kleiner Ofen ist mit dabei, um die gewünschte Wärme zu liefern.

Für Harm Bruns und seinen Geschäftspartner Michael Meisel sind die Wellness-Oasen mehr als nur ein flüchtiger Trend: „Seit über 20 Jahren bauen wir Fasssaunen. Mit mehreren tausend gebauten Saunen verfügen wir über eine umfassende Erfahrung, und das merkt man unseren Objekten an.“ Diese Erfahrung, gepaart mit dem selbst auferlegten hohen Qualitätsanspruch der beiden Inhaber sowie einem umfassenden Service seien Garanten für unbeschwerte Saunastunden in der eigenen Wohlfühloase. Derzeit arbeiten die beiden Kaufleute an der Entwicklung einer Fasssauna-XL.

Wohlfühlen stehe bei ihnen ohnehin im Mittelpunkt, ob nun in einer Gartensauna, nachts im Bett oder im Bad. Daher reicht ihre Angebotspalette von besagten finnischen Spezialitäten - sie holen das Holz für die Saunen aus Finnland und bearbeiten es hier - über eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Matratzen und Betten bis hin zu Whirlpools; außerdem noch Polstern. Letztere fertigen sie ganz individuell nach den Wünschen und Vorstellungen ihrer Kunden in ihrer eigenen Näherei. Egal ob für Gartenmöbel, Wohnwagen oder Segelboote.

Betritt man den großen, frisch renovierten Schauraum, so fallen sofort die Bettgestelle mit unterschiedlichen Matratzen ins Auge. Zwar kann man sich bei ihnen auch Betten nach Wunsch bauen lassen – aber das Einzigartige sind die verschiedenen Matratzenformen: ob nun aus Schaumstoff, Luftmatratzen oder Wasserbetten.

Nach der Frage, was sie im Besonderen ausmache, kommt die überzeugte Antwort: „Wir sind einzigartig im Matratzenbau, denn wir fertigen viele beispielsweise aus Pur, einem Material, bei dem kein Weichmacher verwendet wurde, und verschweißen das selbst.“ Das gilt für die Kaltschaummatratzen. Natürlich bieten sie auch Federkernmatratzen sowie eine Menge variierender Auflagen. Nicht zu vergessen die Wasserbetten und die Neuheit: Luftkernmatratzen.

Letztlich geht es den beiden um einen gesunden Rücken, denn sie wissen: „Gründe für Rückenschmerzen sind vielseitig. Zu wenig Bewegung, harte körperliche Arbeit, Übergewicht, Stress. Eine nicht unwesentliche Rolle bei der Entstehung von Rückenschmerzen spielt dabei die Matratze.“ Da müsse man auf Härtegrad achten, auf Liegezonen, individuelle Schlafpositionen und natürlich die Lebensdauer der Matratze.

Da kämen sie ins Spiel, denn aus eigener Erfahrung wissen sie um die Vorteile bestimmter Unterlagen für den gesunden Nachtschlaf: „Eine verlängerte Tiefschlafphase ist wichtig fürs Wohlbefinden am Tag, und da sind gerade Wasserbetten ideal.“ Bruns selbst bevorzugt die Variante „Aqua Somma unberuhigt“ aus eigener Herstellung, weil es da immer leicht mitschwingt beim Bewegen. Er erläutert: „Aqua Somma, das sind Mehrkammer-Wasserbetten, die eine optimale Körperlagerung bieten und ausgestattet sind mit einem integrierten Topper.“ Die längs angeordneten Wasserkammern sorgen für guten Druckausgleich im System und verringern die seitlichen Wellenkräfte.

Ihre Neuheit, die sie selbst entwickelt haben und die gegen Rückenschmerzen geradezu prädestiniert seien, sind Aqua Med Air, Luftkernmatratzen, die derzeit zu 90 Prozent die Wasserbetten ersetzen. Sie wirken auf den ersten Blick wie gewöhnliche Federkernmatratzen, deren Besonderheit sich im Inneren verbirgt: die Luftkammern. Meisel freut sich über diese kostengünstige und gesunde Variante einer Matratze: „Diese sorgen nicht nur für ein sehr geringes Gewicht. Sie garantieren auch eine optimale Druckverteilung – und beugen damit Rückenschmerzen vor.“ Des Weiteren können sie im Gegensatz zu Wasserbetten leicht gehandhabt und verstellt werden.

„Wegen Corona ist unser Hauptabsatzmarkt auf rund 50 Messen pro Jahr, auf die wir immer gegangen sind, eingebrochen“, bedauern sie. Dennoch haben sie ihre 35 Mitarbeiter behalten und sind für alle Kunden vor Ort im Geschäft an der Barrier Straße 29 ansprechbar.