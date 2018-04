Twistringen. Eine beschädigte Gasleitung hat am Donnerstag die Twuster Ortswehr gefordert. Laut dem Einsatzbericht von Pressesprecher Jens Meyer ertönte der Alarm um 9.12 Uhr in Mörsen. Grund für den Einsatz an der Dorfstraße waren Erdarbeiten. Zusammen mit der Löschgruppe Marhorst, der Hubarbeitsbühne aus Bassum und einem Rettungswagen aus Drentwede seien rund 25 Kräfte im Einsatz gewesen. Gebäude mussten nicht evakuiert werden, eine weiträumige Sperrung reichte aus. Der Einsatz endete nach gut einer halben Stunde mit dem Eintreffen des Notdienstes des Gasversorgers.