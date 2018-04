Taucht zwei Mal in Fantasie-Welten ein: Brigitta Wortmann liest Märchen vor und bastelt mit Kinder Märchen-Stabpuppen. (Jonas Kako)

Bassum. 43 Veranstaltungen, 26 Organisatoren: Brigitta Wortmann hat für Kinder in den Sommerferien ein umfangreiches Ferienprogramm konzipiert. Dazu gehören diese neun neuen Angebote: "Zumba für Kids", "Kochen mit Kindern", "Spieleolympiade am und im Wasser", "Kids machen Radio", "Puppen außer Rand und Band", "Wir gestalten ein Buch", "Paracord (Flechtband) herstellen", "Fußball-Minigolf" und "Baskets for the kids".

Bei dem Kursus "Zumba für Kids" können am Freitag, 29. Juni, Kinder ab sieben Jahren mitmachen. Die kleinen Sportler üben von 15.30 bis 16.30 Uhr im Aerobicstudio Bettina Degwitz. Kinderleichte Becherküche ist am Sonnabend, 30. Juni, von 10 bis 13 Uhr im Mütter-Kinder-Zentrum angesagt. Manuela Nedjari kocht und backt mit Kindern ab dem Alter von fünf Jahren. Eine Spieleolympiade am und im Wasser organisiert der Jugendvorstand der Bassumer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Teilnehmen können am Sonntag, 1. Juli, von 15 bis 18.30 Uhr im Naturfreibad Kinder ab sieben Jahren, die das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze besitzen.

Aus bunten Stoffen, Ästen und anderen Materialien bastelt Wortmann mit Kindern ab sechs Jahren lustige sowie unheimliche und gruselige Stab-Puppen. Mit den fertigen Puppen erfinden sie eine Geschichte und spielen ein Theaterstück. Eine Live-Sendung gestaltet Radiomoderator Steffen Bock mit Kindern ab zehn Jahren am Sonnabend, 7. Juli. "Da können sich die Kinder als Radio-Moderator ausprobieren", erzählt Wortmann. Jeder Teilnehmer stellt sich kurz vor und sagt seine ausgewählten Lieder an. Die Sendung wird im Internet auf der Seite www.radio-explosion.de übertragen. Die Nachwuchsjournalisten sind von 15 bis 18 Uhr im Radiostudio Bassum-Nüstedt willkommen.

Am Montag, 16. Juli, sind Puppen außer Rand und Band: Maria Schupp baut mit Kindern ab sechs Jahren Sockenpuppen und zeigt ihnen erste Theaterübungen. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr spielt Schupp ein Theaterstück. "Wir gestalten ein Buch" heißt es am Mittwoch, 18. Juli. Egal ob Krimi, Tiergeschichte oder Abenteuer – die Kinder schreiben die Texte und zeichnen Bilder. Jeder Teilnehmer kann sein fertiges Buch später in der Bücherei abholen. Veranstalter ist die Agenda-Gruppe "Abenteuer Vorlesen". Paracords, also bunte, coole Armbänder, flechten Sechs- bis Zwölfjährige am Dienstag, 24. Juli. Die Hobby-Künstler sind von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Prinzhöfte Schule aktiv.

Fußball-Minigolf können Sport-Liebhaber am Donnerstag, 26. Juli, ausprobieren. Spaß und Spannung sind von 10 bis 12 Uhr auf dem Sportplatz des SV Osterbinde garantiert. "Augrund der Fußball-Weltmeisterschaft passt das gut rein ins Programm", sagt Wortmann. Sportlich geht es am Freitag, 27. Juli, weiter: Gerhard Stein vom TSV Bassum übt mit Fünf- bis Zwölfjährigen Basketball.

Nach Angaben von Wortmann liegt eine Broschüre zum Ferienprogramm seit Montag im Bürgerservice der Stadt Bassum aus. Eine Kurz-Variante des Programms sei als Appetitmacher in den Schulen und Kindergärten Bassums verteilt worden. Eine Programm-Übersicht finden Interessierte auch im Internet auf der Seite www.ferienkiste-bassum.de. Dort können sie das Anmeldeformular ausfüllen, das sie bis Donnerstag, 17. Mai, beim Bürgerservice abgeben müssen. Wortmann verweist darauf, dass Kinder zehn Wunsch-Kurse angeben können. Neu sei, dass Eltern darum gebeten werden, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben. So könnten Veranstalter der Aktionen Fotos auf Internetseiten und in sozialen Netzwerken veröffentlichen.