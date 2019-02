Die Feuerwehren in Bassum sollen zukunftssicher aufgestellt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Bassum. „Unsere Feuerwehren sind auf einem sehr guten Weg“, sagte Horst Husmann (Bürgerblock) zum Abschluss. Der Vorsitzende des Bassumer Ausschusses für Öffentliche Sicherheit und Ordnung fasste damit die jüngste Sitzung kurz und knapp zusammen. Zuvor hatte Erster Stadtrat Norbert Lyko zum Einen den Sachstand zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans vorgestellt und zum Anderen die weiteren Planungen. „Der Zeitplan geht bis 2029. Wir wollen deutlich machen, dass wir an alle Wehren denken“, weiß auch Lyko, dass der eine oder andere Plan sicher noch in den kommenden zehn Jahren verändert werde. „Der Plan ist perspektivisch gedacht“, fügte er hinzu. Aber man wolle den derzeitigen Stand transparent machen.

Gleichwohl wurden bereits mit einer Architektin und einer Vertreterin der Feuerwehrunfallkasse Gebäude aller Wehren – bis auf Apelstedt – begutachtet, um die Gebäudestruktur zu ermitteln. Das Urteil: „An allen Häusern wurden Mängel festgestellt“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Unter anderem gibt es schadhafte Fußböden, unzureichende Sicherheitsbeleuchtungen und fehlende Fluchtpläne. Gleichzeitig sind laut Lyko derartige Arbeiten ohne größere Investitionen möglich. Die Ausnahme bilden hierbei die Abluftanlagen, die kostspieliger sind „und gemacht werden müssen“. Darüber hinaus sind nahezu alle Feuerwehrgebäude zu klein. „Das ist eine bundesweite Diskussion“, gab Lyko zu. Das liege unter anderem daran, dass die Fahrzeuge immer größer würden. Bis auf die Wehren in Bassum, Nienstedt, Nordwohlde und Apelstedt müssen die Gebäude in den kommenden zehn Jahren entweder erweitert oder neugebaut werden. Zwar gibt es im im vergangenen Jahr beschlossenen Umsetzungskonzept Planungen für alle Wehren, gleichzeitig präsentierte Lyko Wasserstände für die konkreten Baumaßnahmen.

„Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr konkret planen können“, sagte Lyko mit Blick auf den angestrebten Baubeginn von 2020/21 bei der Ortsfeuerwehr Bramstedt. Die Verwaltung hatte bereits mit demselben Architekturbüro Kontakt aufgenommen, das schon in Apelstedt aktiv gewesen war. „Kostengünstig und innovativ“ soll das neue Gebäude werden. Für den Neubau der Wehr in Wedehorn liegt bereits die Baugenehmigung vor und die Ausschreibungen werden vorbereitet. „Wir hoffen, dass wir im späten Frühjahr mit dem Bauen beginnen können“, sagte Lyko. In Dimhausen wurde ein Projektionsbeschluss gefasst, sodass der Erste Stadtrat mit einem Planungsbeginn im Jahr 2020 rechnet – „vielleicht früher“. Das Feuerwehrhaus soll dann ein Jahr später gebaut werden.

Alle anderen Feuerwehren wurden durch den Projektierungsbeschluss vom 30. Mai vergangenen Jahres noch nicht berücksichtigt, da noch nicht alle Häuser begutachtet worden waren. Dennoch zeigte Lyko den Ausschussmitgliedern, was die Verwaltung sich in Absprache mit den Wehren vorstellt für die kommenden Jahre. Bei der Ortsfeuerwehr Nordwohlde wird in diesem Jahr noch ein neuer Mannschaftstransportwagen angeschafft. Dadurch weicht die persönliche Schutzausrüstung (PSA) übergangsweise in den Gruppenraum. 2023 soll es dann einen Anbau geben. „Nicht später“, wie Lyko verdeutlichte. Insgesamt sei die Situation in Nordwohlde aber gut.

Ganz im Gegensatz zur Feuerwehr in Groß Ringmar, die „mit die schlimmste Situation hat“. Die Halle sei bereits jetzt zu klein, weswegen ein Anbau bereits ab 2022 geplant sei. Auch in Neubruchhausen ist die Halle der Feuerwehr zu klein, diese soll allerdings im Jahr 2026 erweitert werden. Die Feuerwehr in Bassum erhielt bei der Besichtigung „ein gutes Testat“, freute sich Lyko. Die Gebäude seien wunderbar und intakt, dennoch müsse das Gebäude ab 2024 erweitert werden. „Die PSA wird in der Fahrzeughalle gelagert“, zeigte Lyko die Problematik auf. Als Stützpunktwehr „sind dort die Standards höher anzusetzen“.

Insgesamt zog Lyko ein positives Fazit zu der Situation der Feuerwehren in der Lindenstadt. Das Wichtigste sei, dass die Bevölkerung sowie ihr Hab und Gut geschützt seien. Außerdem freute sich Lyko darüber, dass „wir zukunftssicher aufgestellt sind und wir die finanzielle Leistungsfähigkeit beachtet haben“.