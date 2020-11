Für die Gottesdienste in der Stiftskirche und in Neubruchhausen gibt es ein Online-Anmeldesystem. (Michael Braunschädel)

Bassum. Dass es in diesem Jahr ein anderes Weihnachtsfest sein wird, ist nahezu jedem bewusst. Zu groß sind die Gefahren, die durch das Coronavirus entstehen. Nicht ohne Grund wird seit Monaten Abstand und Hygiene gepredigt. Doch nun steht die besinnliche Zeit vor der Tür. Mit dem Höhepunkt: Weihnachten. Für immer noch viele Menschen gehört ein Kirchenbesuch zur Weihnachtstradition. Doch: Wie kann man sicher an einem Gottesdienst teilnehmen, zu dem in normalen Jahren rund 3000 Menschen kommen? Mit diese Frage haben sich die Kirchengemeinden Bassum und Nordwohlde seit Wochen herumgeschlagen – und Lösungen gefunden, wenn auch diese anders aussehen mögen.

Nach dem Vorbild der Landeskirche Hannover richtet sich die Kirchengemeinde in Bassum (zu der auch Neubruchhausen gehört). Beide Orte setzen auf die digitale Anmeldung. „Wir bieten in diesem Jahr sieben Gottesdienste in der Stiftskirche an Heiligabend an“, erzählt Kirchenvorsteher Alexander Grosser. Diese werden mit 30 Minuten kürzer ausfallen. „Sie sind kurz und knackig gestaltet“, sagt er. Das sei natürlich der aktuellen Situation geschuldet. Das Problem ist, dass das Interesse an Gottesdiensten an Heiligabend größer ist als die Kapazität der Stiftskirche (mindestens 100 Plätze bietet sie Platz). Daher gibt es nachmittags eine Tonübertragung auf den Stiftshügel. Los geht es um 11 Uhr mit der Kinderweihnacht, gefolgt von der Christvesper ab 14, 15.30, 17, 18.30 Uhr. Den Schluss bildet die Christnacht (22 und 23 Uhr). In Neubruchhausen, in der Dreifaltigkeitskirche (45 Plätze), werden zwei Gottesdienste angeboten. Einer ab 15.30 Uhr, der andere ab 16.30 Uhr.

Für beide Kirchen gibt es ein Anmeldeformular, das vorher ausgefüllt werden muss. Damit meldet man sich mit den Personen an, mit denen man einen der Gottesdienste besuchen möchte. Sind alle Plätze vergeben, zeigt das System genau das an und man muss umplanen. „Es ist nicht möglich, einen festen Platz zu buchen“, betont Grosser. In der Stadt werden zudem Plakate verteilt, auf denen ein QR-Code abgedruckt ist, der einen zur Internetseite führt. „Wir haben keine Möglichkeit, auf die Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer zuzugreifen“, versichert Grosser. Diese Infos, die man neben Name und Email-Adresse angeben muss, sind nur bei der Landeskirche hinterlegt, falls das Gesundheitsamt diese Informationen braucht. Durch die Kontaktdaten ist es auch möglich, über eine Absage zu informieren. Für einen Platz auf dem Stiftshügel ist keine Anmeldung notwendig, ebenso wie für die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtstag. „Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz“, sagt Grosser, der die Besucher darum bittet, dass „alle vier Eingänge der Stiftskirche benutzt werden sollten“.

In Nordwohlde wird es nur ab 22.30 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche geben. Das kann Sandra Kopmann schon mal mit Gewissheit sagen. Die übrigen Angebote sollen open air stattfinden. „Die Kirche kommt nach Hause“, sagt die Pastorin. Das bedeutet auch, dass keine Anmeldung nötig ist. Denn die Verantwortlichen haben sich überlegt, große Plätze in Nordwohlde und umzu als Austragungsort zu nehmen. „Als das Mitte November absehbar war, kamen wir auf die Idee. Die größte Herausforderung war es, geeignete Orte zu finden“, gibt Kopmann zu. Letzte Details müssen noch mit dem Ordnungsamt abgesprochen werden, aber die Gottesdienstzeiten mit den Ortsteilen stehen zumindest schon mal. So wird ab 15 Uhr für die Menschen in Pestinghausen/Högenhausen gefeiert, ab 16 Uhr für die in Stühren/Döhren/Strühe, ab 17 Uhr sind die Menschen aus Fesenfeld/Steinforth/Kastendiek/Gräfinghausen/Kätingen dran und ab 18 Uhr findet der Gottesdienst auf dem Kirchplatz in Nordwohlde für den Ort plus Stütelberg statt. Natürlich ist es auch als Fesenfelder möglich, nach Stühren zum Gottesdienst zu gehen, aber so müssen die Menschen nicht unterwegs sein, um ihre Weihnachtstradition zu genießen. „Die Idee war, dass wir zu jeder vollen Stunde woanders sind“, sagt Kopmann.

Im Gegensatz zu Bassum und Neubruchhausen müssen sich die Gottesdienstbesucher in Nordwohlde und umzu nicht anmelden. Die genauen Adressen werden in wenigen Wochen geteilt, nachdem sich der Kirchenvorstand wieder getroffen hat. Die Internetseiten für die Anmeldung in Bassum (https://kirche-bassum.gottesdienst-besuchen.de) und für Neubruchhausen (https://neubruchhausen.gottesdienst-besuchen.de) sind ab sofort freigeschaltet, sodass sich Interessierte direkt eintragen können. Alexander Grosser versichert: „Man kann sich natürlich auch wieder abmelden, wenn die Uhrzeit doch nicht passt.“