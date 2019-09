Christian Porsch (von links), Britta Gansberg und Reinhild Olma stellten die neuen Banner im Bassumer Rathaus vor. (Vasil Dinev)

Bassum. Gärten, in denen Rasen durch Steine ersetzt wird und kein einziger blühender Busch zu finden ist, sollten eigentlich schon lange der Vergangenheit angehören. Doch obwohl allerorten vom Insektensterben zu lesen ist, hat noch lange nicht jeder die dramatische Situation erkannt. Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Künstlerin Britta Gansberg gemeinsam mit dem Regionalmanagement der W.i.N.-Region ein Projekt initiiert: Schon bald werden in den Kommunen Banner hängen, die für insektenfreundliche Gärten werben.

„Seit einigen Jahren setzt sich die W.i.N.-Region mit der Biodiversität auseinander, organisiert Veranstaltungen und kümmert sich um die Vernetzung der Biotope“, sagt Bassums Bürgermeister Christian Porsch. Biodiversität, also die Artenvielfalt, sei ein sehr wichtiges Thema, das jeden einzelnen betrifft. „Deshalb sind solche privaten Initiativen, wie die von Frau Gansberg, besonders wichtig“, so Porsch. Aus vier Motiven konnte jede Kommune auswählen und die Banner demnächst an präsenten Orten platzieren.

„Wo genau wir die Banner für die Stadt Bassum aufhängen, ist noch nicht ganz klar. Da suchen wir uns aber schöne Plätze aus“, sagt Porsch. Die Finanzierung übernimmt jede Kommune selbst. Bis auf Weyhe sind auch Stuhr, Syke und Twistringen mit dabei dabei. „Die meisten Diskussionen entstanden aufgrund des recht späten Zeitpunkts für die Aktion. Aber die Banner kann man natürlich auch in den kommenden Jahren wieder aufhängen“, erklärt Porsch. Eines der Bassumer Banner zeigt beispielsweise eine wilde Blumenwiese, daneben ist ein durchgestrichenes Bild von einem Garten aus Kieselsteinen zu sehen.

Doch wie kam Gansberg auf eigentlich die Idee? Zunächst einmal besitzt die Künstlerin einen „Ökogarten“, wie sie selbst sagt. „Bei mir ist alles üppig grün, die Natur hat für mich Vorrang. Wir haben viele Vögel und Insekten, die sich in den blühenden Büschen, im Wein und im Efeu wohlfühlen“, beschreibt sie ihren Garten in Bassum. „Vor Kurzem habe ich dann einen Film am Gymnasium in Twistringen gesehen, bei dem einige Schüler Insekten mit der Kamera filmten. Da kam mir die Idee, ebenfalls ein Projekt ins Leben zu rufen.“ Nach einem Gespräch am heimischen Küchentisch, wandte sie sich mit ihren Ideen an Michael Wenzel vom Regionalmanagement der W.i.N.-Region. Auf einem Zettel hatte sie sich dafür erste Stichpunkte notiert. „Wir sind ein Teil der Natur und sollten auch so leben, jeder kann in seinem Rahmen dazu beitragen“, ist darauf unter anderem zu lesen.

„Nachdem ich von Herrn Wenzel grünes Licht bekam, fuhr ich in unterschiedliche Gärten und in das Blumencenter Wildeshausen. Gemeinsam mit meinen Kindern Leni und Greta, beide elf Jahre alt, machte ich Fotos für die Banner“, erinnert sich Gansberg. Ihre unterschiedlichen Motive mit Sprüchen wie „Echte Kerle lassen's blühen“ oder „Insekten(t)räume“ schickte sie an Wenzel. „Er traf dann die finale Auswahl“, so Gansberg und ergänzt: „Ich habe viele Ideen, und nicht alle lassen sich immer verwirklichen. Aber für die Unterstützung der W.i.N.-Region und von Herrn Wenzel bin ich sehr dankbar.“

Das sieht auch Reinhild Olma von der Agenda 21 der Stadt Bassum so. „Es ist wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Bilder lassen die Menschen aufhorchen“, ist sich Olma sicher. Zudem macht sie auf Schulungen für Bauhofmitarbeiter aufmerksam, die von der W.i.N.-Region initiiert wurden. „Die blühenden Seitenränder sollten nicht sofort abgemäht werden. Aus diesem Grund finden ab Ende September Schulungen für die Bauhofmitarbeiter der gesamten Region statt“, kündigt sie an.

„Jeder einzelne sollte seine Gewohnheiten hinterfragen oder gar aufgeben“, verdeutlicht Porsch. „Sobald unsere Kinder groß waren, haben wir angefangen, den Klee im Garten blühen zu lassen. Plötzlich ist da richtig was los.“ Derartige kleine Schritte hoffen auch Gansberg und die W.i.N.-Region mit ihrer Banner-Aktion in die Wege zu leiten.