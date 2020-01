Gespickt mit allerlei Veranstaltungen: Die Syker Gästeführer um Ernst Borchnig und Gisela Greve (vorne sitzend) haben viel vor. (Wolfgramm)

Syke. Gästeführungen sind in Syke mittlerweile sehr gefragt und das nicht nur bei Touristen. Das beweist ein Blick in die abschließende Bilanz für das Jahr 2019 der Gästeführer. 61 Touren mit insgesamt 1019 Teilnehmern das ist schon beachtlich. Und für die Männer und Frauen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich die Hachestadt und ihre Vergangenheit erklären, eine gute Grundlage, um 2020 mit ihrem Angebot weiterzumachen.

Das Programm von Januar bis Dezember steht und zeigt sich abwechslungsreich. Gisela Greve sagt: „Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, auch neue Dinge mit aufzunehmen. Es wird spannend.“ Daher legen die Gästeführer Anfang Januar gleich mit ihrer ersten Tour los. Am Donnerstag, 9. Januar, will Günter Kastens alle Interessierte zur Besichtigung des Syker Betriebs Pema-Verpackungen einladen. „Betriebsbesichtigungen werden immer gefragter“, weiß Kastens. Auf die Verpackungsfirma gestoßen ist er durch einen Artikel in einer Zeitschrift. Seine Anfrage nach einer dortigen Führung stieß bei den Inhabern auf großes Interesse. „Wir werden einen Betrieb kennenlernen, der nicht nur weltweit, etwa in China oder Indien produziert, sondern auch in Syke präsent ist.“ Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Anmeldeschluss ist der 7. Januar, der Treffpunkt zwei Tage später ist an der Carl-Zeiss-Straße 10 in Syke.

Auf kreative Wege nimmt Marianne Carius ihre Gäste am Freitag, 7. Februar, mit. Nur für die Gruppe öffnet die Künstlerin Dagmar Winkler ihr Atelier, das gleichzeitig ihr Wohnhaus und Galerie ist. Anmeldungen sollten bis zum 5. Februar erfolgen, Treffpunkt am 7. Februar ist dann die Leipziger Straße 39 in Syke. Drei Wochen später führt Ernst Bochnig durch die „Fantastische Berufswelt in der Europa-Schule“. Auf dieser Tour erwartet die Gäste ein Querschnitt durch alle Berufsgruppen, und auch wie und was die jungen Menschen heute in Sachen Beruf lernen. „Wir werden auch die Gelegenheit haben, an den Info-Ständen mit den Auszubildenden und den Ausbildern zu sprechen“, versichert Bochnig. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 11. Februar, Treffpunkt zur Führung ist um 10 Uhr an den Berufsbildenden Schulen in Syke, An der Weide 8.

Mit dem Bus durch den Osten

Eine Neuheit hat Günter Kastens für Sonntag, 3. Mai, in petto. Mit dem Bus will er zusammen mit den (so hofft er) zahlreichen Teilnehmern die östlichen Dörfer Sykes erkunden. Barrien, Okel, Osterholz, Schnepke, Gödestorf, Wachendorf und Heiligenfelde stehen auf der Route, wenn Kastens über ihre Vergangenheit und aktuellen Entwicklungen erzählt. „Es wird wunderschön, denn zu dieser Jahreszeit steht der Raps in seiner vollen Blüte. Das ist ein tolles Bild.“ Anmeldungen werden bis zum 29. April angenommen, die Kosten inklusive Kaffeetafel liegen bei 16 Euro pro Person. Treffpunkt ist der Jawoll-Parkplatz an der Waldstraße.

Einen Blick in die Frühgeschichte der Hachestadt werfen Anni Wöhler-Pajenkamp und die Teilnehmer am Sonnabend, 27. Juni. Mit dem Fahrrad geht es zu Plätzen vergangener Zeiten und deren Schätzen und Errungenschaften. „Als vor einigen Jahren die Erdgastrasse gebaut wurde, wurden viele Relikte aus der Bronzezeit gefunden. Auf der 25 Kilometer langen Route wollen wir einen Einblick in das Leben dieser Zeit gewinnen“, berichtet Wöhler-Pajenkamp. Treffpunkt ist das Rathaus am Hinrich-Hanno-Platz 1, Anmeldeschluss ist der 25. Juni.

Fast nicht mehr aus dem Programm wegzudenken sind die beiden Touren „Syke kulinarisch“. Einmal am Freitag, 2. Oktober, und am Freitag, 4. Dezember, besucht Elke Butt mit ihren Gästen verschiedene Gastronomen und Geschäfte, in denen sich die Gruppe köstlich bewirten lässt. Butt weiß: „Die Tour ist immer sehr gefragt bei den Teilnehmern. Aber auch die Wirte freuen sich, wenn wir uns ankündigen.“ Wo genau es während der beiden Führungen hingeht, steht noch nicht fest. Laut Elke Butt klärt sich das endgültig erst vier oder fünf Wochen vor dem Termin. Wer mitmachen möchte, sollte sich trotzdem schnell anmelden. „Meist sind die Touren schon im Sommer ausgebucht“, sagt Butt. Für die kulinarische Führung im Oktober ist eine Anmeldung bis zum 30. September erforderlich, der Treffpunkt ist an der Hermannstraße 2 bei Mein Café und Herrlichkeiten. Wer am 4. Dezember mitlaufen möchte, kann sich spätestens bis zum 2. Dezember anmelden. Die Gruppe trifft sich dann bei Nesemann an der Bahnhofstraße 11.

Schlemmen in Syke

Zwischen den kulinarischen Erkundungen steht noch ein anderer Höhepunkt auf dem Plan: Gisela Greve berichtet am Freitag, 6. November, von gruseligen Geschichten, die sich einst in der Stadt Syke zugetragen haben. „Dafür stöbern wir mit dem Stadtarchivar in alten Gerichtsakten und arbeiten das dann auf“, berichtet Greve. Vor allem beim jüngeren Publikum komme diese schaurige Gästeführung besonders gut an. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Hinrich-Hanno-Platz, die Anmeldung sollte bis spätestens 4. November erfolgen.

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Führungen zu Fuß immer um 15 Uhr und kosten drei Euro pro Person. Die Führungen auf dem Fahrrad beginnen um 14 Uhr am Syker Rathaus und kosten vier Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro der Stadt Syke unter 0 42 42 / 16 43 14 an. Informationen über das restliche Programm der Gästeführer erteilt das Tourismus- und Kulturbüro der Stadt unter 0 42 42 / 16 42 20.

Wer sich nun für die eine oder andere Führung interessiert, aber an dem Termin keine Zeit haben sollte, braucht nicht enttäuscht zu sein. Denn mit mehr als 170 Themen ist das Portfolio der ehrenamtlichen Gästeführer groß. Und die lassen sich auch für individuelle Führungen buchen. „Die außerplanmäßigen Führungen waren auch dieses Jahr wieder besonders gefragt“, sagt Elke Butt mit einem Blick auf Bilanz. Genau 45 Stück waren es in den vergangenen zwölf Monaten.