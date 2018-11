Jetzt wird es eng: 34 Musiker, 70 Chorsänger und vier Solisten zelebrierten in der Stiftskirche die Krönungsmesse. (Jonas Kako)

Bassum. „Wiener Klassik“ lautete der Titel des großen Chor- und Orchesterkonzerts am Sonnabend in der Stiftskirche. Drei große Namen stehen dafür: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Bis heute zählen sie zu den bekanntesten und beliebtesten Komponisten, da sie Werke schufen, die eine beeindruckende Ausdruckskraft und Schönheit haben. So wie die Orgelkomposition von Joseph Hayden „Rondo all Ongorese“, gespielt von Ralf Wosch und David Bence Wosch, die mit ihrem Spiel für einen feierlichen Konzertauftakt sorgten.

„Fürchte dich nicht, ich steh dir bei, ich bin dein Gott,“ zitierte Walter Bellingrodt aus der Bibel und stimmte damit die Zuhörer auf die Lobpreisungen in der Königsmesse ein. „Die Messen waren für die Kirche bestimmt, Klavierkonzerte waren eher weltlich“, stimmte Bellingrodt auf ein spannendes, aber auch stimmiges Programm ein, das seine Fortsetzung fand mit dem Lützow-Klavierkonzert, das von der 13-jährigen Maja Naomi Wosch mit großem Einsatz in unmittelbarer Nähe des Publikums im Altarraum präsentiert wurde. Geschrieben im Jahr 1776 für die Gräfin von Lützow, deshalb die Bezeichnung, ist es besonders der erste Satz: Allegro aperto, der mit seinem ausgelassenen Charakter die Zuhörer fasziniert und dank des fehlerlosen Vortrags der jungen Pianistin auch in der Stiftskirche seine Wirkung nicht verfehlte. Drei musikalische Gedanken, die die Zuhörer zu fesseln wussten, dank des Vortrags, der auch der musikalischen Leiterin dieses Konzertereignisses, Réka-Zsuzsánna Fülöp, gefielen. Das war auch am zustimmenden Nicken in Richtung ihrer Tochter zu erkennen.

Dann wurde es feierlich: 34 Musiker, 70 Chorsänger und vier Solisten zelebrierten die Krönungsmesse. Dem Zuhörer wurde wohl schon nach den ersten Tönen klar, welch beeindruckendes Klangerlebnis ihn erwartete. Gerade auch das internationale Orchester beeindruckte durch sein perfektes Zusammenwirken, genau wie die Sänger der Bassumer Kantorei. Der Name Krönungsmesse ist erstmals 1862 in der Erstauflage des Köchelverzeichnisses schriftlich nachgewiesen. Wahrscheinlich wurde sie zum ersten Mal im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten für Kaiser Franz II. aufgeführt. Sopranistin Maria Schreyer verhalf der Messe mit ihrer ausdrucksstarken Stimme zu besonderer Feierlichkeit. Aber auch die anderen Solisten harmonierten mit Chor und Orchester und zeigten ganz großes musikalisches Kino, das vom Publikum im Anschluss geradezu gefeiert wurde. Und die Höhepunkte waren noch nicht vorbei, denn mit der Wahl von Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur konnten die Zuhörer ein weiteres Meisterwerk der Wiener Klassik in bewundernswerter Ausführung hören. Der Erfurter Kirchenmusiker István Fülöp erwies sich als virtuoser Pianist, der zudem noch perfekt mit dem hervorragenden Orchester harmonierte, sodass die imponierende Komposition, die Beethoven selbst nicht mehr aufführen konnte wegen seiner zunehmenden Schwerhörigkeit, einen schon fast melodramatischen Ausdruck fand.

Zum Abschluss gab es noch eine gemeinsame Aufführung aller Beteiligten von Mozarts Vesperae solennes de Confessore und ein hellauf begeistertes Publikum, das sich beim Applaudieren geradezu verausgabte, um der hervorragenden Aufführung Tribut zu zollen – und seiner musikalischen Leiterin Réka-Zsuzsánna Fülöp.