Hoffen auf großen Besuch: Samtgemeindearchivarin Elisabeth Meyer und Hermann Hamann, Organisator der Ausstellung "Zeitreise". (Galian)

Nein, eine bunt flackernde Leuchtreklame hängt nicht über dem Archiv der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Auch sonst mutet der Eingang zur schriftlich und fotografisch festgehaltenen Vergangenheit im Luftkurort eher dezent an. Direkt vom Rathaus-Parkplatz können Besucher förmlich ins Archiv fallen, müssen aber die Tür erst einmal finden, weil diese die im 90-Grad-Winkel zum Fußgängerweg hängt. Dahinter eröffnet sich eine eigene Welt mit 13 545 bearbeiteten Archivalien, davon 3486 Fotos, auf 188 belegten Regalmetern. Doch am Sonntag, 8. März, steht das Archiv im Mittelpunkt des Interesses, es öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. Das Thema diesmal: „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“.

„Das Archiv ist das Gedächtnis der Samtgemeinde“, sagt die hauptamtliche Archivarin Elisabeth Meyer. „Am Sonntag wollen wir zeigen, wo wir sind und was wir machen.“ Wer kann das Archiv nutzen? Was kann dort alles gefunden werden? Diese und weitere Fragen werden bundesweit alle zwei Jahre beantwortet. Auch im Luftkurort. Hier allerdings gibt es in dieser Auflage eine Neuerung. „Wir gehen auch mit Kleingruppen ins Magazin“, kündigt Meyer an. Dort herrschen spezielle klimatische Bedingungen: Es ist dunkel, Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind so eingestellt, dass die empfindlichen Archivalien keinen Schaden nehmen. „Normalerweise haben nur Mitarbeiter Zutritt zum Magazin“, erklärt Meyer. Für diesen einen Tag werde eine Ausnahme gemacht.

Auch Elisabeths Meyers ehrenamtliche Mitstreiter Karin Sommer, Kerstin Mann, Hermann Hamann und Karl Sandvoß werden vor Ort sein, werden neben den Archivbeständen auch die Bearbeitung von Akten und Dokumenten präsentieren. Darüber hinaus erhalten die Gäste einen Einblick in die Möglichkeiten der Archivnutzung. Das dürfte besonders für Familien- und Heimatforscher von Interesse sein, die vor Ort mit dem Archivprogramm „Arcinsys“ recherchieren können. Zudem übernimmt das Archiv auch Akten und Dokumente von Privatpersonen, aber in Anbetracht eines guten Besuchs rät Elisabeth Meyer, dieses Anliegen zu verschieben: „Das wird am 8. März eher schwierig. Das machen wir lieber später in Ruhe.“

Wenig Ruhe wird es für Hermann Hamann geben. Der 69-Jährige hat in den vergangenen Monaten eine Ausstellung zum 375-jährigen Bestehen des Brokser Heiratsmarktes auf die Beine gestellt (wir berichteten). Einen Teil davon können auch Besucher des Samtgemeindearchivs bewundern: Fotos und Dokumente, „Originale, die im Rathaus nicht gezeigt werden“, wie es Elisabeth Meyer formuliert. Rathaus? Dort, nur ein paar Schritte entfernt, eröffnet ab 15 Uhr die Ausstellung „Zeitreise“. Das für den Tag des Archivs zurechtgelegte Motto passe wegen der Kommunikation „sehr gut zum Brokser Markt“, findet Meyer.

Die Samtgemeindearchivarin hofft auf großen Trubel im Gebäude Lange Straße 11. An normalen Tagen geht es in den Räumlichkeiten eher beschaulich zu. Was nicht heißt, dass nichts los ist. 162 Menschen besuchten im Jahr 2019 das Samtgemeindearchiv, 61 davon waren Heimatforscher, 51 Familienforscher. 324 Anfragen verzeichnete Elisabeth Meyer, zu gleichen Teilen persönliche Nutzungen sowie Anfragen und Rechercheersuchen. Abschriften und mündliche Auskünfte aus Personenstandsbüchern mussten die Mitarbeiter nur noch in 56 Fällen vornehmen.