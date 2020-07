Da ist das gute Stück: Bernd Bormann (von links), Sarah Verheyen, Heinrich Immoor, Cathleen Brinkmann, Ralf Schmidt, Jörn zum Hingst und Hermann Karnebogen haben das Geheimnis um die Draisine gelüftet. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Nicht nur Ralf Warneke von der Kreissparkasse Syke konnte mit dem Begriff „Draisine“ nichts anfangen. „Was soll das für ein Gefährt für diese Nutzung sein, das als Draisine angekündigt ist?“, hatte er sich gewundert. Umso größer war die Neugierde bei ihm und den anderen Anwesenden, was sich hinter einer „Draisine“ versteckt. Das Gefährt gibt es als Schienenfahrzeug oder als sogenannte Laufmaschine, die ohne Pedale mit den Füßen vorwärts gestoßen wird. Sie gilt als Urform des heutigen Fahrrads. Nach dem badischen Erfinder Karl von Drais erhielt sie ihren Namen und wurde von ihm 1818 zum Patent angemeldet. Was dann aber vor die Fahrradschmiede von Händler Ralf Schmidt in der Bahnhofstraße 51 gerollt wurde, entpuppte sich als ein Hightech-Gerät auf Rädern mit Platz für zwei Personen: eine Kombination aus Fahrrad und Rollstuhl der niederländischen Firma Van Raam. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann erklärte nicht ohne Stolz: „Das ist das erste Rollstuhlfahrrad im Landkreis.“

Mit dessen Zuschuss und dank des Sponsorings der Kreissparkasse, zusätzlich vertreten durch ihren Leiter Jörn zum Hingst, dazu Hermann Karnebogen, Kommunalreferent der Avacon, wurde das Gefährt erworben. Bormann bedankte sich ausdrücklich bei den beiden Herren. Menschen, die nicht mehr selbstständig Fahrrad fahren können oder die im Rollstuhl sitzen, wird die Möglichkeit geboten, im vorderen Bereich Platz zu nehmen. Der oder die Radelnde sitzt dahinter. Sieben Gänge lassen sich schalten, zwei Akkus liefern Strom, die Reichweite beträgt 25 Kilometer.

Neue Art der Mobilität

„Der Arbeitskreis Soziale Versorgung machte sich 2018 Gedanken zu diesem Thema und seinen Möglichkeiten“, erläuterten Cathleen Brinkmann vom Bürgerservice der Samtgemeinde und ebenso Heinrich Immoor, Vorsitzender vom Ortsverband Bruchhausen-Vilsen im Sozialverband Deutschland (SoVD). Er fügte an: „Ideal ist zum Beispiel, mit einem Mitglied der Familie, das beispielsweise im Altenheim lebt, einmal zu einer kleinen Tour in die Umgebung zu radeln.“ Ralf Schmidt ergänzte: „Sich einer Gruppe anzuschließen bei einem gemeinsamen Ausflug, kann einem Rollstuhlfahrer nun auch ermöglicht werden. Das Rad hat einen teilbaren Rahmen, sodass der vordere Teil als Rollstuhl genutzt werden kann.“ Mit ein paar Handgriffen führte er die leichte Demontage vor. „Im Tourismusbüro am Bahnhof 2 wird es einen Hinweis geben zur Möglichkeit des Ausleihens“, erklärte Sarah Verheyhen vom örtlichen Tourismus-Service. Ein weiterer Hinweis soll auch auf der Internetseite des Arbeitskreises erfolgen.

Interessierte, die sich das Gefährt ausleihen wollen, sollten zur Fahrradschmiede in der Bahnhofstraße 51 in Bruchhausen-Vilsen kommen. Die Leihgebühr pro Tag beträgt sieben Euro, für das Wochenende von Freitag bis Montag gibt es die Draisine im Tausch gegen 18 Euro. „Let’s all cycle“, jeder sollte Fahrradfahren können, lautet der Slogan des Herstellers. Das gilt jetzt auch für jemanden mit Handicap. Mit Radler oder Radlerin hinter sich, gibt es eine neue Art der Mobilität.

Ansprechpartner für die Draisine sind: Cathleen Brinkmann aus dem Bürgerservice, telefonisch unter der Rufnummer 0 42 52 / 39 12 13 zu erreichen, Heinrich Immoor, der unter der Rufnummer 0 42 52 / 28 48 erreichbar ist, der Tourismus-Service, erreichbar unter 0 42 52 / 93 00 50 sowie die Fahrradschmiede, erreichbar unter der Telefonnummer 0 42 52 / 9 38 29 90.