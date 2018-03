Vom Wunsch zur Wirklichkeit: Gabriele Tietjen bezeichnet sich als Schöngeist und wollte schon früher Innenarchitektin werden, konnte den Traum aber nie verwirklichen. Bis jetzt. (Jonas Kako)

Syke-Barrien. Ein gepflegter alter Holzfußboden verströmt schon beim ersten Schritt in das alte Fachwerkhaus an der Barrier Straße wohlige Wärme. An der Decke lassen die Holzbalken das bekannte ländliche Flair erahnen. Auf einer langen Tafel stehen Kaffee und Tee bereit. Beinahe fühlt man sich so heimisch, dass man fast vergessen könnte, sich immer noch in einem Geschäft zu befinden. Und so steht nicht nur der Stuhl, auf dem Gabriele Tietjen gerade sitzt und Kaffee einschenkt zum Verkauf, sondern auch alle anderen Blickfänge.

Explizit möchte Gabriele Tietjen mit ihrem Geschäft „Das Landhaus 28“ auch diejenigen ansprechen, die von sich sagen, bereits alles zu haben. „Es gibt viele Menschen, die ihre Einrichtung für vollendet halten, aber noch auf der Suche nach dem ,letzten Ticken‘ sind“, drückt es die frisch hinzugezogene Barrierin aus. Im vergangenen Jahr hat sie das Grundstück, auf dem sie auch wohnt, gekauft. 32 Jahre hat sie zuvor ein Friseurgeschäft in der Hansestadt geleitet. Dabei wollte sie in ihrer Jugend eigentlich schon immer Innenarchitektin werden, wie Tietjen selber sagt. Ein Karriereweg, den ihre eher konservativ eingestellten Eltern aber nicht so gerne sahen. „Meine Eltern waren schon damals entsetzt, als ich in den 1970er-Jahren orangene Tapeten mit Kreisen und Blumen hatte“, erinnert sich Gabriele Tietjen zurück. Ihren Wunsch hat sie daher ausgelebt, indem sie Bekannten Einrichtungstipps gegeben hat – bis jetzt.

Mit Connections zur Behaglichkeit

Denn das historische Gebäude an der Barrier Straße, und damit direkt im Blickfeld der vorbeifahrenden Anwohner, kam wie gerufen. „Ich wollte schon die ganze Zeit aus Bremen raus“, gibt Gabriele Tietjen zu. Syke sei bisher für sie ein unbekanntes Gebiet gewesen. Dennoch hofft sie auf die Zuneigung der Syker Bürger. „So eine schöne Gegend gibt es nicht in Bremen. Und so ein Konzept würde auch nicht in eine Stadt passen“, findet die Inhaberin. Das Gebäude strahle eine besondere Inspiration aus und passe zum Stil der Möbel, die laut Gabriele Tietjen Wärme und Behaglichkeit ausstrahlen sollen. Kunden dürfen sich demnach auf Deko- und Möbelstücke aus „ehrlicher Arbeit“ freuen, einiges auch geupcyclet aus gebrauchten Materialien.

Aber wie findet man denn gerade für Menschen, die scheinbar alles haben, die richtigen Möbel? „Wir reisen viel herum und kaufen mitunter in Frankreich, Belgien und den Niederlanden“, erzählt Gabriele Tietjen. Wir? Richtig gelesen. Ihr Partner Rody Reijnsdorf zieht hinter den Kulissen die Fäden. Der gebürtige Indonesier wanderte früh in die Niederlande aus, wo er 25 Jahre in der Gastronomie arbeitete. Ab 1998 war er unter anderem als Dolmetscher für Firmen tätig und reorganisierte Unternehmen. „Ich sorge hoffentlich für die nötigen Connections“, fasst er zusammen. Vom Hersteller bis zum Endverbraucher seien es viele Schritte. „Jeder möchte etwas verdienen, das ist normal“, sagt Reijnsdorf.

Um die optimale Balance zu finden, reist der studierte Ökonom direkt zu den Importeuren und Herstellern und holt das Beste für alle Seiten heraus – auch für den Kunden. „Normalerweise gibt es bei Händlern immer eine Mindestabnahme bei der Bestellung. 30 von diesem oder 40 von jenem. Aber das wollen wir nicht. Deko-Artikel gibt es natürlich mehrmals, aber diesen Tisch gibt es nicht noch einmal“, verdeutlicht er und fährt mit den Händen über die Platte des großen rustikalen Holztisches. Genau diese Händler zu finden, ist die Aufgabe von Rody Reijnsdorf. „Ich kann immer nur sagen, was ich haben möchte. Aber Rody ist derjenige, der für mich verhandelt“, sagt Gabriele Tietjen.

Unikate aus Frankreich und Indien, alles von Hand hergestellt. Das klingt nach guter Qualität, aber auch nach unbezahlbar. „Nein, gar nicht. Guter Geschmack muss nicht teuer sein“, findet Tietjen und ergänzt, dass die eigene Einrichtung „aber gern von einem hochpreisigeren Objekt angereichert werden kann“. Alles kann, nichts muss also. Dennoch lautet das Credo von Gabriele Tietjen, dass man auch mit wenigen Mitteln viel erreicht. „Unsere Preise gehen von 12,50 bis 3400 Euro. Es ist für jedes Portemonnaie etwas dabei“, sagt Tietje, die sich selber als Schöngeist, Open Minded und kunstinteressiert bezeichnet. Ein Grund vielleicht, warum sie künftig auch Künstlern ihr Geschäft als Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen möchte. „Ich umgebe mich gerne mit Menschen, die einen Weitblick haben und wie ich Leidenschaft leben möchten.“

„Das Landhaus 28“ an der Barrier Straße 28 hat immer freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.