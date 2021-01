Handarbeit: Ein Teil des Kopfsteinpflasters der Bahnhofstraße wird zurzeit saniert. (Vasil Dinev)

Nichts geht mehr: Seit Montag ist die Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen in Höhe der Sparkasse voll gesperrt. Wer also mit dem Auto vom Museumsbahnhof zum Engelbergplatz fahren möchte, muss einen Umweg über die Bassumer Straße und die Bruchhöfener Straße machen. Und das wird für mindestens 14 Tage so bleiben, wie Matthias Klausing vom Fachbereich Bauen und Planung jüngst in einer Presseinformation bekannt gab (wir berichteten).

Nun, was geschieht dort auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 64? Matthias Klausing nennt es „Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht“. In der Tat wurde in den 1980er-Jahren an dieser Stelle ein Mosaikpflaster gelegt – in Kreisform, direkt an der Einfahrt zum Parkplatz der Sparkasse. Ein Hingucker, passend zum historischen Ortskern. „Sieht schick aus“, findet auch Klausing. Aber: Das Kopfsteinpflaster ist inzwischen durch die Belastung abgesackt. Und damit wären wir wieder bei der Verkehrssicherungspflicht.

Entscheidung der Politik

Die Sanierungsarbeiten an der Bahnhofstraße sind also schlichtweg notwendig. Doch rund um die St.-Cyriakuskirche und den Kohlwührensee ist das nicht ganz so einfach wie an anderen Orten, an denen vielleicht einfach eine neue Asphaltdecke gelegt werden muss. Das wäre auf der Bahnhofstraße sicher auch gegangen, hätte aber der Optik geschadet. Der schnuckelige Mosaikkreis vor dem Sparkassengebäude sollte erhalten bleiben – das war ein Wunsch der Politik – und auch ihre Entscheidung.

Diese Entscheidung beinhaltet allerdings auch, dass die Straßenarbeiten ein wenig länger dauern werden. Was nicht am Mosaik als solchem liegt. Auch nicht an den vielen kleinen Steinen, von denen einige sicher auch ausgetauscht werden müssen. „Das dauert einige, wenige Tage“, berichtet Matthias Klausing. Die lange andauernde Straßensperrung liegt in diesem Fall am Zement. Ein Spezialzement, der lange, wirklich lange zum Aushärten braucht. Damit es diesmal (noch) länger dauert, bis durch Ausfahrungen wieder Sanierungsarbeiten notwendig sind.

Matthias Klausing geht davon aus, dass während der Zeit, in der die spezielle Betonmischung trocknet, auch noch andere Kleinigkeiten erledigt werden. Alle Arbeiten werden von einer normalen Straßenbaufirma ausgeführt, Spezialisten zum Thema Historie werden in diesem Fall nicht benötigt. Die Einrichtung der Baustelle war Aufgabe des Bauhofs Bruchhausen-Vilsen. Den Preis für die Bauarbeiten möchte der Mann von der Stadtverwaltung nicht nennen.

Das Wichtigste sei, dass die Menschen wüssten, dass die Bahnhofstraße für längere Zeit gesperrt sei, findet Matthias Klausing. „Die Baustelle wird keinesfalls vor dem 25. Januar wieder für den Verkehr geöffnet“, erklärt er. Bis zur Baustelle sei die Zufahrt gestattet. Die bereits beschriebene Umleitung über die Bassumer Straße und Bruchhöfener Straße sei ausgeschildert.

Dennoch geht Klausing davon aus, dass ihm wieder Fragen gestellt werden. Frei nach dem Motto: Warum ist denn hier gesperrt, obwohl hier schon seit Tagen niemand mehr arbeitet? Wer den Bericht aufmerksam gelesen hat, kennt die Antwort: Der Spezialbeton braucht lange zum Aushärten.