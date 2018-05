Lernen vom Profi: Die Musikschule Bassum bietet einen Workshop mit Aladdin Haddad an. (Fr)

Bassum. "Wer schon immer mal den Wunsch hatte, seine Lieblingslieder auf der Gitarre begleiten zu können, ist hier genau richtig." So kündigt Anna Shuliakovska von der Musikschule Bassum den Workshop mit Aladdin Haddad an. Der erfahrene Gitarrenlehrer bittet Anfänger und Fortgeschrittene für Sonnabend, 2. Juni, in die Musikschule direkt im Bassumer Bahnhof. Los geht es um 14 Uhr. Noch schöner: Ab 19 Uhr bittet Haddad zu einer Kostprobe seines Könnens.

Dieser Workshop bietet laut Anna Shuliakovska eine fundierte Einführung in die Grundlagen des Gitarrenspiels. Der syrische Dozent zeigt einfache Basics wie Rhythmen, Zupftechniken und Akkorde, die ohne große Vorkenntnisse erlernt werden können, aber auch Songbegleitung. Darüber hinaus stehen Themen wie Gitarrenhaltung, Improvisation, Akkorde und praktische Empfehlungen des Übens auf dem Programm.

Gitarren werden gestellt, können aber auch mitgebracht werden. Die Anmeldegebühr für den Workshop kostet 15 Euro pro Person.

Aladdin Haddad hat durch professionelles Training und Konzerte auf internationalen Bühnen eine ganz eigene Soundfarbe stilisiert, die seine Interpretation von Gitarrenmusik einzigartig und exquisit werden lässt, findet Anna Shuliakovska: "Es gelingt ihm, surrealistische Momente mit seinem Publikum zu erschaffen und dieses auf eine innere Reise durch den Klang der Gitarre mit zunehmen." Seine ersten Gitarrenstunden habe Haddad mit sieben Jahren genommen, bevor er sich an der öffentlichen Musikschule in Damaskus einschrieb, heißt es in der Ankündigung. Mit zwölf Jahren gewann er den ersten nationalen Gitarrenpreis in Syrien. Zwischen 2005 und 2010 war er an der Hochschule für Musik in Damaskus zum Bachelor-Studium eingeschrieben, das er mit ausgezeichneten Noten abschloss. Seitdem hat er an vielen Meisterklassen teilgenommen. Im Jahr 2014 begann er das Masterstudium der klassischen Gitarre unter der Anleitung von Pia Gazarek Offermann an der Hochschule für Künste in Bremen, welches er 2017 wieder exzellent abschloss. In jüngster Zeit hat Haddad ein neues Programmkonzept entwickelt, das zu einer Konzertserie mit dem Titel "New Dimensions" sowie zu einem Albumprojekt geführt hat, dessen Veröffentlichung noch für 2018 geplant ist.

Mit ein bisschen Glück gibt es Auszüge daraus schon beim Konzert am 2. Juni zu hören. Ab 19 Uhr bietet Aladdin Haddad einen abwechslungsreichen und mitreißenden musikalischen Abend, der neben der klassischen Gitarrenliteratur besonders zeitgenössische Gitarrenmusik einbindet. So erwartet die Zuhörer ein Konzert mit Kompositionen von Francisco Tarrega, Isaac Albeniz, Gerardo Nuñez, Gallardo del Rey und anderen.

Konzertkarten im Vorverkauf kosten 15 Euro; es gibt sie im Büro der Musikschule (Telefon 0 42 41 / 6 91 51 86) oder oder im Geschäft Papier und Tinte (0 42 41 / 24 15). An der Abendkasse gibt es Tickets für 18 Euro. So oder so: Mitglieder der Musikschule erhalten 50 Prozent Ermäßigung.