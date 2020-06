Nach dem Brandanschlag im Restaurant Martini hatte die Polizei fremdenfeindliche Parolen und Hakenkreuze am Gebäude und auf dem Boden entdeckt. (Vasil Dinev)

Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Videosequenzen zu dem Brandanschlag auf das Restaurant Martini in Syke veröffentlicht haben, haben sich inzwischen erste Zeugen bei der Polizei dazu gemeldet.

Die Angaben werden derzeit von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Diepholz ausgewertet, heißt es. Zu den bisherigen Ergebnissen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Neben anderen Zeugen meldeten sich aber auch zwei junge Männer, die sich auf einem der beiden Videos wiedererkannten. Sie sagten aus, dass sie am Nachmittag vor der Tat in ihrer Mittagspause am Restaurant vorbeigegangen und von der Außenkamera aufgezeichnet worden waren. Beide konnten gegenüber der Polizei aber belegen, dass sie mit der Brandstiftung nichts zu tun haben. Sie werden routinemäßig als Zeugen angehört.

Das Video und die Fotos, auf denen die beiden Unbeteiligten abgebildet sind, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Hinweise auf die in dem weiteren Video abgebildeten Personen bei der Tatausführung im Restaurant werden weiterhin unter der Telefonnummer 0 54 41 / 97 10 entgegengenommen.

Das Video ist online einsehbar.