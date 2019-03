Den ersten Müll haben Reinhild Olma (von links), Alina Kralt und Christian Porsch schon mal in einen Sack gepackt. Am 30. März dürfen dann auch die Bassumer bei der Aktion mitmachen. (Jonas Kako)

Bassum. „Wir machen das jedes Jahr wieder, um die Leute damit anzusprechen“, sagt Initiatorin Alina Kralt. Gemeint ist damit die zweite Ausgabe von „Bassum räumt auf“, die dieses Jahr am Sonnabend, 30. März, stattfindet. So soll Bassum zumindest ein wenig sauberer werden, auch wenn die Beteiligten wissen, dass die Stadt nicht ein Jahr lang sauber sein wird. Die Müllsäcke für die Aktion liegen bereits bei Bürgermeister Christian Porsch im Büro und sind bereit, befüllt zu werden. Es ist wichtig, den Menschen bewusst zu machen, dass die Natur kein Mülleimer ist. Um zumindest ein wenig die Lindenstadt von den Abfällen zu befreien, starten die freiwilligen Helfer am Sonnabend um 10 Uhr am Rathaus an der Alten Poststraße.

Die Aktion, an der vergangenes Jahr rund 60 Menschen teilgenommen hatten, dauert bis etwa 13 Uhr. „Mittags ist dann irgendwann die Luft raus“, weiß auch Porsch, der sich freut, dass auch in diesem Jahr die Aufräumaktion wieder stattfindet. Im Vergleich zur Premiere im Vorjahr unterstützen nun auch zwei zweite Klassen der Grundschule Mittelstraße die Aktion. Am Freitag starten die Nachwuchs-Sammler. „Die Lehrerinnen wollen die Thematik auch in den Unterricht einbinden“, freut sich die Agenda-Beauftragte Reinhild Olma über das Engagement der Schüler.

„Der Müll ist nicht nur für die Tiere gefährlich und gibt es nicht nur in Städten, sondern ist auch ein ländliches Problem“, sagt Kralt aus eigener Erfahrung. So begegne ihr immer wieder abgeladener Müll, wenn sie mit ihrem Pferd ausreitet. „Es ist einfach ein großes Thema und es geht auch um die Zukunft der Kinder“, weiß sie. Daher blickt sie auch mit Stolz auf die letztjährige Aktion: „Es war ein voller Erfolg.“ Auch Rückmeldungen habe sie bekommen. „Man hat gemerkt, dass es den Leuten gefallen hat“, fügt sie hinzu.

Wenn am 30. März die Freiwilligen sich vor dem Rathaus eingefunden haben, werden die Bereiche aufgeteilt und die Müllsäcke aus Porschs Büro verteilt. Wobei nicht vorgegeben wird, wo man sammeln soll. „Die Menschen wissen das selbst und sind die Experten“, sagt Porsch. Dabei sollte man Schutzkleidung, Greifer und Handschuhe mitbringen – falls vorhanden. Ansonsten kann die Stadt auch aushelfen. „Mittags gibt es dann ein Dankeschön-Essen. Und jeder bekommt eine kleine Überraschung“, will Porsch allerdings nicht zu viel verraten. Den gesammelten Müll können die Freiwilligen entweder am Rathaus oder am Freibad oder beim Container am Bauhof abgeben.



Falls andere Schulen Lust bekommen haben, bei der Aktion mitzuhelfen, kann man sich bei Reinhild Olma (Nummer: 0 42 41 / 84 35) oder per E-Mail an olma@stadt.bassum.de melden. Dabei muss niemand Sorge tragen, dass man leer ausgeht. Porsch versichert: „An Müllsäcken soll es nicht scheitern.“