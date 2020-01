Die 85-Jährige war nach ersten Ermittlungen aus einer Gaststätte gekommen und direkt auf die B6 gelaufen. (Patrick Seeger/dpa)

Eine 85 Jahre alte Frau ist am Freitagabend bei einem Unfall in Asendorf-Graue ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Fußgängerin gegen 18 Uhr aus einer Gaststätte gekommen und direkt auf die B6 vor das Auto einer 20 Jahre alten Frau aus Wietzen gelaufen. Trotz Vollbremsung konnte die 20-Jährige einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die 85-Jährige wurde schwer verletzt und verstarb trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste für am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Die 20-Jährige sowie Zeugen des Unfalls mussten vor Ort von Rettungskräften betreut werden. (sei)