Bettina Seemann (vorne) und Bärbel Kröner bringen den Besuchern des Kreismuseums Syke nicht nur die Vergangenheit näher. Auch sie selbst lernen viel dabei. (Michael Braunschädel)

Syke. Frühlingsmarkt und Internationaler Museumstag, Bauernmarkt und Kunsthandwerk, Kindergeburtstage, Backtag und vieles mehr – rund ums Jahr gibt es im Syker Kreismuseum viel zu erleben. Immer mittendrin: Bärbel Kröner und Bettina Seemann. Im Leinenrock und oft auch mit Haube wie sie die Frauen auf dem Land früher trugen, beleben die beiden Leesterinnen wie zahlreiche weitere Mitarbeiter das Ambiente des Freilichtmuseums. Doch es ist noch viel mehr, was die museumspädagogischen Mitarbeiterinnen leisten.

„Wir sind für alle zuständig“, sagt Bärbel Kröner. Ob groß oder klein, jung oder alt, aus Syke, der Region oder von weiter her. Und damit meint sie beileibe nicht nur Niedersachsen, nicht einmal nur Deutschland. Auch Gäste aus Ghana und Russland konnte sie schon begrüßen, und das waren durchaus erinnerungswürdige Begegnungen. „Ein Gast aus Russland war neidisch, dass der Tragebalken hier im Museum gepolstert ist“, erinnert sie sich mit einem Lächeln. „Das sei seiner zu Hause nicht.“

Den Besuchern bewusst machen, wie schwierig und arbeitsreich das Leben in früheren Zeiten war. Das ist die Kernaufgabe der museumspädagogischen Mitarbeiter. Für alle Besucher, aber ein Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Nachwuchs. „Als erstes kommen die Kinder“, betont Bärbel Kröner. Die 66-Jährige – „junggeblieben“, wie sie mit einem schelmischen Zwinkern in den Augen betont – ist eigentlich Einzelhandelskauffrau, doch sie hat selbst zwei Söhne groß gezogen. Vor 25 Jahren hat sie im Museum angefangen und kennt mittlerweile jeden Winkel. Dabei lief sie eigentlich nur mit einer Freundin mit, die sich als museumspädagogische Mitarbeiterin beim Freilichtmuseum beworben hatte. Doch die Arbeit gefiel ihr so gut, dass sie blieb.

„Man entwickelt sich“, sagt sie, und bekennt, dass diese Tätigkeit auch ihren Blick auf die Geschichte verändert hat. „Man kann ja viele Informationen übers Internet bekommen, aber da fehlt einfach etwas.“ Viel schöner sei es, selbst Hand anzulegen. Auch wenn das bisweilen anstrengend ist. Wie etwa bei den Angeboten für Kindergärten und Grundschulen, wenn den Kleinen gezeigt wird, wie die Bauern früher lebten. Da wird dann die Wäsche im Zuber gewaschen, die Wolle gesponnen und die Kartoffeln für die Reibekuchen müssen vorher eben selbst gerieben werden. Doch der Spaß, den die Kinder dabei haben, sei unbezahlbar. „Das Schönste ist immer, dass die Kinder so glücklich dabei sind. Das sieht man an den Augen“, findet auch Bettina Seemann. Für sie sei es daher das Schönste, wenn die Kinder rausgehen und sagen: „Das waren schöne Stunden im Museum.“

Bettina Seemann stieß 2005 zum Team der museumspädagogischen Mitarbeiter. Überredet wurde sie von ihrer Nachbarin, mit deren Kindern ihre eigenen spielten: Bärbel Kröner. Sie habe immer so „verrückte Ideen“. „Und Bettina muss immer machen, was ich mir ausgedacht habe“, sagt Kröner und beide lachen gemeinsam. Doch auch diese Art von Teamwork funktioniert, denn eigentlich macht Bettina ebenfalls beruflich etwas ganz anderes. Als Bürokauffrau sitzt sie sonst am Computer, hantiert eher mit Ordnern und Mappen als mit Mahlsteinen und Butterfass oder einem Hobel, um damit Weißkohl für das selbst gemachte Sauerkraut zu reiben. „Am Anfang war ich sehr nervös“, bekennt sie. Doch sie hat „reingeschnuppert und reingeschnuppert“ bis sie die Handgriffe beherrschte.

Gemeinsam haben die beiden Frauen seitdem schon so manchen Besuchern kommen und gehen, und vor allem wiederkommen sehen. „Leute, die schon als Kinder kamen, kommen heute mit ihren eigenen Kindern“, freut sich Bärbel Kröner. Auch Stammgäste sind dabei, wie die Familie, die seit 15 Jahren regelmäßig das Kreismuseum besucht. Sie ist überzeugt, dass dabei auch die Mitmach-Aktionen wie das Kornmahlen oder das Buttern eine Rolle spielen. „Früher waren hier überwiegend Lehrer als pädagogische Mitarbeiter tätig“, kann Bärbel Kröner sich noch erinnern. Da sei das Programm „deutlich theoretischer“ gewesen.

Heute hingegen werde viel Wert auf das Erleben, Entdecken, Erforschen, Machen gelegt. Immer im Dialog mit den Kindern. „Sie sollen sich ja auch entwickeln“, sagt Kröner. Ein praktischer Ansatz, der den beiden auch persönlich näher liegt. Etwas, was sie immer wieder bei ihren Besuchen in Schulen und Kindergärten merken, wenn etwa Vanillepudding gekocht wurde – „Der war so lecker, das konnten die Kinder kaum glauben“, lacht Bettina Seemann bei der Erinnerung. Den Sauerrahm, der für das Buttern benötigt wird, finden die meisten Kinder hingegen weniger lecker, wissen sie. Rund 50 Besuche in Schulen haben sie in diesem Jahr absolviert und Kindern unter anderem näher gebracht, wie aus Korn Mehl und schließlich Brot entsteht. Längst hat sich dabei der Umkreis erweitert. Es kommen inzwischen auch Klassen aus Bremen oder Sulingen auf sie zu. Und diese Besuche seien wichtig, finden die Museumspädagoginnen, denn für Lehrer sei es auch schön, die Kinder mal in einer anderen Umgebung zu erleben. „Da lernt man sie mal von einer ganz anderen Seite kennen“, weiß Bettina Seemann aus eigener Erfahrung, denn: „Wir bringen nicht nur den Kindern etwas bei, wir lernen selbst auch.“