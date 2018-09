Die eine kommt, der andere geht: Carola Gähler löst Joachim Schröder als Regionalleisterin bei Awo Trialog in Syke ab. (Michael Braunschädel)

Syke. Awo Trialog in Syke hat eine neue Regionalleiterin. Carola Gähler ersetzt Joachim Schröder, der die Sozialpsychatrie im Awo-Bezirksverband Hannover weiterentwickeln soll. Aus den Augen, aus dem Sinn? Weder noch! Schröders Amtssitz bleibt weiterhin Syke. Was den Übergang erleichtern könnte. "Denn natürlich schlägt mein Herz für Awo Trialog", bekennt Schröder. Was heißt: Wann immer Gähler Fragen hat, steht seine Tür offen. Die Tür seines neuen Büros im Syker Bahnhof.

Doch so oft wird Carola Gähler diese Tür wahrscheinlich nicht zu durchschreiten brauchen. Denn seit nunmehr 16 Jahren arbeitet sie für Awo Trialog in Syke, seit zwölf Jahren als Stellvertreterin Schröders. "Er war der Außenminister, ich die Innenministerin", beschreibt die Wahl-Sykerin die Aufteilung. In enger Abstimmung hätten sie die Geschicke geleitet, "wir waren ein super Gespann". Für Schröder geht der Wechsel mit der Hoffnung anheim, dass sich nicht viel ändert. Und der Ersatz für Carola Gähler könne dann ja für neue Ideen sorgen.

Aber was macht denn so ein Regionalleiter bei Awo Trialog eigentlich? Er – Entschuldigung: sie – ist verantwortlich für die wirtschaftliche Leitung des Anbieters sozialer Dienste. Ambulant, teilstationär und stationär werden hier psychisch beeinträchtigte Menschen betreut. "Zur Gründung 1998 hatten wir eine Handvoll Kollegen, die etwa 50 Menschen betreut haben", erinnert sich Joachim Schröder. "Heute betreuen wir mit 50 Mitarbeitern etwa 200 Menschen." Der Regionalleiter ist dabei auch zuständig für die konzeptionelle Weiterentwicklung und die Personalentscheidungen.

Inklusion ist es also, womit sich Awo Trialog beschäftigt. Gern genommenes Modewort zurzeit. "In vielen Einrichtungen haben sie Probleme, Inklusion wirklich umzusetzen", hat Joachim Schröder bemerkt. "Da sind wir ja allein durch das Gleis 1 per se schon im Vorteil." Da sei er der Deutschen Bahn für die vielen Verspätungen wirklich dankbar. Denn so kämen Reisende mit der Awo-Klientel in Berührung. "Durch das Gleis 1 überprüfen viele ihre Vorurteile." Auch Carola Gähler kann da ein schönes Beispiel nennen: "Bei unserer Feier an Heiligabend sind schon öfter Durchreisende in Syke gestrandet und haben nach einem warmen Ort gesucht. Unsere Tür steht dann immer offen."

Inklusion auf Augenhöhe – davon will Awo Trialog nicht nur reden. Deswegen freut sich Carola Gähler schon auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Dem zufolge zahlt zukünftig nicht mehr die Einrichtung alles für den Klienten, sondern der Klient selbst erhält das Geld für Miete, Essen und was man sonst zum Leben braucht vom Staat. "Dadurch haben unsere Klienten viel mehr Eigenverantwortung", weiß Joachim Schröder. Für den Träger sei das allerdings ein riesiger Aufwand. Gähler: "Das erfordert ein Umdenken in allen Köpfen."

Sie persönlich habe damit kein wirkliches Problem. Beruflich groß geworden in Brandenburg hat sie nach ihrem Umzug nach Syke 1998 schnell beruflichen Kontakt gesucht. Zuerst über die Gleichstellungsbeauftragte Agatha große Macke. Es endete in einem Teilzeit-Job bei Awo Trialog. "Aber ich arbeite sehr gerne", sagt die Diplom-Pädagogin. "Ich weiß, was ich will und was ich kann. Ich will gestalten, etwas bewegen, Verantwortung tragen." Das tut sie nun. Anstelle von Joachim Schröder, für den extra eine neue Stelle geschaffen wurde. "Unsere Geschäftsführung hat glücklicherweise von alleine bemerkt, dass es zu viel zu tun gab."

Joachim Schröder in einem neuen Job? Da stellt sich für Kabarett-Fans die Frage: Wie geht es weiter mit den Veranstaltungen im Gleis 1? "Da ändert sich nichts", antwortet Schröder. "Das haben meine Kollegen und ich ja schon immer ehrenamtlich gemacht. Das wird weiterlaufen. Sebastian Pufpaff sei ausverkauft, lässt er wissen. Und auch für Arndt Zeigler sollten sich Leute schnell entscheiden.