Szenenapplaus gab es am Freitag für De Weseloher Holdkroog Speeler bei ihrer Premiere. (Vasil Dinev)

Engeln-Weseloh. Alles verloren durch unglückliche Umstände: Job, Geld, Frau, Wohnung. Freddie Schwarz (Arne Wachendorf) lebt deswegen auf der Straße. Er quartiert sich im leeren Pfarrhaus des verstorbenen Pastors ein. Gönnt sich als erstes ein bannig-kommodiges Bad. Sein Kumpel Adsche (Frank Bremer) – herrlich polterig und laut – der kurz darauf zu ihm stößt, lacht sich schlapp, Freddie im Talar zu sehen. „Düvel ok, Herr Paster“, sein Ausruf. So ist auch der Dreiakter von Hans Schimmel in der plattdeutschen Fassung von Wolfgang Binder überschrieben. De Weseloher Holdkroog Speeler eröffneten am Freitag mit der Premiere im Gasthaus Clausing die diesjährige Theatersaison.

Seit 1986 bringt die Truppe aus Weseloh hier ihre Stücke auf die Bühne. „Min Kledaasch is inne Waschmaschien“, klärt Freddie Adsche auf. Ausgiebig und ganz ohne Gottesfurcht laben sich die Freunde am Messwein und knabbern „trockene Chips“ aus der Schachtel mit den Abendmahl-Oblaten. Dumm ist nur, dass Haushälterin Mathilde (Anke Bensemann) und Küster Harald Kopp (Frank Denker) nach dem Rechten im Haus sehen und die beiden „Neuzugänge“ entdecken. Begeistert begrüßen sie den endlich gekommenen vermeintlichen Pfarrer. Vergeblich versucht Freddie zu erklären: „Dat is blots'n Missverstahn.“

Hauptsache die Kirche ist voll

Pauline Maack, Vorsitzende des Hausfrauenvereins (Karin Meyer) und ihre Freundin Linde (Alexandra Richter) treibt die schiere Neugier ins Haus. Immer den passenden Bibelspruch hat Linde parat. Bankdirektor und Bürgermeister Bernhard Mauschel (Pascal Othmer) empfiehlt dem Kirchenmann, die richtige Partei zu wählen, um im Gegenzug Spenden für die Kirche zu erhalten. Adsche, ein bisschen begriffsstutzig, wird von Freddie aufgeklärt: „De richtige Partei is de, de de Lüüd an mehrsten beschieten deit!“ Jetzt, jetzt muss gleich der amtliche Pfarrer auftreten, vermuten wohl die meisten im Publikum. Doch Pustekuchen. Im zweiten Akt überschlagen sich die Lobeshymnen zur ersten Predigt des neuen Pfarrers am Vortag. Pauline hatte prognostiziert: „In Ehr'n Gottesdienst war ik daför sorgen, dat de Kark vull is.“

„Ist nicht schlimm, dass der Pastor neben anderen Ungereimtheiten vom barmherzigen Bernhardiner statt vom Samariter gesprochen und Abraham den Schlümpfen zugeordnet hat“, sagt Linde. „An de Antrittspredigt wart sik de Geemende noch lang op besinnen“, das allgemeine Urteil. Haushälterin Mathilde hingegen moniert: „Dat vergeht ik em nich, dat he den Kees-Igel, den ik för sin Willkommen makt heff, bi't Avendmahl verdeelt hett.“ Trotz eines heftigen Katers soll Herr Pastor sich um die Belange von Josefine Maurer (Heike Müller-Beckefeld) kümmern. Ihr Mann ist verstorben. Das habe Zeit, meint Dorothea Kruse (Martina Wolko). Sie will schnellstens heiraten und sagt: „De Doote löppt nich wech.“ Als sie merkt, Adsche wäre auch nicht zu verachten, spinnt sich Zartes zwischen den beiden an. „Ich Tarzan – du Jane“, schwärmt er.

Jetzt, aber muss doch der richtige Pfarrer endlich auftauchen, denken sicher die meisten im Publikum. Doch weit gefehlt. Der Bürgermeister wird bei Dorothea übergriffig. Adsche sieht rot. Jeder geht auf jeden los. Keine Stuntfrau hätte den Sturz im Gerangel besser spielen können als Dorothea. Immer wieder gab es zwischendurch für einzelne Akteure Szenenapplaus, nun schwappte die Begeisterung der Zuschauer über. Der Bürgermeister, der beim Bischof erfahren hat, Freddie ist nicht der lang erwartete Pastor, wird mit Alkohol mundtot gemacht. Auch er torkelt perfekt durchs Geschehen als Betrunkener. Die Polizei wird angerufen. Der falsche Pastor will verschwinden, „un nich in't Look gahn.“ Jetzt, jetzt endlich wird der Auftritt des richtigen Pastors sein, denken sicher die meisten im Publikum. D'r luurt man up, wie't utgeiht!

Souffleuse Uschi Lesemann schien keinen arbeitsreichen Abend gehabt zu haben. An den Reglern hantierte Elke Behrens, die auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Freundlichen Geistern für Maske, Bühnenbild und Kostümen ist Anerkennung zu zollen. Näheres zu den nächsten Vorstellungen am 19., 23., 29. Februar und am 1., 7., 8., 13. und 14. März telefonisch unter 01 70 / 3 43 69 68 oder donnerstags im Gasthaus Clausing in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr.