Beim Wettbewerb im Fönix geht es nicht um die Technik, sondern um Kreativität. (Tobias Denne)

Bassum. Clubs? Geschlossen. Konzerte? Abgesagt. Partys und Treffen mit Freunden? Untersagt. Die momentane Situation verlangt nicht nur vielen Erwachsenen eine große Umstellung ab. Gerade Kinder und Jugendliche, die altersbedingt ein hohes Interesse an gesellschaftlichen Aktivitäten haben, trifft die aktuelle Corona-Pandemie besonders hart. Nun sind zum zweiten Mal in diesem Jahr viele Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Der gesamte Freizeitbereich ist heruntergefahren. Kein Vereinssport, kein Kino, kein Schwimmen oder ein Treffen mit der Clique.

Durch Corona ist auch das Bassumer Jugendhaus Fönix, für viele Jugendliche ein wichtiger Anker und Treffpunkt für Freizeitaktivitäten, in seinen Angeboten eingeschränkt. „Zurzeit dürfen uns nur maximal acht Jugendliche gleichzeitig besuchen. Die allgemeine Vorsicht merken wir hier auch in Form von weniger Andrang“, berichtet Jugendhaus-Leiter Marcus Libbertz. Umso wichtiger sei es, sich der Situation anzupassen und alternative Angebote zu erarbeiten. „Wir wollen auch in dieser Zeit im Kontakt mit den Jugendlichen bleiben und Aktionen anbieten. Und wenn wir das nicht im Fönix machen können, wird halt ganz Bassum zum Austragungsort“, sagt Libbertz.

Kreativität vor Technik

Konkret ist ein Fotowettbewerb geplant. Unter dem Motto „#kreativtrotzcorona“ sind Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene zwischen zehn und 24 Jahren eingeladen, ab sofort teilzunehmen. „Es geht weniger um die vorhandene technische Ausstattung, sondern vielmehr darum, einen Moment festzuhalten, der beispielsweise den Lieblingsort der Kinder in Bassum und umzu zeigt“, erklärt Libbertz. Kreativität vor Technik lautet also die Devise. Interessierte können bis zum 18. Dezember zu den Kategorien „Dein Lieblingsort“, „Gegenstand“ und „Natur“ Fotos einreichen. Dabei ist es egal, ob zu einem, zwei oder allen drei Kategorien Fotos eingereicht werden. „Gerne dürfen die Teilnehmer dazu schreiben, was sie mit dem Bild verbindet, was für Gedanken sie haben, wenn sie ihr Foto ansehen, was sie gerade fühlen oder was sie sich vielleicht für die Zukunft wünschen oder jetzt gerade mehr brauchen als jemals zuvor“, führt Libbertz weiter aus.

Eine Jury bewertet die Bilder anschließend. Klar: Dabei sein ist alles. Aber Preise lehnt man auch nicht ab. Und da können sich die Bestplatzierten auf einiges freuen. „Die ersten drei Plätze werden mit 150, 100 und 50 Euro prämiert“, verrät der Organisator. Die Plätze vier bis zehn dürfen sich über einen Foto-Workshop mit nützlichen Tipps freuen, die Plätze elf bis 20 kommen in den sprichwörtlichen Genuss eines Essens im Jugendhaus Fönix. Die 20 besten Bilder und ihre Geschichten werden im Jugendhaus, auf Instagram und auf der Website des Fönix präsentiert. „Wenn sich die Situation entspannt hat und wir absehen können, dass ein normaler Alltag wieder stattfinden kann, sind alle Teilnehmer dazu eingeladen, sich die komplette Fotoausstellung anzusehen“, stellt Libbertz in Aussicht. Ein Termin dafür werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.



Weitere Infos zu dem Wettbewerb gibt es auf www.jugendhaus-bassum.de.