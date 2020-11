Joris macht am 4. Juni einen Abstecher nach Bassum. Gemeinsam mit Max Herre tritt er an der Freudenburg auf. (Rainer Keuenhof)

Bassum. Die jährliche Pressekonferenz zum Bassum-Open-Air hat immer etwas von einem Hütchenspiel. Was zaubert Veranstalter Oliver Launer nun wieder aus dem Hut? Welcher Künstler, welche Band macht sich auf den Weg in die Lindenstadt? Gut, für das kommende Jahr stehen schon insgesamt sechs Konzerte fest, die in diesem Jahr covidbedingt ausfallen mussten. Aber Launer macht nicht nur BOA 2020+1, er hat noch mehr Acts nach Bassum gelockt. Und die haben es in sich.

Den Anfang macht Hells Balls am 7. Mai in Osterbinde. Allerdings nicht an der Freudenburg, sondern bei Martin Freye vom Gasthaus. „Die Band war schon mal zum Schützenfest in Osterbinde da. Mit 550 Leuten war das Konzert ausverkauft“, freut sich Launer auf die AC/DC-Coverband. Tickets dafür gibt es bei Papier und Tinte am Lindenmarkt.

Einen Tag später hält la Dolce Vita Einzug in die Innenstadt. Als „ein kleines Dankeschön“ veranstaltet Launer auf der Sulinger Straße am 8. Mai eine italienische Nacht. Mit passender Musik, mit passender Deko entführt Launer die Gäste nach bella Italia. „Es ist ganz was anderes“, betont er. Direkt vor der Haustür seiner Vino-Weinbar sollen die Bassumer Musik von der Kammerphilharmonie Nordwest unter der Leitung von Ulrich Semrau genießen können. Perfetto!

Mallorca- und Schlager-Fans sollten sich den 13. Mai, Himmelfahrt, dick im Kalender anstreichen. Denn dann steigt mit einem Jahr Verzögerung endlich die Schlagerparty mit Mia Julia, Tobee, Tim Toupet, Volker Racho, Axel Fischer und Victoria bei Martin Freye. „Der Platz hinter der Schützenhalle hat ein tolles Ambiente“, weiß Launer, der genau diese Besetzung für das BOA haben wollte. Am selben Wochenende, 15. Mai, kommt zudem Philharmonic Rock nach Osterbinde.

Ab Juni an der Freudenburg

Während die ersten Konzerte in Osterbinde stattfinden, tummeln sich die Besucher ab Juni an der Freudenburg. Logisch, wer „Bassum-Open-Air“ sagt, der muss auch „Freudenburg“ sagen. Den Start machen am 4. Juni Joris und Max Herre, die „noch nie in dieser Besetzung zusammengespielt haben“, sagt Launer. Zwei unterschiedliche Musiker mit unterschiedlichem Stil, für Joris, einen Stuhrer Jung, ist Bassum quasi ein Heimspiel. Und Max Herre? Der spielt sonst auch im ausverkauften Haus.

Kennen Sie noch Spandau Ballet? Dann wäre der 18. Juni etwas für Sie. Dann kommt „die Stimme der 80er-Jahre“, wie Launer ankündigt nach Bassum. Tony Hadley als Leadsänger der Band gibt sich die Ehre und haut die Hits der Gruppe raus. Gute Nachricht für alle Fans: „Die Stimme ist noch genau so gut wie früher.“ Mit Julia Neigel ist auch an diesem Wochenende „für jeden etwas dabei“. Nach ein paar Jahren Pause startet die Sängerin wieder mit ihrem neunten Studioalbum durch.

Bock auf Rock? Am 20. Juni kommen Nazareth, The Sweet und Uriah Heep zur Freudenburg. "Ich bin gespannt, wie das ankommt. Das sind keine Coverbands, sondern die Originale", freut sich Launer. Die Konzertmuschel wackelt bei Hardrock vom Allerfeinsten. Einen Tag zuvor besteigen Schiller & Quaeschning die Bühne.

