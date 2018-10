Yvonne Schmidt und Jenno Behrmann kamen aus Weyhe und boten dekorierte Unterlegscheiben an. Behrmann ist schon seit sechs Jahren in der Kunsthandwerkerszene unterwegs. (Karsten Klama)

Martfeld. Koffer packen war für die Aussteller angesagt, die sich auf den Weg zum ersten Koffermarkt am Sonnabend in Martfeld begeben wollten. Es gab nämlich strenge Auflagen: Bei der von Ulrike Brandstädter organisierten Veranstaltung mussten sich die Anbieter auf einen Platz in Koffergröße beschränken. Vor dem Gemeindehaus an der Kirchstraße war bereits der Eingang dank drei unterschiedlich großer Koffer und einer Aktentasche thematisch passend dekoriert. Nicht nur die Stände litten ein wenig unter Platzproblemen, gleichermaßen eng wurde es aufgrund der Besucherresonanz in den Räumen manchmal vor den geöffneten Koffern, in denen die selbst gefertigten Exponate angeboten wurden.

„Es ist sehr spannend, ob alles so hinkommt und die Aussteller zufrieden sind“, hoffte Ulrike Brandstätter und fügte an: „Ich jedenfalls bin zufrieden.“ Aber wie kam sie auf die ungewöhnliche Idee? „Ich habe vor einem Jahr bei einem Koffermarkt in Bremen mitgemacht und dann nachgeschaut, wo es weitere Märkte dieser Art gibt. Hamburg, Dortmund und Berlin waren mir zu weit weg. Deshalb entschloss ich mich, selbst einen Markt zu organisieren“, berichtete die Frau, die an diesem Tag in ihrem Wohnort selbst Kreatives präsentierte.

Und das wollten sich viele Menschen nicht entgehen lassen, denn insgesamt 28 Anmeldungen waren eingegangen, 25 Stände fanden in dem Gemeindehaus Platz. Die Anbieter kamen derweil nicht nur aus dem Landkreis Diepholz, sondern zum Beispiel auch aus Bremen, Dötlingen und vom 75 Kilometer entfernten Steinhuder Meer.

Die gelernte Tischlerin Ulrike Brandstädter, die aktuell als Markt-Beschickerin für eine Steinofen-Bäckerei arbeitet, hatte für diese Veranstaltung Gamaschen, Pulswärmer und kleine Taschen genäht. Doch dabei blieb es nicht, denn die Aussteller boten darüber hinaus viele weitere Artikel an. „Die Bandbreite finde ich großartig“, erklärte die Veranstalterin, die sich wunderte, „dass es so viele Leute gibt, die etwas selbst machen“. Als Standgebühr hatte sich die Martfelderin etwas Besonderes einfallen lassen: „Ein selbst gebackener Kuchen oder fünf Euro, denn es mussten doch die Kosten für Plakate und die Miete für das Gemeindehaus bezahlt werden.“

Im Eingangsbereich des Martfelder Gemeindehauses präsentierte Peter Isselmann aus Bremen-Hastedt diverse Messer aus Damast-Stahl, die er in seiner Kunst-Schmiede hergestellt hatte. „Ich mache das zur Seelenrettung“, gestand er mit einem zwinkernden Auge.

„In jedem Menschen wohnt ein Zauber und in jedem Haus eine kleine Elfe“ – Mit diesem Spruch wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher an einen Stand mit eben diesen Elfen gelockt. Woanders bot eine Dame verschiedene Karten mit ansprechenden Motiven an, die sie in stundenlanger Kleinarbeit gefertigt hatte. Die Motivauswahl beschränkte sich dabei nicht nur auf das bald bevorstehende Weihnachtsfest, auch 3D-Rosen und Landkarten sowie weitere mit Tiermotiven gab es im Angebot.

Zu den Leckereien zählte neben den Torten unter anderem Honig – als Frühtracht mit Raps oder als Blatthonig, angeboten von der Imkerei Ulrike und Pitt Brandstätter. Wer lieber etwas Hochprozentiges bevorzugte, der war am Koffer mit dem angesetzten Obstschnaps richtig. Dieser wurde unter anderem mit Jostabeere oder Brombeere empfohlen.

Hübsche Verpackungen für Papiertaschentücher sollten dafür sorgen, sodass „kein Knistern und Rascheln beim Herausnehmen entsteht“. Dieses Angebot unterbreitete Swantje Witte aus Bruchhausen-Vilsen. Wichtel, Taschenpuppen, Halloween-Tüten passend zur aktuellen Zeit, aber auch bunte Armbänder und Silberschmuck aus Löffeln und Gabeln waren in den Koffern zu finden. Ein zweites Leben für Getränkeflaschen, bunt bemalt und mit Beleuchtung, hatte Nicole Röder aus Martfeld im Angebot.

Thorsten Scholz aus Asendorf präsentierte Bilder auf Leinwand. „Es sind alles Unikate“, zeigte er auf die gegossenen und gezogenen bunten Kunstwerke. „Ich male schon seit 20, 30 Jahren regelmäßig. Diese Technik wende ich aber erst seit einem halben Jahr an“, erzählte er. Es gab fast für jeden Geschmack etwas – aber eben auf kleinstem Raum in der Bagage.