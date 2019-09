Die Syker Vereine werden bei Vorhaben an ihren Sportstätten auf die finanzielle Unterstützung der Stadt bauen können. (Udo Meissner)

Syke. Das Sportstättenförderkonzept forderte einmal mehr die Kondition der Ratsmitglieder der Stadt Syke. „Wir sind in der 39. Spielminute“, versuchte Ratsvorsitzender Karsten Bödeker der wiederholten Diskussion um das Wie und Was in dieser Frage etwas aufzulockern. Manchem Ratsmitglied und auch Zuschauer mochte das schwer fallen, denn so lange stritt sich die Gruppe Grüne/Linke mit dem Rest des Rates um Begrifflichkeiten.

Anlass dafür war die Ankündigung des Fraktionsvorsitzenden der Gruppe Bündnis 90-Die Grünen/Die Linke, Heinz-Jürgen Michel, dem vorgelegten Konzept nicht zuzustimmen. Wie der SYKER KURIER berichtete, sieht dieses Konzept eine Reihe von Maßnahmen vor, die die Vereine in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportring erarbeitet haben. Die Stadt stellt dafür in den Jahren 2020 und 2021 je 125 000 Euro, in den Jahren 2022 bis 2029 jeweils 100 000 Euro und im Jahr 2030 105 000 Euro zur Verfügung. Damit will die Stadt Syke ihren Beitrag dazu leisten, dass die Vereine weiterhin Mittel zur Verfügung haben, um den Bedarf an Sport und Bewegung abdecken zu können. Die Mittel seien dabei in erster Linie für energetische und erhaltende Arbeiten an den Sportstätten gedacht sowie für Erweiterungen, die der Zukunftssicherung der Vereine dienen. Die Bedeutung, die den Sportvereinen Sykes bei der Jugendarbeit und dem sozialen Miteinander in der Stadt zukommt, unterstrichen Andreas Schmidt (FWG) und Lars Weidemann (SPD) in ihrer Begründung, warum sie diesem Konzept daher zustimmen werden.

Dass Sport verbinde und auch gesellschaftlich wichtig sei, unterstrich auch Michel. Dennoch könne seine Gruppe dem „Konzept“ nicht zustimmen, weil es sich bei dem vorliegenden Beschluss eben nicht um ein Konzept handele, sondern lediglich eine Aneinanderreihung von Maßnahmen, eine „Wunschliste“ einzelner Vereine. Seine Gruppe hätte lieber eine Auseinandersetzung mit den Sportvereinen gehabt, was notwendig ist, was sie tatsächlich benötigen, um davon ausgehend „wirklich ein Konzept zu erstellen“. Probleme sah der Grünen-Fraktionssprecher zudem im Zeitraum, für den dieser Beschluss gilt. „Wer weiß denn, welche Sportarten in elf Jahren noch populär sind?“ Nach Meinung der Gruppe sei diese Vorlage daher an diesem Tag nicht beschlussreif. „Diese Liste sollte eine Grundlage sein für eine Diskussion, die dann zu einem Beschluss führen kann.“

Eine Diskussion hatte er nach diesen Worten dann bereits an der Hand. „Kein Vorsitzender weiß, was in zehn Jahren mit seinem Verein wird, aber jeder Vorsitzende weiß, was mit seinem Verein sein werden soll“, erteilte Wilken Hartje (CDU) dem Wunsch der Grünen nach einem allumfassenden Sportkonzept eine Absage. Auch der Rat könne nicht in die Zukunft schauen. Dennoch müsse er den Vereinen insgesamt einen Rahmen geben, einen Finanzrahmen, in dem sich die Vereine bewegen können. „Und wir wollen ja auch nicht bei jeder kleinen Baumaßnahme hier im Rat darüber diskutierten, ob das richtig oder falsch ist. Das wissen die Vereine am besten“, stellte er klar. Unterstützung dafür gab ihm sein Parteikollege Ralf Eggers. „Wir haben den Betrieb und die Unterhaltung der Sportstätten an die Vereine abgegeben. Dann müssen wir den Vereinen letztlich auch die Unabhängigkeit und das Verantwortungsbewusstsein lassen, wie sie den Verein entwickeln können und wollen“, sagte er. Und dem stellvertretenden CDU-Fraktionssprecher Jannis Petermann tat es „nahezu weh“, wie wenig Vertrauen die Gruppe Grüne/Linke in die Sportvereine in Syke habe. „Ich sehe nichts, was hier für Prunk und Protz ausgegeben wird, sondern für sinnvolle Investitionen und Maßnahmen, die unsere Sportvereine für die nächsten zehn Jahre am Leben halten werden.“ Das sah die überwiegende Mehrheit ebenso. Mit 25 Ja- und fünf Gegenstimmen wurde das Konzept verabschiedet.