Am Wochenende kommen Gin-Freunde und -Neulinge voll auf ihre Kosten. Denn dann findet zum ersten Mal ein eigenes Festival auf dem Gelände des Modehauses statt. (fr)

Bassum. „Ich bin wirklich gespannt, wie es wird“, sagt Michael Maas. Denn wenn an diesem Wochenende, 28. bis 30. Juni, die Food- und Gin-Trucks auf dem Gelände seines Modehauses in Bassum parken, dann hat er seine Finger aus der Planung herausgehalten.

Maas hat nämlich einen externen Dienstleiter engagiert, er selbst ist lediglich für den Platz verantwortlich. „Das Team tourt damit auch durch Deutschland und machen überall so ein kombiniertes Festival“, erzählt der Geschäftsführer an der Sulinger Straße. Denn das übliche Streetfood-Festival ist mittlerweile auch in Bassum nahezu jedem ein Begriff. Immer am Sonnabend vor Ostern können Feinschmecker und Experimentierfreudige auf das Gelände beim Modehaus kommen und sich kreuz und quer durchs Angebot schlemmen. Neu ist nun, dass auch Gin in einigen Trucks angeboten wird. „Es soll kein Massen-Event werden, sondern schön gemütlich“, freut sich Maas auf die Premiere, die am Freitag, 28. Juni, um 15 Uhr beginnt.

Bis 22 Uhr können Bassumer und Gäste der Lindenstadt das Essensangebot der mehreren Food-Trucks ausprobieren und dabei auch Lust auf Gin bekommen. Und bei mehr als 50 verschiedenen Sorten sollte für jeden Gaumen etwas dabei sein. Am Sonnabend und Sonntag startet das Festival dann um 11 Uhr und dauert bis 22 Uhr (Sonnabend) beziehungsweise 20 Uhr (Sonntag). „Wir unterstützen das Festival mit einem verkaufsoffenen Sonntag“, erzählt Maas. So können Interessierte nicht nur am Sonnabend bis 18 Uhr dem Modehaus einen Besuch abstatten, sondern auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Er betont aber: „Der Gin und die Getränke stehen im Vordergrund.“

Start war vor zwei Jahren

Ursprung der Idee, eines der derzeitigen Trend-Getränke in Form eines Festivals nach Bassum zu bringen, rührte daher, dass „wir immer wieder Anfragen bekamen, ob wir mal ein Gin-Tasting machen“, erinnert sich Michael Maas. Er kam dann auf die Idee, daraus ein Festival zu entwickeln, nachdem er die Veranstalter in Bremen in Aktion gesehen hatte. Die selbst haben ihr erstes Festival vor zwei Jahren in Braunschweig auf die Beine gestellt und touren seit einem Jahr durch Deutschland. „Bei uns geht es darum, möglichst viele Sorten zu trinken“, teilen die Veranstalter mit. So seien die Festivals nicht nur für Gin-Neulinge geeignet, sondern auch für Kenner der Szene.

Dass der Platz vor seinem Modehaus angesichts der warmen Temperaturen leer bleiben könnte, hofft Maas natürlich nicht. „Das Gute ist, dass es mehrere Tage lang gutes Wetter gibt. Dann müssen die Menschen nicht alles an einem Tag machen.“ Daher würde er sich freuen, wenn Gäste am Wochenende vorbeikommen und einen schönen Abend verbringen. Und, wenn es gut läuft, dann steht einer Fortführung der Zusammenarbeit nichts im Wege. „Wenn alles reibungslos über die Bühne geht, dann machen wir eine Veranstaltung Anfang September“, kündigt Maas an, fügt aber hinzu: „Wir wollen es mal probieren.“