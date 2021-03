Sie waren bei der Vertragsunterzeichnung dabei (von links hinten nach rechts vorne): Christoph Merschhemke, Jens Bley, Tina Lehmkuhl, Peter Schwarze, Marcus Marten-Bexten, Mandy Peukert, Cord Bockhop, Andrea Formella und Christian Wiese. (TAMMO ERNST)

Twistringen. Die Tinte ist trocken: Die Stadt Twistringen, das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium, das Schulzentrum, die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (Gut) und der Landkreis Diepholz haben sich final darauf verständigt, das Netzwerk „Passt dat?“ zu gründen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag ist nun im Twistringer Rathaussaal unterzeichnet worden. Bei dem Projekt geht es nicht zuletzt um eine praktischere Unterrichtsgestaltung. Insgesamt wird laut Marcus Marten-Bexten vom Hildegard-von-Bingen-Gymnasium eine „Vorbereitung für das Leben nach der Schule“ angepeilt. Vor rund anderthalb Jahren hatten die Vorbereitungen begonnen. Darüber, dass sie nun im Vertrag gemündet sind, ist Twistringens Bürgermeister Jens Bley „sehr froh“, wie er bei der Unterzeichnung betonte.

Koordinatorin des Projekts ist Tina Lehmkuhl. „Ich glaube, dass in dem Bereich mehr passieren muss als in den vergangenen Jahren“, stellte sie bei der Veranstaltung klar. Dennoch: Ganz neu ist die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Wirtschaft in Twistringen nicht. Die Real- und Hauptschule hatte sich in der Vergangenheit beispielsweise schon mit Gemüse Meyer zusammengeschlossen. Schulleiterin Andrea Formella sprach im Rathaus von „ganz positiven Erfahrungen“, die bereits mit außerschulischen Partnern gemacht wurden. Peter Schwarze, Schulleiter des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums, ergänzte: „Außerschulische Zusammenarbeit ist uns schon immer wichtig gewesen.“ Das Projekt „Passt dat?“ soll die bestehenden Verbindungen nun vertiefen, erweitern und vereinfachen.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Internetseite. Sie soll einen Überblick über die beruflichen Perspektiven in Twistringen bieten und vor allem auch Unterrichtsangebote von Firmen zeigen. Denn dies ist die Kernidee: Schulklassen sollen sich in der Unterrichtszeit auf den Weg zu Unternehmen machen können, um bei ihnen arbeitsnah lernen zu können. In einem Fliesenfachgeschäft bestehe beispielsweise die Möglichkeit, Flächenberechnung anhand von Fliesen zu üben. Angedacht ist auch, dass Mitarbeiter von Firmen in die Klassen kommen. Praxisnaher Unterricht sei „in allen Fächern anwendbar“, machte Marten-Bexten deutlich. Woran das liegt, erklärte Lehmkuhl: „Wir sind in Twistringen unternehmerisch breit aufgestellt.“

Tatsächlich gehören alleine zur Gut mehr als 160 Mitglieder aus den Bereichen Bauhandwerk, Handel und Dienstleistungen. Diese wollen nun durch die Kooperation „möglichst früh die Türen öffnen“ wie Gut-Vorstandssprecher Christian Wiese erklärte. Denn: „Uns treibt an, dass der Bedarf an Fachkräften da ist.“ So bestehe die Möglichkeit, dass Unternehmen durch das Netzwerk Praktikums- sowie Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen und durch das gegenseitige Kennenlernen Hemmschwellen abbauen können. Landrat Cord Bockhop hofft zudem auf einen „Klebeeffekt“. Der Gedanke: Wenn Schüler frühzeitig mit Firmen in Kontakt sind, entscheiden sich sie vielleicht auch für eine berufliche Laufbahn bei ihnen.

Christoph Merschhemke vom Bonner Institut „Unternehmen und Schule“ unterstützt beruflich beim Aufbau von „Intensivkontakten zwischen Schule und Wirtschaft“ – so auch in Twistringen. Bei der Veranstaltung hob er hervor: „Die Entstehung eines Netzwerks zwischen Kommune, Wirtschaft und Schulen ist ganz besonders.“ Denn sonst habe es der Berater eher mit Schulen zu tun, die sich mit einzelnen Wirtschaftspartnern verknüpfen. Auch der Landkreis erkennt den hohen Stellenwert der Kooperation und hat sie deshalb zu seinem Leuchtturmprojekt ernannt. Schließlich ziele die Zusammenarbeit darauf ab, dass Schüler frühzeitig erfahren, ob ihnen ein Beruf gefällt. Dies sei vor allem deshalb bedeutsam, damit die Ausbildungsabbruchquote im Landkreis gering ausfällt, wie Mandy Peukert vom Fachdienst Bildung des Landkreises erklärte. Bockhop sieht derweil die Chance, dass Schüler Berufe für sich entdecken, auf die sie sonst vielleicht nicht gekommen wären.