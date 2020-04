Konzerte wie das der Klassischen Philharmonie in der Konzertmuschel an der Bassumer Freudenburg im vergangenen Jahr wird es im Zuge des Gartenkultur-Musikfestivals in diesem Jahr nicht geben. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Seit nunmehr 17 Jahren galt der August als das sommerliche Highlight für Musikliebhaber. Denn da musizierten an allerlei ungewöhnlichen oder auch bekannten Orten viele unterschiedliche Künstler – meist umsonst und draußen in mehr als 20 Städten und Gemeinden. Die Rede ist vom Gartenkultur-Musikfestival. Faszinierende Gärten und stimmungsvolle Musik ist das Markenzeichen des Festivals; es lockt jeden August Tausende Besucher aus nah und fern in die Region Bremen und umzu. Der besondere Reiz des Festivals liegt in der Vielfalt: idyllische Gartenarchitekturen, malerische Alleen, romantische Privatgärten und stimmungsvolle Parks laden zum Verweilen und dem Genuss feinster Klassik, Jazz-, Folk-, Tango-, Blues-, Salonmusik und vieler weiterer Musikrichtungen ein.

Aufgrund der Corona-Schutzvorschriften findet es in diesem Jahr nunmehr nicht statt. „So sehr wir es bedauern – es ist einfach vernünftig, verständlich und eine wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Gesundheit aller“, so die Geschäftsführerin des Kommunalverbunds, Susanne Krebser. „Wir freuen uns darauf, mit allen Beteiligten im nächsten Jahr das Gartenkultur-Musikfestival wieder feiern zu können.“ Der Kommunalverbund als Veranstalter hatte seit 2003 in Kooperation mit verschiedenen Förderern, Kommunen und Sponsoren sowie Medienpartnern wie dem WESER-KURIER dieses Ereignis organisiert. Es ist ein regionales Kooperationsprojekt: Kommunen oder ihre Institutionen, Vereine oder kulturelle Einrichtungen – kurzum: ganz verschiedene Interessengemeinschaften – arbeiten unter dem Dach des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen zusammen, um den Besuchern ein Festival für alle Sinne zu bieten. Die teilnehmenden Veranstalter organisieren ihre Events selbst, der Kommunalverbund übernimmt die Zusammenführung der einzelnen Veranstaltungen zur Festivalreihe und ihre zentrale Bewerbung.

Das Musikfestival entstammt einer Idee der AG Kultur des Kommunalverbunds: Die Route der Gartenkultur mit ihren besonderen Gärten existierte bereits, und sie erfreute sich einiger Beliebtheit. Man fragte sich also: „Warum nicht ein solches Format mit Musik verbinden und so ein Gesamterlebnis schaffen, das zum Entdecken der Region einlädt?“ Jedes Jahr finden seitdem rund 50 Konzerte verschiedener Stilrichtungen an unterschiedlichen Orten unter freiem Himmel statt. „Die Motivation des Kommunalverbunds, das Gartenkultur-Musikfestival in seiner Region zu etablieren, liegt in der Stärkung regionaler Identität, der Förderung interkommunaler Vernetzung und in der Intensivierung des Austausches zwischen den Kommunen“, kann man dem Internetauftritt der Veranstalter entnehmen. „Darüber hinaus trägt das Festival zur besonderen Imagebildung der Region bei. Die Perlen der Region Bremen – Gärten und Parks, Künstlerinnen und Künstler – verknüpfen sich im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals zu einer Kette besonderer Momente.“

Diese besonderen Momente werden wahrscheinlich in 2021 Musikliebhaber wieder begeistern. Im Landkreis Diepholz waren darunter Orte wie die Wassermühle Sudweyhe, der Garten des Gut Varrel, der Europagarten in Syke, der Kurpark in Bruchhausen-Vilsen sowie einige wunderschöne private Gärten in Bassum, Syke oder Asendorf.