Wuselig geht es beim "Café Kinderwagen international" in der Krippe des Kitas Kinder-Reich zu. Alle zwei Wochen kommen Familien mit Migrationshintergrund vorbei, um einen schönen Nachmittag zu verbringen. (Michael Braunschädel)

Lordina Kuffour sitzt in einer Ecke des Raumes auf dem Boden. Sie beobachtet die Kinder, die fröhlich miteinander spielen und toben. Insgesamt sind die Rollen klar verteilt: Die Erwachsenen sitzen und schauen zu, die Kinder spielen mit Bällen, Bauklötzchen oder kleinen Autos. „Wir sind das dritte Mal hier“, sagt Kuffour, die seit Januar in Bassum mit ihren Kindern wohnt. Sie spricht wenig Deutsch, Englisch ist ihr lieber. Vorher lebte sie in Bremen. Jetzt, auf dem Land, nutzt sie das Angebot des Familienzentrums und der Kita Kinder-Reich: das Café Kinderwagen international.

„Frauen, die nicht so gut Deutsch sprechen, gehen nicht in das Café Kinderwagen“, weiß Elsbeth Ruholl vom Familienzentrum. Die Sprache sei eine Hemmschwelle, insbesondere, wenn man unsicher ist. Daher gibt es seit Ende Januar ein zweites Café Kinderwagen – diesmal mit dem Zusatz „international“. Es findet alle zwei Wochen donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Krippengebäude der Kita Kinder-Reich an der Bürgermeister-Lienhop-Straße 1 statt, und es soll den Teilnehmern leichter machen, Anschluss zu finden. Das soll keine Entweder-oder-Entscheidung sein: Man kann natürlich auch zum ursprünglichen Café Kinderwagen gehen. Seit rund zwei Jahren gibt es das Café, das jede Woche (abwechselnd in Bassum und in Neubruchhausen) stattfindet. Das Angebot ist gut besucht, die Organisatoren hoffen darauf, dass sich auch das internationale so entwickelt. „Je früher man integriert, desto besser. Hier können sich die Frauen kennenlernen, alles in einem geschützten Rahmen“, sagt Kita-Leiter Franz Holsten. Er findet, dass das ein toller Einstieg sei.

Niedrigschwelliges Angebot

Logisch, das betont Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko, „hatten wir überlegt, alle zusammenzubringen. Aber das hat nicht geklappt“. Schließlich wolle man niemanden ausschließen. Aber damit Frauen, die weniger gut Deutsch sprechen, ein Angebot vor Ort haben, zu dem sie auch hingehen, wurde das „Café Kinderwagen international“ ins Leben gerufen. „Hier kann man Fragen klären oder bekommt mit, wo zum Beispiel Veranstaltungen stattfinden“, nennt Ruholl die Vorteile des Cafés. Denn immerhin fehlt der familiäre Rückhalt in der Familie, wenn diese nicht mit nach Deutschland gekommen ist.

Unter der Leitung von Sylvia Richter und Annette Wulferding können die Frauen „einen schönen Nachmittag verbringen“, wie Ruholl sagt. Lordina Kuffour geht gerne ins Café. „Hier kann man mit anderen Familien reden und neue Freunde finden“, erzählt sie. Dabei ist die Teilnahme vollkommen freiwillig. Mal sind nur zwei Familien da, mal ein halbes Dutzend. „Wir haben versucht, ein Angebot zu schaffen, was noch niedrigschwelliger ist als das Café Kinderwagen“, freut sich Ruholl über die interessierten Familien. Diese stammen etwa ursprünglich aus dem Kosovo, Syrien oder einem afrikanischen Land. „Die Frauen verständigen sich auf Englisch oder mit Händen und Füßen. Bei komplizierten Themen kommt eine Übersetzerin dazu“, ist man laut Ruholl gewappnet.

Das ist auch die Stadt Bassum, wie Erster Stadtrat Lyko versichert. „Wir können jetzt die Zeit nutzen, in der noch Ruhe da ist“, sagt er. Im Krippengebäude der Kindertagesstätte herrscht derweil alles andere als Ruhe. Diesmal stehen aber auch die Kinder und sammeln sich im Abschlusskreis. Dieses Treffen ist vorbei. Bis zu den Sommerferien soll das Café erst einmal durchgehend angeboten werden. Ruholl weiß: „Man kann sehr viel voneinander lernen.“