War's das? Wer noch nicht genug hat, der sollte beim „Wahnsinnswochenende“, wie der Veranstalter es ankündigt, schnell zuschlagen. Milow (16. Juli), Max Giesinger (17. Juli) und Saga (18. Juli). Theoretisch könnte man gleich vor der Freudenburg campen. „Ich bin total froh, dass wir die Top-Acts in das nächste Jahr retten konnten“, sagt Launer. Den krönenden Abschluss und gleichzeitig Startschuss für den Bovelmarkt bildet die Bremer Band Versengold am 23. Juli.

„Wir sind mit einem hellblauen Auge davongekommen“, gibt Launer angesichts der Corona-Pandemie zu. Das hat zum einen mit den Künstlern und Agenturen zu tun, die „human mit den Veranstaltern umgegangen sind“, wie der Bassumer betont. Und zum anderen, und dafür ist Launer extrem dankbar, mit den Bassumern an sich. „Vielfach wurde auf das Geld verzichtet“, sagt er. Es gab zwar die Möglichkeit, die Karte zurückzugeben, aber viele Menschen hätten genau das nicht getan. Selbst eine große Spende trudelte bei Launers ein. „Die Leute müssen in diesen Zeiten selbst gucken, wie sie über die Runden kommen. Das ist sehr berührend“, freut sich der Veranstalter nun aber auf das neue Jahr. Denn mit Manuel Jergus vom Servicepoint Butenbremer (seit 1. Juli in Bassum) gibt es einen neuen Sponsor. Jergus: „Das muss stattfinden, wir stehen voll dahinter.“

Und Launer setzt wieder alles auf eine Karte. „Wenn dann richtig“, sagt er. Soll heißen: Es wird kein BOA mit Hygienekonzept, Abstand, begrenzten Plätzen und Maske geben. Sollte die Situation im Frühjahr wieder so sein wie in diesem Jahr, wird das BOA eben auf 2022 verschoben. Grund dafür ist, dass „ich nicht erst im April mit dem Planen anfangen kann“. Denn die Künstler haben im kommenden Jahr einen vollen Terminkalender. Launer gibt sich optimistisch: „Ich bin positiv eingestellt. Wir planen damit, dass alles klappt. Man muss eben mit Mut an die Sache rangehen.“

Zur Sache

Die Termine für das BOA

Freitag, 7. Mai: Hells Balls (Gasthaus Freye), 20.30 Uhr

Sonnabend, 8. Mai: Italienische Nacht (Sulinger Straße), 19 Uhr

Donnerstag, 13. Mai: Schlagerparty mit unter anderem Mia Julia, Axel Fischer, Victoria (Gasthaus Freye), 16 Uhr

Sonnabend, 15. Mai: Philharmonic Rock (Gasthaus Freye), 20 Uhr

Freitag, 4. Juni: Joris/Max Herre (Freudenburg), 20 Uhr

Freitag, 18. Juni: Tony Hadley (Sänger von Spandau Ballet)/Julia Neigel (Freudenburg), 20 Uhr

Sonnabend, 19. Juni: Schiller & Quaeschning (Freudenburg), 20 Uhr

Sonntag, 20. Juni: Nazareth/Sweet/Uriah Heep (Freudenburg), 18.30 Uhr

Freitag, 16. Juli: Milow (Freudenburg), 21 Uhr

Sonnabend, 17. Juli: Max Giesinger (Freudenburg), 21 Uhr

Sonntag, 18. Juli: Saga (Freudenburg), 21 Uhr

Freitag, 23. Juli: Versengold (Freudenburg), 21 Uhr

Weitere Informationen

Karten gibt es ab sofort zu kaufen. Entweder bei Papier und Tinte (für Hells Balls), Bahnhofstraße 17 in Bassum, bei Nordwestticket, Eventim und bei den Geschäftsstellen des WESER-KURIER, etwa in der Hauptstraße 10 in Syke. Achtung: Sitzplatzkarten gibt es ausschließlich bei Nordwestticket.