Bei Henning Greves Vortrag wird sich auch mit den Gefahren für Greifvögel durch Windkraftanlagen beschäftigt. (Janina Rahn)

Bassum. Die Dauerbrenner des Programms bei der Volkshochschule (VHS) Bassum braucht Bernd-Fred Heyne, Arbeitsstellenleitung, gar nicht mehr zu bewerben. „Die Yoga-Kurse laufen wirklich sehr gut. Ich muss mich darum gar nicht mehr kümmern“, berichtet der Bassumer. Aber das Programm der VHS besteht freilich nicht nur aus Yoga-Kursen aller Art, sondern bietet Interessierten für die erste Hälfte des Jahres einen Mix aus verschiedenen Themen und Kursen.

Allerdings wirbt Heyne gerade mit den neuen Angeboten, die erstmals im Programm aufgenommen worden sind. So wie etwa der Ost-West-Gesprächskreis, der sich ab Dienstag, 19. Februar, im Gemeindehaus St. Ansgar an der Mittelstraße 16 in Bassum mit den ehemaligen deutschen Gebieten im östlichen Europa beschäftigt. Mit Dozent Gerd Gohlke setzen sich die Teilnehmer ab 14.30 Uhr kritisch, aber auch zukunftsorientiert mit der Geschichte und Kultur der Gebiete auseinander. Fragen und Anmeldungen nimmt Gohlke unter 0 42 41 / 55 86 an. Der Kreis trifft sich jeden dritten Donnerstag im Monat.

PC-Einstieg leicht gemacht

Ebenfalls neu im Programm ist das Webinar zum Thema „Träume und Schlafstörungen – REM-Schlaf-Verhaltensstörungen“. In der Bassumer Freudenburg wird Doktor Dieter Kunz am Donnerstag, 4. April, ab 18.45 Uhr zu diesem Thema referieren. Denn gerade, wenn Betroffene im Schlaf sprechen, schlagen, schreien oder aus dem Bett springen, steckt laut Ankündigung womöglich eine Störung dahinter. In diesem Webinar werden verschiedene Störungen gezeigt und die Diagnostik im Schlaflabor dargestellt. Das Webinar ist kostenlos.

Über das Vorkommen der Greifvögel und die Gefahren, die für sie durch die Windkraftanlagen entstehen, beschäftigt sich der Vortrag Hennig Greves. Dieser findet am Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr im Vorwerk der Freudenburg Bassum statt. Unter dem Titel „Drachen über Norddeutschland“ dreht sich sein Vortrag thematisch um Milane. Tiere stehen auch bei Camilla Fischer im Vordergrund. Denn: „Mein Tier ist krank – was tun?“ lautet der Titel des Vortrages mit der Tierärztin und Heilpraktikerin, der am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr im Bahnhof Bassum stattfindet. Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen und sollen danach besser Bescheid wissen, woran man erkennt, dass das Tier krank ist und was die nächsten Schritte sind.

Ein immer beliebteres Thema ist die Kaffeerösterei. So gibt es immer mehr Baristas, die sich ganz der Bohne verschreiben. So auch die Röstererei Tiefschwarz aus Wildeshausen, deren Inhaber am Mittwoch, 27. März, ab 18.30 Uhr in die Geheimnisse des Kaffees einführt. So gibt es Informationen über Ursprung und Transportwege des Kaffees und was beim Rösten passiert. Zudem können verschiedene Kaffeesorten probiert werden. Ort des Geschehens ist der Bassumer Bahnhof. Die Kosten betragen zehn Euro, fünf für die Teilnahme und fünf für die Verkostung.

Der Umgang mit Computern kann ganz schön kompliziert sein: So können Menschen, die einen Computer oder Notebook ihr Eigen nennen und noch nicht genau wissen, wie man damit umgeht, sich am Mittwoch, 6. Februar, in den Räumen der VHS im Bassumer Bahnhof zusammenfinden. Los geht es mit „PC-Einführung – leicht verständlich“ um 16 Uhr und Dozent Fritz-Heiner Wolter. Dieser will den Teilnehmern den Umgang mit dem Betriebssystem „Windows 10“ beibringen. Heyne teilt im Zuge dessen mit, dass es sinnvoll wäre, sein eigenes Notebook mitzubringen und am eigenen Gerät zu lernen. Dennoch gebe es zehn Stück vor Ort, die die Teilnehmer ebenfalls nutzen können. Fragen zum Inhalt sind unter der Telefonnummer 0 42 43 / 38 44 möglich. Die Kosten betragen 39,60 Euro, die Kleingruppe muss 49,60 Euro bezahlen.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44 bei der VHS melden. Alternativ ist die Anmeldung per E-Mail an vhs@vhs-diepholz.de sowie im Internet unter www.vhs-diepholz.de möglich, wo es auch weitere Informationen zu den vorgestellten und weiteren Kursen gibt.